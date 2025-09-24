Diana Șucu, soția acționarului majoritar al Rapidului, Dan Șucu, i-a transmis un mesaj de încurajare lui Alex Dobre (27 de ani) după conflictul cu fanii.

După încheierea partidei pierdute de Rapid cu Hermannstadt (1-2), câțiva fani alb-vișinii i-au adresat injurii lui Alex Dobre.

Ce i-a trimis Diana Șucu lui Alex Dobre după conflictul cu fanii

Dobre, autorul golului giuleștenilor în meciul cu sibienii și unul dintre cei mai în formă jucători ai echipei, s-a apropiat de fanii care au insultat echipa și i-a mustrat.

După ce le-a cerut să susțină echipa, nu să o înjure, fanii l-au înjurat și l-au numit „escroc”.

„ Dragă Alex, de când am pus poza cu tine, am primit o mulțime de mesaje de la suporteri rapidiști care dezaprobă huliganii care te-au înjurat.

Ai dat dovadă de curaj și demnitate, un adevărat căpitan. Respect”, a notat Diana Șucu, pe Instagram.

Înainte de a-i trimite mesajul de încurajare lui Dobre, Diana Șucu scria tot pe Instagram: „De ce să te iei tocmai de Alex Dobre? Care tocmai ce a marcat al cincilea gol stagional”.

Dobre, conflict cu fanii: „Acum ce facem? Ne înjurăm?”

Atacantul a explicat după meci că le-a cerut suporterilor să susțină echipa indiferent de rezultat, nu să o înjure.

„Este o discuție pe care am avut-o pentru că un suporter, când vine, trebuie să fie alături de echipă. Până la urmă ce este? O înfrângere. E normal să vină înfrângeri.

Trebuie să fii alături de echipă și la bine, și la rău. Acum ce facem? Ne înjurăm? Ori ești suporter de rezultat, ori ești suporter și ești alături de noi până la final”, a spus Dobre.

Dialogul lui Dobre cu fanii care l-au înjurat:

Alex Dobre: „Bă, tu trebuie să fii alături de noi, mă! Să fii alături de noi! Noi ne chinuim aici, mă! Veniți ca să ne înjurați? Tu trebuie să susții echipa asta!”

„Bă, tu trebuie să fii alături de noi, mă! Să fii alături de noi! Noi ne chinuim aici, mă! Veniți ca să ne înjurați? Tu trebuie să susții echipa asta!” Suporter rapidist: „Escrocule! Băga-mi-aș p*** în familia ta și-n m**** tăi!”

Ce urmează pentru Rapid în Superliga

Rapid se află pe locul patru în clasament, cu 19 puncte, după înfrângerea cu Hermannstadt.

Elevii lui Gâlcă vor juca împotriva celor de la Petrolul, pe 27 septembrie, de la 20:30

Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

