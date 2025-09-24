Mesaj de la Diana Șucu  Soția acționarului de la Rapid se implică în conflictul lui Dobre cu fanii: „Huligani” +50 foto
Alex Dobre. Foto: Sportpictures
Superliga

Mesaj de la Diana Șucu Soția acționarului de la Rapid se implică în conflictul lui Dobre cu fanii: „Huligani”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.09.2025, ora 11:55
  • Diana Șucu, soția acționarului majoritar al Rapidului, Dan Șucu, i-a transmis un mesaj de încurajare lui Alex Dobre (27 de ani) după conflictul cu fanii.

După încheierea partidei pierdute de Rapid cu Hermannstadt (1-2), câțiva fani alb-vișinii i-au adresat injurii lui Alex Dobre.

Ekitike, eliminare stupidă Reacții virale după ce atacantul lui Liverpool a luat roșu: „Dacă înscrii în finala Ligii Campionilor, la vinclu, pot înțelege”
Citește și
Ekitike, eliminare stupidă Reacții virale după ce atacantul lui Liverpool a luat roșu: „Dacă înscrii în finala Ligii Campionilor, la vinclu, pot înțelege”
Citește mai mult
Ekitike, eliminare stupidă Reacții virale după ce atacantul lui Liverpool a luat roșu: „Dacă înscrii în finala Ligii Campionilor, la vinclu, pot înțelege”

Ce i-a trimis Diana Șucu lui Alex Dobre după conflictul cu fanii

Dobre, autorul golului giuleștenilor în meciul cu sibienii și unul dintre cei mai în formă jucători ai echipei, s-a apropiat de fanii care au insultat echipa și i-a mustrat.

După ce le-a cerut să susțină echipa, nu să o înjure, fanii l-au înjurat și l-au numit „escroc”.

Dragă Alex, de când am pus poza cu tine, am primit o mulțime de mesaje de la suporteri rapidiști care dezaprobă huliganii care te-au înjurat.

Ai dat dovadă de curaj și demnitate, un adevărat căpitan. Respect”, a notat Diana Șucu, pe Instagram.

Înainte de a-i trimite mesajul de încurajare lui Dobre, Diana Șucu scria tot pe Instagram: „De ce să te iei tocmai de Alex Dobre? Care tocmai ce a marcat al cincilea gol stagional”.

Mesaj de la Diana Șucu  Soția acționarului de la Rapid se implică în conflictul lui Dobre cu fanii: „Huligani” Mesaj de la Diana Șucu  Soția acționarului de la Rapid se implică în conflictul lui Dobre cu fanii: „Huligani”

Dobre, conflict cu fanii: „Acum ce facem? Ne înjurăm?”

Atacantul a explicat după meci că le-a cerut suporterilor să susțină echipa indiferent de rezultat, nu să o înjure.

„Este o discuție pe care am avut-o pentru că un suporter, când vine, trebuie să fie alături de echipă. Până la urmă ce este? O înfrângere. E normal să vină înfrângeri.

Trebuie să fii alături de echipă și la bine, și la rău. Acum ce facem? Ne înjurăm? Ori ești suporter de rezultat, ori ești suporter și ești alături de noi până la final”, a spus Dobre.

Dialogul lui Dobre cu fanii care l-au înjurat:

  • Alex Dobre: „Bă, tu trebuie să fii alături de noi, mă! Să fii alături de noi! Noi ne chinuim aici, mă! Veniți ca să ne înjurați? Tu trebuie să susții echipa asta!”
  • Suporter rapidist: „Escrocule! Băga-mi-aș p*** în familia ta și-n m**** tăi!”

Ce urmează pentru Rapid în Superliga

Rapid se află pe locul patru în clasament, cu 19 puncte, după înfrângerea cu Hermannstadt.

Elevii lui Gâlcă vor juca împotriva celor de la Petrolul, pe 27 septembrie, de la 20:30

  • Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1
Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (28).jpeg
Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (28).jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (1).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (2).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (3).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (4).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (5).jpeg
+50 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

ONU cere  excluderea Israelului Opt experți solicită suspendarea statului acuzat de genocid în Gaza: „Organismele sportive nu trebuie să închidă ochii” » UEFA ezită
Campionate
10:12
ONU cere excluderea Israelului Opt experți solicită suspendarea statului acuzat de genocid în Gaza: „Organismele sportive nu trebuie să închidă ochii” » UEFA ezită
Citește mai mult
ONU cere  excluderea Israelului Opt experți solicită suspendarea statului acuzat de genocid în Gaza: „Organismele sportive nu trebuie să închidă ochii” » UEFA ezită
Balonul de Aur, la control VIDEO. Aitana Bonmati, moment viral după gala de la Paris: „Vă rog să-l puneți într-o tavă separată!”
Fotbal feminin
09:00
Balonul de Aur, la control VIDEO. Aitana Bonmati, moment viral după gala de la Paris: „Vă rog să-l puneți într-o tavă separată!”
Citește mai mult
Balonul de Aur, la control VIDEO. Aitana Bonmati, moment viral după gala de la Paris: „Vă rog să-l puneți într-o tavă separată!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
liga 1 rapid dan sucu diana sucu alex dobre
Știrile zilei din sport
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Europa League
16:51
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Citește mai mult
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Superliga
16:32
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Citește mai mult
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
Nationala
16:38
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
Citește mai mult
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Campionate
16:48
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Citește mai mult
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:20
Cum arată noul Camp Nou VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat arena Barcelonei: „Cea mai sigură din Spania” » De ce nu se poate juca încă
Cum arată noul Camp Nou VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat arena Barcelonei: „Cea mai sigură din Spania” » De ce nu se poate juca încă 
16:32
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
16:51
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
18:03
„Fotbalul profesionist nu e pentru copii!” Un mare antrenor trage un semnal de alarmă: „Asta i-aș întreba pe medici”
„Fotbalul profesionist nu e pentru copii!” Un mare antrenor trage un semnal de alarmă: „Asta i-aș întreba pe medici”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Top stiri din sport
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Campionate
11:30
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Citește mai mult
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Canotaj
10:47
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Citește mai mult
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Dinamo, avertisment pentru olteni  Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Superliga
14:57
Dinamo, avertisment pentru olteni Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Citește mai mult
Dinamo, avertisment pentru olteni  Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon
Campionate
10:41
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon
Citește mai mult
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 12 rapid 21 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share