Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League

alt-text Publicat: 17.05.2026, ora 12:11
alt-text Actualizat: 17.05.2026, ora 12:11
  • Dinamo - CFR Cluj 0-0. Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele „câinilor”, a vorbit despre viitorul lui Zeljko Kopic (48 de ani) pe banca echipei.
  • Oficialul a oferit și o primă reacție după ce Dinamo și-a asigurat locul la barajul pentru Conference League.

În urma remizei de sâmbătă, Dinamo va termina play-off-ul pe locul 4. „Câinii” vor disputa barajul pentru ultimul loc de Conference League, împotriva câștigătoarei meciului dintre FCSB și FC Botoșani.

Andrei Nicolescu, despre viitorul lui Kopic: „Vom înțelege”

Deși contractul lui Zeljko Kopic cu Dinamo va expira în vara anului 2028, Andrei Nicolescu a precizat că antrenorul ar putea pleca de la echipă dacă va primi o ofertă de nerefuzat.

Kopic mai are contract doi ani. Am mai spus-o. Dacă va veni o ofertă care să-i convină foarte mult și va fi o chestiune de bani, vom înțelege. Toți ne concentrăm pe acest final (n.r. - de sezon)”, a declarat Nicolescu, conform digisport.ro.

Zeljko Kopic a fost numit antrenor principal al lui Dinamo în 2023 și, de atunci, a adunat 111 meciuri la conducerea echipei: 44 de victorii, 37 de remize și 30 înfrângeri (golaveraj 141-115).

Sub conducerea croatului, Dinamo a evitat retrogradarea în sezonul 2023-2024, s-a calificat în play-off în sezonul 2024-2025 și a repetat performanța în sezonul actual.

Vara asta am avut deja câteva oferte. Dar nu e ceva despre care vreau să discut. Am un contract aici. În fiecare zi lucrez cât de mult și de bine pot pentru ca echipă să fie mai bună, și nu știi niciodată în meseria de antrenor, ce se va întâmpla mâine. Dar concentrarea mea principală și singurul lucru pe care îl am în minte este Dinamo. Zeljko Kopic, la finalul lunii aprilie

Andrei Nicolescu: „Cred că șansele sunt 50-50 dacă e FCSB

Președintele clubului Dinamo a vorbit și despre partida din finala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League.

„Am luptat, am avut și ghinion, acum trebuie să strângem rândurile pentru ce urmează. Am avut mici probleme, dar eu zic că am arătat dorință.

Ca structură, am schimbat foarte mult. A fost un meci tacticizat, un meci încâlcit, am avut ocaziile noastre să închidem meciul. E finalul unui sezon greu, sunt și jucătorii la limită.

N-am apucat să cobor, nu știu (n.r. care e problema lui Pușcaș). Cred că e o lovitură, sper să fie o lovitură oarbă. Trebuie să ne concentrăm pe meciul de peste două săptămâni cu tot ce înseamnă jucători accidentați. Poate Mărginean (n.r. să revină la baraj).

Da (n.r. finala barajului se va juca pe „Arcul de Triumf”) . Cred că sunt 50%-50% dacă e FCSB (șansele de victorie). Dacă e Botoșani, poate puțin mai mult. Vacanța va fi foarte, foarte scurtă. Trebuie să gestionăm bine, că începe sezonul foarte repede”, a mai declarat Andrei Nicolescu.

Semifinala barajului FCSB - FC Botoșani se va disputa într-o singură manșă, pe 23 sau 24 mai, pe stadionul Steaua, din Ghencea. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Câștigătoarea duelului va merge în finala barajului, programată pe 29 mai, împotriva lui Dinamo.

Formația care se va impune în finală va obține calificarea în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova846
2U Cluj845
3CFR Cluj942*
4Dinamo938
5Rapid933
6FC Argeș931
*beneficiază de rotunjire

