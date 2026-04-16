„Mi-a venit să intru în zid” Richarlison, colegul lui Drăgușin, despre depresie și gândurile sinucigașe

Richarlison, 28 de ani, atacantul lui Tottenham, povestește cel mai greu moment al carierei și al vieții.

Ce l-a făcut să cadă în depresie. Cine l-a ajutat în acea perioadă foarte dificilă pe internaționalul brazilian.

Atacantul se pregătește acum de alt Campionat Mondial cu Selecao.

Richarlison nu trece nici acum prin cel mai bun moment al carierei.

Atacantul brazilian e sâcâit de accidentări la Tottenham, echipa e aproape de retrogradare și nu a avut prea multe reușite în acest sezon.

10 goluri, 4 assisturi în 38 de meciuri.

La națională, nu a mai înscris și nu a mai pasat decisiv de la Campionatul Mondial din 2022.

3 ani și jumătate au trecut de când Richarlison nu a mai influențat niciun gol pentru Brazilia; are 20 de goluri și 8 pase decisive în 54 de selecții

Richarlison: „Toate necazurile posibile. Lovitură după lovitură în fiecare zi”

Acel Mondial a fost începutul căderii pentru Richarlison. Un turneu deloc rău individual, trei goluri și un assist, dar încheiat cu o eliminare dureroasă.

1-1, 3-5 la penaltyuri cu Croația în „sferturile” CM 2022.

Acum, într-un interviu pentru France Football, a povestit drama trăită în acea perioadă.

„Odată, conduceam și mi-a venit să intru în zid”, a dezvăluit colegul lui Radu Drăgușin la Spurs.

Spectaculoasa semifoarfecă a lui Richarlison la 2-0 cu Serbia, primul meci al Braziliei la CM 2022. El a înscris ambele goluri. Foto: Imago

„Astăzi, când mă gândesc la ce voiam să fac… Nu avea niciun sens”.

Dar atunci, se adunaseră prea multe. „După Mondialul din 2022, am căzut în depresie”.

Mi s-au întâmplat toate necazurile posibile: eliminarea din turneu, trădarea agentului meu, probleme familiale, accidentări… Un an și jumătate, am suferit în fiecare zi lovitură după lovitură. Richarlison, atacant Tottenham

Richarlison, în 2024: „Nu vreau să vorbesc despre sinucidere, dar voiam să renunț”

A depășit depresia cu ajutorul psihologului. Și al soției.

„A fost prima dată când m-am confruntat cu atâtea probleme. În tot acel haos, am întâlnit un avocat onest care mi-a pus ordine în lucruri și în avere.

Am lucrat cu un psiholog și, cel mai important, mi-am cunoscut soția”.

Richarlison e la Tottenham din iulie 2022, cumpărat cu 58 de milioane de la Everton. Foto: Imago

În martie 2024, a mai descris o dată suferința trăită după CM 2022.

„Eram la ultima limită. Nu știu, nu vreau să vorbesc despre sinucidere, dar eram în depresie și voiam să renunț”, a declarat pentru ESPN Brasil.

Richarlison: „Ne place sau nu, salvează vieți!”

A spus în interviul pentru ESPN Brasil cât de important este psihologul.

„Azi pot spune: «Căutați un psiholog!». E bine să te deschizi, să ai o persoană cu care să discuți.

Un psiholog mi-a mulțumit pentru că am adus ideea terapiei în lumea fotbalului. Este foarte important. Ne place sau nu, salvează vieți!”.

Aveam și eu această prejudecată înainte. Credeam că e o prostie, credeam că sunt nebun. În familie, se zicea că ești bolnav dacă mergi la psiholog. Dar eu am descoperit psihologul și mi s-a părut minunat. Cea mai bună descoperire a vieții mele. Richarlison, atacant Tottenham

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport