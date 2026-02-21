Real, înfrângere surprinzătoare „Galacticii” riscă să piardă primul loc în La Liga, după eșecul cu Osasuna 

Real Madrid a pierdut meciul cu Osasuna, scor 1-2, în etapa #25 din La Liga.

Ca urmare a acestui rezultat, „galacticii” pot pierde poziția de lider, dacă FC Barcelona își va câștiga meciul din această etapă cu Levante.

Catalanii sunt la doar două puncte distanță. Partida se va disputa duminică, 22 februarie, de la 17:15.

Real Madrid, înfrângere surprinzătoare cu Osasuna

În minutul 34 al partidei, Thibaut Courtois l-a călcat în careu pe Ante Budimir, iar după verificări la monitorul VAR, „centralul” partidei a acordat penalty.

Același Budimir a transformat lovitura de la 11 metri și a dus-o pe Osasuna în avantaj, în finalul primei părți.

Real Madrid a început repriza secundă cu gândul la egalare, ceea ce a și reușit în minutul 73, atunci când Vinicius Junior a punctat din pasa primită de la Federico Valverde.

Apoi, „galacticii” au încercat să puncteze decisiv, însă fără succes, echipa care a dat lovitura fiind Osasuna, pe final de meci.

În ultimul minut al timpului regulamentar, Garcia a primit balonul în careu de la Moro, l-a driblat cu ușurință pe Asencio și a șutat spre poartă, reușind să-l învingă pentru a doua oară pe Thibaut Courtois.

În etapa viitoare din La Liga, Real Madrid primește vizita celor de la Getafe. Partida se va juca pe 2 martie, de la ora 22:00.

Până atunci, „galacticii” mai au de jucat returul din play-off-ul Ligii Campionilor, împotriva Benficăi. În tur, spaniolii s-au impus cu 1-0.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport