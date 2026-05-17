Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”

FC România, clubul românilor din Marea Britanie, a anunțat, vineri, că își va înceta activitatea după 20 de ani.

Echipa fondată de românii stabiliți în străinătate a evoluat în toți acești ani în ligile inferioare din Anglia.

Conducerea clubului a precizat că este nevoită să încheie activitatea echipei din cauza lipsei unei baze de antrenament pentru sezonul viitor.

FC România își încheie activitatea după 20 de ani!

„FC Romania anunță că, după 20 de ani de activitate, clubul este nevoit să își înceteze activitatea la nivel de non-league football, din cauza lipsei unei baze sportive stabile pentru sezonul viitor.

În ultimii 14 ani, FC Romania și-a desfășurat activitatea printr-un acord de groundshare (n.r. utilizare comună a unui teren) cu Cheshunt FC . La începutul lunii februarie 2026, clubul a fost informat că, începând cu sezonul următor, nu va mai putea continua să folosească această bază sportivă.

În urma acestei situații, împreună cu membrii comitetului, am făcut demersuri pentru a identifica o nouă bază sportivă sau un nou acord de groundshare în Londra și în zonele din jurul Londrei. Din păcate, nu am reușit să găsim o soluție viabilă care să permită clubului să continue activitatea la standardele cerute de fotbalul non-league.

De-a lungul anilor, FC Romania a avut 11 ani de participare în competiții prestigioase organizate de The FA, precum The FA Cup, The FA Trophy și The FA Vase. Clubul a fost mediatizat nu doar în Marea Britanie, ci și în Europa și Asia, apărând în publicații cunoscute și la posturi TV.

Numele FC Romania a fost afișat inclusiv pe legendarul stadion Wembley, un moment important de vizibilitate și mândrie pentru club și pentru comunitatea românească din Marea Britanie.

Această decizie a fost luată ca urmare a imposibilității de a asigura o locație stabilă pentru meciurile oficiale și pentru desfășurarea activității clubului.

Dorim să mulțumim tuturor jucătorilor, antrenorilor, voluntarilor, membrilor comitetului, sponsorilor, suporterilor și tuturor celor care au susținut FC Romania de-a lungul anilor.

FC Romania a reprezentat timp de două decenii un proiect important pentru comunitatea românească din Marea Britanie și pentru fotbalul non-league din Anglia”, a fost comunicatul clubului pe Facebook.

FC România a fost fondat în 2006, la inițiativa unui grup de români stabiliți în Anglia. Clubul a evoluat în Sunday League, cea mai joasă divizie din fotbalul englez.

Cea mai mare performanță a echipei a fost în sezonul 2014/2015, atunci când FC România a ajuns până în turul 2 al Cupei Angliei.

Clubul a promovat, ulterior, în Isthmian League, al optulea eșalon al fotbalului din Anglia.

