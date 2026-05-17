N-a știut ce l-a lovit!😂 VIDEO. Fază nemaivăzută în Moldova! Cerea ajutor în momentul în care a trimis mingea în propria poartă

Real Sireți - Oguzsport 5-2. O fază incredibilă a avut loc în minutul 75 al partidei de sâmbătă.

Lupta pentru un loc în prima ligă din Republica Moldova este una crâncenă, iar Real Sireți și Oguzsport s-au întâlnit în sferturile barajului.

Gazdele conduceau la pauză cu scorul de 4-1, după golurile marcate de Molla ('23), Stan ('37), Gulceac ('42) și Borovschi ('44), respectiv Cedirean ('18).

În minutul 75 al partidei, cei de la Oguzsport se aflau în atac, în încercarea de a reduce din diferență, iar un jucător al echipei a ales să șuteze de la aproximativ 25 de metri distanță. A ratat complet execuția, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

În careu se afla Valentin Rebeja, întins pe jos, acuzând mai multe probleme medicale. Mijlocașul celor de la Real Sireți a fost lovit de minge, aceasta și-a schimbat total traiectoria și a intrat în poartă, sărind peste portarul gazdelor.

Comentatorul partidei a fost surprins în momentul în care a aflat că scorul s-a modificat după această fază: „Colegii îmi șoptesc că arbitrii au validat, totuși, golul. Mi s-a părut că a fost doar o simplă deviere”.

Ну такого гола вы точно никогда не видели!

— Vladimir Strutinski 🇲🇩🇪🇺🇺🇦 (@VStrutinski) May 16, 2026

Scorul final a fost stabilit de Orbu, în minutul 89, iar partida s-a încheiat cu scorul de 5-2. Real Sireți a avansat în semifinalele barajului, acolo unde va da peste Iskra Rîbnița.

