„Nu voi demisiona!” Florentino Perez, anunț de ultimă oră după dezastrul de la Real Madrid: „S-a creat o situație absurdă”
Florentino Perez FOTO: IMAGO
Campionate

„Nu voi demisiona!” Florentino Perez, anunț de ultimă oră după dezastrul de la Real Madrid: „S-a creat o situație absurdă”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 12.05.2026, ora 19:30
alt-text Actualizat: 12.05.2026, ora 20:08
  • Florentino Perez (79 de ani), președintele lui Real Madrid, a vorbit despre mai multe subiecte în cadrul unei conferințe de presă organizată astăzi.

Cu un sezon complet ratat, conflicte grave în vestiar, dar și incertitudinea referitoare la cine va conduce echipa în sezonul viitor, conducătorul „galacticilor” a convocat de urgență consiliul de administrație al clubului.

„Real Madrid CF anunță că în această după-amiază, la ora 18:00 (n.r. - 19:00, ora României), președintele nostru, Florentino Perez, va apărea în sala de presă a clubului Ciudad Real Madrid după ședința Consiliului de Administrație și se va adresa presei într-o conferință de presă”, a transmis Real Madrid.

„Puteau să facă mai mult” Goran Pandev, despre sezonul reușit de echipa lui Dan Șucu în Serie A: „Sper să construiască o echipă”
Citește și
„Puteau să facă mai mult” Goran Pandev, despre sezonul reușit de echipa lui Dan Șucu în Serie A: „Sper să construiască o echipă”
Citește mai mult
„Puteau să facă mai mult” Goran Pandev, despre sezonul reușit de echipa lui Dan Șucu în Serie A: „Sper să construiască o echipă”

Florentino Perez: „Nu voi demisiona!”

Președintele de la Real Madrid a anunțat că nu va demisiona, însă va convoca alegeri pentru consiliul de administrație al clubului.

„Vă mulțumesc tuturor foarte mult pentru prezență. Îmi pare rău să vă informez că nu voi demisiona. Voi convoca alegeri.

La Real Madrid nu există un singur proprietar, sunt cei 1.000 de membri care alcătuiesc clubul. Am luat această decizie pentru că s-a creat o situație absurdă, provocată de campanii împotriva intereselor Real Madrid și împotriva mea.

Rezultatele nu au fost cele mai bune, dar în sport nu câștigi întotdeauna. Profită de situație pentru a mă ataca personal. Întreabă: «Unde e Florentino?». De obicei, nu vorbesc deschis. Unii mi-au spus chiar că am cancer în fază terminală...

Vreau să profit de această ocazie pentru a le spune celor care și-au făcut griji pentru mine că sunt încă președintele Real Madrid și al companiei mele și că sănătatea mea este perfectă.

Nu aș putea fi în ambele locuri dacă sănătatea mea nu ar fi perfectă. Dacă aș avea cancer, așa cum s-a spus, ar trebui să merg la un centru de cancer. Dacă aș avea, nu ar fi fost peste tot în lume?”, a transmis Florentino Perez, potrivit as.com.

Sunt primul care vrea să câștige totul. Cu mine ca președinte, am câștigat 37 de titluri la fotbal și 29 la baschet. Vreau să vorbesc despre toți acești oameni care fac campanie în culise. Invit pe oricine dorește să candideze. Eu voi candida pentru a apăra interesele membrilor lui Real Madrid. Nu mă vor intimida. Îmi dau multă energie. Florentino Perez

În continuarea discursului său, președintele de la Real Madrid i-a atacat pe jurnaliști:

„Real Madrid este clubul cu cele mai multe titluri din istoria lumii. Cel mai valoros club, conform Forbes . Cel mai valoros brand.

De ce vor jurnaliștii care critică cel mai prestigios club cu cei mai mulți fani din lume să se amestece? Este un atu pentru toată lumea.

Mi-e rușine să spun că am fost votat cel mai bun președinte din istorie. Avem cel mai valoros lot, conform Transfermarkt. Le avem pe toate”.

Florentino Perez: „Nu voi vorbi despre partea sportivă”

Președintele lui Real Madrid a anunțat în cadrul conferinței că nu va discuta despre jucători sau antrenori și a continuat „războiul” cu presa.

