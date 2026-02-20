Panică în Turcia Un jucător trecut pe la Barcelona a fost implicat într-un accident de mașină. În ce stare se află sportivul

Rey Manaj (28 de ani), atacantul turcilor de la Sivasspor, a fost implicat într-un accident de mașină, în timp ce se întorcea de la antrenamentul echipei.

Jucătorul albanez a revenit în Turcia în această iarnă, iar întâmplarea nefericită ar fi avut loc pe o stradă din orașul Sivas.

Rey Manaj, transportat la spital după un accident în Turcia

Manaj se întorcea de la antrenamentul celor de la Sivasspor și se îndrepta spre casă, moment în care mașina sa a fost implicată într-un accident.

Acesta a fost transportat apoi la spital, unde a fost internat pentru o noapte, fiind acum în oricărui pericol, informează thesun.co.uk.

Între timp, platforma turcă Boșuna Tiklama a transmis că accidentul a implicat doar pagube materiale, iar starea fotbalistului este una bună.

Mașina avariată a lui Rey Manaj. Foto: X/Boşuna Tıklama

Atacantul trecut pe la Inter Milano și pe la echipa secundă a Barcelonei a revenit în această lună la Sivasspor, echipă aflată în prezent în liga a doua a Turciei, după o jumătate de sezon petrecută la Al-Sharjah, în Emiratele Arabe Unite.

Manaj este un jucător important pentru naționala Albaniei, marcând 3 goluri în cele 6 apariții din campania de calificări pentru CM 2026.

În vară, la partida cu Serbia din aceste preliminarii, scor 0-0, Rey Manaj a fost victima unor amenințări înfiorătoare venite din partea fanilor, după ce a ratat un penalty care ar fi putut aduce victoria Albaniei.

