Investiție de 4 milioane de euro A fost inaugurată cea mai modernă clinică de recuperare din România: „Mulți sportivi erau nevoiți să meargă afară"
Diverse

Investiție de 4 milioane de euro A fost inaugurată cea mai modernă clinică de recuperare din România: „Mulți sportivi erau nevoiți să meargă afară"

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video)
Publicat: 10.10.2025, ora 10:30
Actualizat: 11.10.2025, ora 10:16
  • Rețeaua de Sănătate „Regina Maria” a inaugurat, joi, Kinetic Flagship, despre care spune că este cea mai complexă clinică de recuperare medicală din România.
  • Prezent la eveniment, Ionuț Rada, fostul fundaș de la Steaua și Rapid, a vorbit despre importanța recuperării medicale după accidentări: „Intervenția contează 20%, iar recuperarea 80%”.

Situată în nordul Bucureștiului, noua clinică Kinetic Flagship are o suprafață de peste 2.100 de metri pătrați și are ca obiectiv „redefinirea” conceptului de recuperare medicală, potrivit oficialilor „Regina Maria”.

Investiție de 4 milioane de euro

La eveniment a participat și Gelu Cosma, fondatorul clinicilor Kinetic, care a oferit mai multe detalii despre noua instituție.

„Este mai mult decât o clinică de recuperare medicală. E un reper în materie de excelență, tehnologie și empatie. Aici, medicina întâlnește inovația, iar pacienții au acces la un parcurs terapeutic construit pe nevoile lor reale.

Suntem pregătiți să continuăm călătoria începută în urmă cu 13 ani, când am deschis prima clinică tot în zona de nord a Capitalei, cu o suprafață de doar 200 mp la momentul respectiv”, a declarat Gelu Cosma.

Ionuț Rada: „Va ajuta mulți sportivi care mergeau în străinătate”

La eveniment a participat și Ionuț Rada, fostul fundaș de la Steaua și Rapid, care a vorbit despre importanța unui astfel de centru pentru sportivii din România.

„E un lucru extraordinar și de aplaudat că, după foarte mult timp, avem o astfel de clinică de recuperare. Va ajuta foarte mulți sportivi, dar și oameni care au nevoie de partea asta de recuperare, una extrem de importantă.

Sper să nu mă înșel, dar cred că intervenția contează 20%, iar recuperarea 80%. Medicina a avansat foarte mult. Înainte, pentru o operație de menisc sau de ligamente puteai să îți termini cariera definitiv. Acum se face mult mai ușor, dar și recuperarea se face mult mai ușor.

Era nevoie de așa ceva, pentru că, de cele mai multe ori, sportivii români merg afară. Acum însă avem aici o clinică la cele mai înalte standarde. Nu vorbim doar de recuperare, ci și de prevenție. Îți poți echilibra corpul foarte bine, să aduci îmbunătățiri și să îți prelungești cariera”, a spus Ionuț Rada.

De ce servicii vor beneficia sportivii

Printre serviciile la care sportivii vor avea acces se numără două bazine de hidrokinetoterapie (unul pentru adulți și copii și unul dedicat bebelușilor), un studio de robotică medicală, salină, saună cu infraroșu, studio senzorial pentru copii, cabinete individuale de fizioterapie, precum și un studio de biomecanică și analiză posturală.