„Nu voi vorbi despre antrenori sau jucători. Sunt aici pentru a returna bunurile lui Real Madrid membrilor săi. Vor să plec, dar eu nu voi pleca. În schimb, voi candida la alegeri pentru că vreau să apăr ideea că Real Madrid ar trebui să continue să aparțină membrilor săi.

Nu voi vorbi despre partea sportivă a lucrurilor. Unii jurnaliști vor să dărâme conducerea clubului Real Madrid.

Cei care vor să candideze, să știe, aceasta este oportunitatea lor, dar nu ar trebui să vorbească pe la spatele nostru. Aud tot felul de lucruri”.

Întrebat despre situația sportivă de la club, Perez a declarat: „Când vom câștiga alegerile, ceea ce va fi în curând, o voi face. Această declarație este pentru a mă plânge de ceea ce se întâmplă cu presa și cu Real Madrid”.

Perez, despre conflictul dintre Tchouameni și Valverde: „Scurgerea de informații e mai gravă”

Președintele „galacticilor” a comentat incidentul nefericit din vestiar. Acesta s-a arătat mai deranjat de faptul că altercația a ajuns în atenția presei, decât că cei doi fotbaliști au creat o asemenea situați.

„Cred că e teribil și cred că e și mai rău că au făcut-o publică. Sunt aici de 26 de ani și nu a trecut niciun an fără ca doi jucători... sau patru... să se certe.

Dar cred că e oribil că se face publică. S-au certat în fiecare an în care am fost aici. Ca și tinerii, lovești unul cu piciorul, celălalt te lovește la rândul lui și apoi devin prieteni.

Pentru mine, scurgerea de informații e mai rea, pentru că sugerează că e mai mult decât simpla ceartă; sugerează că sunt prieteni a doua zi și merg la o cafea. Cred că e prima dată când văd asta în cei 26 de ani de existență ai mei și mă îngrijorează și asta”

Citește și

13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Tenis
17:52
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Citește mai mult
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta:  0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Campionate
17:49
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta: 0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Citește mai mult
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta:  0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
Real Madrid conferinta de presa Florentino Perez la liga
Știrile zilei din sport
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Tenis
12.05
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Citește mai mult
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta:  0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Campionate
12.05
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta: 0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Citește mai mult
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta:  0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
Campionate
12.05
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
Citește mai mult
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
„Nu e niciun secret”  Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Tenis
12.05
„Nu e niciun secret” Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Citește mai mult
„Nu e niciun secret”  Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:50
„Perez, un geniu al comunicării” Fostul arbitru FIFA îl acuză pe președintele lui Real Madrid: „Dictează narațiunea, deviază atenția de la problemele clubului”
„Perez, un geniu al comunicării” Fostul arbitru FIFA îl acuză pe președintele lui Real Madrid: „Dictează narațiunea, deviază atenția de la problemele clubului”
10:59
Și-a îngropat echipa FOTO: Al-Nassr putea să câștige titlul în meciul cu Al-Hilal, dar portarul a gafat uluitor în ultima secundă! » Cristiano, dărâmat!
Și-a îngropat echipa  FOTO: Al-Nassr putea să câștige titlul în meciul cu Al-Hilal, dar portarul a gafat uluitor în ultima secundă! » Cristiano, dărâmat!
10:43
Dezaprobă gestul lui Yamal Hansi Flick nu l-a menajat pe superstarul de la Barcelona: „Am vorbit cu Lamine, nu mi-a plăcut ce a făcut”
Dezaprobă gestul lui Yamal Hansi Flick nu l-a menajat pe superstarul de la Barcelona: „Am vorbit cu Lamine, nu mi-a plăcut ce a făcut”
11:18
Nistor, nemulțumit Veteranul lui U Cluj, înainte de finala Cupei României: „Primordial e asta”
Nistor, nemulțumit Veteranul lui U Cluj, înainte de finala Cupei României: „Primordial e asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Top stiri
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Liga 2
12.05
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Citește mai mult
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
Superliga
12.05
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
Citește mai mult
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
„Erau frustrați”  VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
Superliga
12.05
„Erau frustrați” VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
Citește mai mult
„Erau frustrați”  VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI
B365
12.05
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI
Citește mai mult
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 25 rapid 18 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
13.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share