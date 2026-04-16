„Mi-a venit să intru în zid" Richarlison, colegul lui Drăgușin, despre depresie și gândurile sinucigașe
Richarlison a înscris 3 goluri și a pasat decisiv o dată pentru Brazilia la CM 2022. Dar eliminarea în „sferturi” l-a afectat profund Foto: Imago
alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 14:53
alt-text Actualizat: 16.04.2026, ora 14:53
  • Richarlison, 28 de ani, atacantul lui Tottenham, povestește cel mai greu moment al carierei și al vieții. 
  • Ce l-a făcut să cadă în depresie. Cine l-a ajutat în acea perioadă foarte dificilă pe internaționalul brazilian. 
  • Atacantul se pregătește acum de alt Campionat Mondial cu Selecao. 

Richarlison nu trece nici acum prin cel mai bun moment al carierei.

Atacantul brazilian e sâcâit de accidentări la Tottenham, echipa e aproape de retrogradare și nu a avut prea multe reușite în acest sezon.

  • 10 goluri, 4 assisturi în 38 de meciuri. 

La națională, nu a mai înscris și nu a mai pasat decisiv de la Campionatul Mondial din 2022.

3 ani și jumătate
au trecut de când Richarlison nu a mai influențat niciun gol pentru Brazilia; are 20 de goluri și 8 pase decisive în 54 de selecții

Richarlison: „Toate necazurile posibile. Lovitură după lovitură în fiecare zi”

Acel Mondial a fost începutul căderii pentru Richarlison. Un turneu deloc rău individual, trei goluri și un assist, dar încheiat cu o eliminare dureroasă.

  • 1-1, 3-5 la penaltyuri cu Croația în „sferturile” CM 2022.

Acum, într-un interviu pentru France Football, a povestit drama trăită în acea perioadă.

„Odată, conduceam și mi-a venit să intru în zid”, a dezvăluit colegul lui Radu Drăgușin la Spurs.

Spectaculoasa semifoarfecă a lui Richarlison la 2-0 cu Serbia, primul meci al Braziliei la CM 2022. El a înscris ambele goluri. Foto: Imago

„Astăzi, când mă gândesc la ce voiam să fac… Nu avea niciun sens”.

Dar atunci, se adunaseră prea multe. „După Mondialul din 2022, am căzut în depresie”.

Mi s-au întâmplat toate necazurile posibile: eliminarea din turneu, trădarea agentului meu, probleme familiale, accidentări… Un an și jumătate, am suferit în fiecare zi lovitură după lovitură. Richarlison, atacant Tottenham

Richarlison, în 2024: „Nu vreau să vorbesc despre sinucidere, dar voiam să renunț”

A depășit depresia cu ajutorul psihologului. Și al soției.

„A fost prima dată când m-am confruntat cu atâtea probleme. În tot acel haos, am întâlnit un avocat onest care mi-a pus ordine în lucruri și în avere.

Am lucrat cu un psiholog și, cel mai important, mi-am cunoscut soția”.

Richarlison e la Tottenham din iulie 2022, cumpărat cu 58 de milioane de la Everton. Foto: Imago

În martie 2024, a mai descris o dată suferința trăită după CM 2022.

„Eram la ultima limită. Nu știu, nu vreau să vorbesc despre sinucidere, dar eram în depresie și voiam să renunț”, a declarat pentru ESPN Brasil.

Richarlison: „Ne place sau nu, salvează vieți!”

A spus în interviul pentru ESPN Brasil cât de important este psihologul.

„Azi pot spune: «Căutați un psiholog!». E bine să te deschizi, să ai o persoană cu care să discuți.

Un psiholog mi-a mulțumit pentru că am adus ideea terapiei în lumea fotbalului. Este foarte important. Ne place sau nu, salvează vieți!”.

Aveam și eu această prejudecată înainte. Credeam că e o prostie, credeam că sunt nebun. În familie, se zicea că ești bolnav dacă mergi la psiholog. Dar eu am descoperit psihologul și mi s-a părut minunat. Cea mai bună descoperire a vieții mele. Richarlison, atacant Tottenham

