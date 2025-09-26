„Conflict cu federația” Vasile Stângă explică plecarea lui Pera de la naționala de handbal: „Am auzit că domnul Din s-a supărat rău”
Vasile Stângă. Foto: Sportpictures
Handbal

„Conflict cu federația” Vasile Stângă explică plecarea lui Pera de la naționala de handbal: „Am auzit că domnul Din s-a supărat rău”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.09.2025, ora 19:15
alt-text Actualizat: 26.09.2025, ora 19:15
  • Fostul mare handbalist Vasile Stângă (68 de ani) a vorbit despre demisia lui Florentin Pera (45 de ani) din funcția de selecționer al naționalei feminine.
  • Decizia lui Pera a venit cu doar două luni înaintea Campionatului Mondial.

Stângă a sugerat că la baza deciziei ar sta un conflict între Florentin Pera și Constantin Din, președintele Federației Române de Handbal.

Vasile Stângă a explicat de ce a plecat Pera de la naționala de handbal

Așa cum GOLAZO.ro dezvăluia zilele trecute, Pera și-a trimis demisia pe mail, iar șefii FRH s-au trezit puși în fața faptului împlinit. Deși Pera a argumentat că a luat decizia din „probleme personale”, Stângă are altă variantă:

Credeam că va renunța după Campionatul Mondial. Eu cred că este un conflict între el și președintele Federației. Sunt convins de acest lucru.

Ce am auzit, din surse, este că domnul Din s-a supărat rău de tot când Pera a preluat SCM Râmnicu Vâlcea și chiar i-a sugerat atunci să-și dea demisia.

Cred că e un conflict destul de mare între cei doi și domnul Pera n-a mai rezistat și a plecat”, a spus Vasile Stângă, conform sptfm.ro.

Fostul handbalist din Ghencea consideră că mai există un motiv în spatele plecării lui Pera:

Dacă ai o echipă bună cu șanse la performanțe, nu îți dai demisia. Eu am spus de mai demult că, fără Cristina Neagu, vom fi o echipă de duzină. S-a văzut și cu Franța. La acest Mondial nu știu ce șanse vom avea să ieșim din grupă. Vasile Stângă

Demisia lui Pera vine într-un moment în care a fost anunțat deja lotul lărgit de 35 de jucătoare, din care România e obligată să aleagă lista finală cu cele 20 de handbaliste care vor merge la Campionatul Mondial.

Vasile Stângă: „Nu există niciun conflict cu fetele”

Legenda clubului roș-albastru a subliniat că relația lui Pera cu jucătoarele era una bună și că problemele au apărut mai degrabă pe fondul tensiunilor din staff.

M-am interesat și nu există niciun conflict cu fetele. Din contră, Pera s-a înțeles foarte bine cu ele. Acum să vedem reacția domnului Burcea, că înțeleg că i s-a oferit postul de antrenor principal

Auzisem că sunt mici neînțelegeri și între Pera și Burcea. Și eu am fost antrenor. Este normal, amândoi au caractere puternice, amândoi sunt lideri și vor să conducă echipa.

Dar numai antrenorul principal conduce echipa”, a mai spus Stângă.

  • Bogdan Burcea, antrenorul secund al echipei naționale, a demisionat odată cu Florentin Pera
  • Florentin Pera a rezistat 3 ani pe banca naționalei României de handbal feminin
Tot timpul când iei bătaie în sport intervin conflictele. E normal, nervii ies la suprafață. Fiecare are ceva de comentat. În schimb, când echipa merge strună, e liniște și pace. Acum să-l vedem pe domnul Din pe cine va pune antrenor la echipa națională. Cine se va înhăma la acest Campionat Mondial își ia o responsabilitate uriașă. Vasile Stângă

La Mondialul care va fi organizat de Germania și Olanda, între 26 noiembrie și 14 decembrie, România face parte dintr-o grupă grea, alături de Danemarca, Croația și Japonia. Va juca toate partidele din această serie la Rotterdam.

Pentru a merge în grupele principale, trebuie să se claseze între primele 3. La precedenta ediție a CM, cea din decembrie 2023, România s-a clasat pe locul 12.

echipa nationala de handbal feminin FRH Vasile Stanga florentin pera
