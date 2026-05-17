N-a știut ce l-a lovit!😂 VIDEO. Fază nemaivăzută în Moldova! Cerea ajutor în momentul în care a trimis mingea în propria poartă

17.05.2026, ora 13:39
alt-text Actualizat: 17.05.2026, ora 13:39
  • Real Sireți - Oguzsport 5-2. O fază incredibilă a avut loc în minutul 75 al partidei de sâmbătă.

Lupta pentru un loc în prima ligă din Republica Moldova este una crâncenă, iar Real Sireți și Oguzsport s-au întâlnit în sferturile barajului.

Gazdele conduceau la pauză cu scorul de 4-1, după golurile marcate de Molla ('23), Stan ('37), Gulceac ('42) și Borovschi ('44), respectiv Cedirean ('18).

VIDEO. Autogol incredibil în partida Real Sireți - Oguzsport 5-2

În minutul 75 al partidei, cei de la Oguzsport se aflau în atac, în încercarea de a reduce din diferență, iar un jucător al echipei a ales să șuteze de la aproximativ 25 de metri distanță. A ratat complet execuția, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

În careu se afla Valentin Rebeja, întins pe jos, acuzând mai multe probleme medicale. Mijlocașul celor de la Real Sireți a fost lovit de minge, aceasta și-a schimbat total traiectoria și a intrat în poartă, sărind peste portarul gazdelor.

Golul norocos marcat în meciul Real Sireți - Oguzsport. Foto: captură X/@VStrutinski

Comentatorul partidei a fost surprins în momentul în care a aflat că scorul s-a modificat după această fază: „Colegii îmi șoptesc că arbitrii au validat, totuși, golul. Mi s-a părut că a fost doar o simplă deviere”.

Scorul final a fost stabilit de Orbu, în minutul 89, iar partida s-a încheiat cu scorul de 5-2. Real Sireți a avansat în semifinalele barajului, acolo unde va da peste Iskra Rîbnița.

