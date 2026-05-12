Barcelona ia măsuri Anunțul făcut de catalani imediat după conferința fără precedent ținută de Florentino Perez

Barcelona a oferit o primă reacție la scurt timp după ce Florentino Perez (79 de ani), președintele lui Real Madrid, a făcut o serie de acuzații la adresa clubului catalan într-o conferință de presă organizată astăzi.

Conducătorul „galacticilor” a amintit în mai multe rânduri de „cazul Negreira” și a acuzat gruparea catalană de furt și corupție.

Barcelona va lua măsuri împotriva lui Florentino Perez

După ce au auzit cele spuse de Florentino Perez, catalanii au anunțat că sunt pregătiți să ia măsuri împotriva conducătorului madrilen.

Potrivit mundodeportivo.com, în aceste momente clubul analizează în detaliu afirmațiile lui Perez, urmând să stabilească apoi care vor fi următorii pași.

„În legătură cu conferința de presă convocată de președintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, vă informăm că departamentul nostru juridic examinează cu atenție declarațiile și acuzațiile sale.

Acestea sunt în prezent analizate, iar următoarele măsuri sunt în curs de evaluare. Vom furniza informații suplimentare cu privire la poziția noastră și la eventualele decizii luate la momentul oportun”, se arată în comunicatul transmis de Barcelona

„Cazul Negreira” este un scandal care o implică pe FC Barcelona și pe fostul șef al arbitrilor spanioli, Jose Maria Enriquez Negreria.

Între 2001 și 2018, Barcelona a plătit mai multe milioane de euro către firmele lui Negreira, pentru rapoarte tehnice și servicii de scouting, dar procurorii au susținut că scopul ar fi fost, de fapt, influențarea rezultatelor.

Ce a spus Florentino Perez la conferință

În cadrul conferinței de presă susținute marți, conducătorul de la Real Madrid a amintit în repetate rânduri de „cazul Negreira” și a făcut chiar și o serie de acuzații la adresa catalanilor.

„Barça îl plătește pe șeful arbitrilor de 20 de ani. Am câștigat șapte Ligi ale Campionilor și șapte titluri din La Liga din 14, dar aș fi putut câștiga toate cele 14 titluri din La Liga, doar că restul mi-au fost furate.

Nu câștig nimic din asta, doar vreau să-i apăr pe membrii plătitori ai Real Madrid. A fost cel mai mare scandal din istorie, au plătit timp de două decenii, dar și acum sunt tot aceiași arbitri”, a spus Perez, la conferința de presă.

El a adăugat că Real Madrid va trimite „un dosar detaliat la UEFA, pentru ca forul să poată aborda problema de la rădăcină și să soluționeze cazul în interesul fotbalului mondial”.

