„Apărări foarte slabe” Declarația lui Harry Kane l-a bulversat pe Wayne Rooney: „Nu are cum să spună asta”

PSG - Bayern 5-4. Fostul atacant Wayne Rooney (40 de ani) nu este de acord cu declarațiile lui Harry Kane (32 de ani), jucătorul bavarezilor, după manșa tur din semifinalele Ligii Campionilor.

Deși în partida de marți Bayern a încasat 5 goluri, Kane și-a lăudat coechipierii din defensivă la final.

Prima semifinală din Liga Campionilor, de marți, a fost una spectaculoasă.

PSG, campioana Europei, a învins-o pe Bayern cu scorul de 5-4, dar calificarea se va decide în returul programat pe 6 mai, la Munchen.

PSG - Bayern 5-4 . Harry Kane, contrazis de Wayne Rooney: „Nu are cum să-și laude fundașii”

La finalul partidei de pe Parc des Princes, Harry Kane și-a lăudat colegii din apărare pentru munca depusă.

„Chiar dacă s-au marcat nouă goluri, au fost și multe momente incredibile în apărare în duelurile unu la unu.

Ai cei mai buni jucători din lume, cei mai buni atacanți și cei mai buni fundași. Uneori, e normal ca atacanții să iasă în evidență și să-și arate calitatea.

Dacă te uiți la fundașii centrali care ajung uneori la mijloc sau în atac, sau joacă în bandă împotriva extremelor, trebuie apreciați. Este o muncă foarte dificilă. Eu cred că au fost extraordinari”, a declarat Kane pentru Amazon Prime, citat de dailymail.com.

Bayern a început partida cu PSG cu o linie de fundași formată din Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah și Alphonso Davies.

Wayne Rooney nu a fost de acord cu declarațiile făcute de Harry Kane:

„ Îl iubesc pe Harry Kane, dar nu are cum să-și laude fundașii după un astfel de meci.

Probabil încearcă să le dea încredere pentru retur, fiind colegii lui. Dar, sincer, apărarea ambelor echipe a fost foarte slabă în această seară (n.r. marți)”, a declarat Wayne Ronney.

PSG - Bayern 5-4 , spectacol în UCL

Bayern a deschis scorul în minutul 17, atunci când Harry Kane a punctat din penalty. La doar șapte minute distanță, Kvaratskhelia a marcat din pasa lui Doue, pentru ca după alte nouă minute Joao Neves să majoreze scorul.

În minutul 41, Michael Olise a egalat la 2, dar Ousmane Dembele a readus-o pe PSG în avantaj, chiar înainte de intrarea la cabine, în minutul cinci al prelungirilor. Francezul a marcat dintr-un penalty, după un henț comis în careul bavarezilor de Alphonso Davies.

Spectacolul a continuat și în repriza secundă. În minutul 56 Kvaratskhelia a marcat pentru 4-2 în favoarea parizienilor, realizând dubla, iar două minute mai târziu Ousmane Dembele a realizat și el dubla și a dus scorul la 5-2.

Bayern a redus din diferență în minutul 65 prin Upamecano, cel care a marcat din pasa lui Kimmich, iar la două minute distanță a înscris și Luis Diaz, scorul devenind 5-4 în favoarea trupei lui Luis Enrique.

Acesta a fost și scorul pe care l-a arătat tabela la final, astfel că totul se decide la returul de pe Allianz Arena.

