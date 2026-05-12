„Nu voi demisiona!” Florentino Perez, anunț de ultimă oră după dezastrul de la Real Madrid: „S-a creat o situație absurdă”

Florentino Perez (79 de ani), președintele lui Real Madrid, a vorbit despre mai multe subiecte în cadrul unei conferințe de presă organizată astăzi.

Cu un sezon complet ratat, conflicte grave în vestiar, dar și incertitudinea referitoare la cine va conduce echipa în sezonul viitor, conducătorul „galacticilor” a convocat de urgență consiliul de administrație al clubului.

„Real Madrid CF anunță că în această după-amiază, la ora 18:00 (n.r. - 19:00, ora României), președintele nostru, Florentino Perez, va apărea în sala de presă a clubului Ciudad Real Madrid după ședința Consiliului de Administrație și se va adresa presei într-o conferință de presă”, a transmis Real Madrid.

Florentino Perez: „Nu voi demisiona!”

Președintele de la Real Madrid a anunțat că nu va demisiona, însă va convoca alegeri pentru consiliul de administrație al clubului.

„Vă mulțumesc tuturor foarte mult pentru prezență. Îmi pare rău să vă informez că nu voi demisiona. Voi convoca alegeri.

La Real Madrid nu există un singur proprietar, sunt cei 1.000 de membri care alcătuiesc clubul. Am luat această decizie pentru că s-a creat o situație absurdă, provocată de campanii împotriva intereselor Real Madrid și împotriva mea.

Rezultatele nu au fost cele mai bune, dar în sport nu câștigi întotdeauna. Profită de situație pentru a mă ataca personal. Întreabă: «Unde e Florentino?». De obicei, nu vorbesc deschis. Unii mi-au spus chiar că am cancer în fază terminală...

Vreau să profit de această ocazie pentru a le spune celor care și-au făcut griji pentru mine că sunt încă președintele Real Madrid și al companiei mele și că sănătatea mea este perfectă.

Nu aș putea fi în ambele locuri dacă sănătatea mea nu ar fi perfectă. Dacă aș avea cancer, așa cum s-a spus, ar trebui să merg la un centru de cancer. Dacă aș avea, nu ar fi fost peste tot în lume?”, a transmis Florentino Perez, potrivit as.com.

Sunt primul care vrea să câștige totul. Cu mine ca președinte, am câștigat 37 de titluri la fotbal și 29 la baschet. Vreau să vorbesc despre toți acești oameni care fac campanie în culise. Invit pe oricine dorește să candideze. Eu voi candida pentru a apăra interesele membrilor lui Real Madrid. Nu mă vor intimida. Îmi dau multă energie. Florentino Perez

În continuarea discursului său, președintele de la Real Madrid i-a atacat pe jurnaliști:

„Real Madrid este clubul cu cele mai multe titluri din istoria lumii. Cel mai valoros club, conform Forbes . Cel mai valoros brand.

De ce vor jurnaliștii care critică cel mai prestigios club cu cei mai mulți fani din lume să se amestece? Este un atu pentru toată lumea.

Mi-e rușine să spun că am fost votat cel mai bun președinte din istorie. Avem cel mai valoros lot, conform Transfermarkt. Le avem pe toate”.

Florentino Perez: „Nu voi vorbi despre partea sportivă”

Președintele lui Real Madrid a anunțat în cadrul conferinței că nu va discuta despre jucători sau antrenori și a continuat „războiul” cu presa.

„Nu voi vorbi despre antrenori sau jucători. Sunt aici pentru a returna bunurile lui Real Madrid membrilor săi. Vor să plec, dar eu nu voi pleca. În schimb, voi candida la alegeri pentru că vreau să apăr ideea că Real Madrid ar trebui să continue să aparțină membrilor săi.

Nu voi vorbi despre partea sportivă a lucrurilor. Unii jurnaliști vor să dărâme conducerea clubului Real Madrid.

Cei care vor să candideze, să știe, aceasta este oportunitatea lor, dar nu ar trebui să vorbească pe la spatele nostru. Aud tot felul de lucruri”.

Întrebat despre situația sportivă de la club, Perez a declarat: „Când vom câștiga alegerile, ceea ce va fi în curând, o voi face. Această declarație este pentru a mă plânge de ceea ce se întâmplă cu presa și cu Real Madrid”.

Perez, despre conflictul dintre Tchouameni și Valverde: „Scurgerea de informații e mai gravă”

Președintele „galacticilor” a comentat incidentul nefericit din vestiar. Acesta s-a arătat mai deranjat de faptul că altercația a ajuns în atenția presei, decât că cei doi fotbaliști au creat o asemenea situați.

„Cred că e teribil și cred că e și mai rău că au făcut-o publică. Sunt aici de 26 de ani și nu a trecut niciun an fără ca doi jucători... sau patru... să se certe.

Dar cred că e oribil că se face publică. S-au certat în fiecare an în care am fost aici. Ca și tinerii, lovești unul cu piciorul, celălalt te lovește la rândul lui și apoi devin prieteni.

Pentru mine, scurgerea de informații e mai rea, pentru că sugerează că e mai mult decât simpla ceartă; sugerează că sunt prieteni a doua zi și merg la o cafea. Cred că e prima dată când văd asta în cei 26 de ani de existență ai mei și mă îngrijorează și asta”

