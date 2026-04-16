Starurile nule de la CFR Ideea Clujului de a aduce foste vedete nu a ajutat cu nimic echipa. Patru investiții eșuate

CFR Cluj tocmai s-a despărțit de Islam Slimani, după ce renunțase și la Kurt Zouma, în ianuarie.

În trecut, au mai jucat la vișinii Julio Baptista și Yevhen Konoplianka. Alte două mari dezamăgiri.

Planul lui CFR de a atrage jucători aflați spre finalul carierei, care fuseseră cândva vedete ale fotbalului internațional, a eșuat lamentabil.

Patru nume, patru prezentări speciale, patru deziluzii. Niciunul nu a oferit nimic Clujului în scurta perioadă în care a evoluat la vișinii.

Ultimele două staruri care au dezamăgit în Gruia au fost chiar în acest sezon:

Islam Slimani.

Kurt Zouma.

Slimani, prea bătrân la CFR. Zouma, cu genunchii distruși

Primul, ex-internațional algerian, tocmai și-a reziliat contractul cu CFR.

Fost atacant la Sporting Lisabona, Leicester, Newcastle și Fenerbahce, printre altele, are 37 de ani.

A rămas la Cluj șapte luni, cu foarte puține reușite la echipă.

1 a fost numărul golurilor lui Islam Slimani (plus două assisturi) la CFR

A jucat în 16 partide în toate competițiile, dar cu o medie mică de minute pe meci: 29,75.

Zouma e mult mai tânăr, 31 de ani, însă cu genunchii loviți de multiple accidentări și intervenții chirurgicale.

Zouma (dreapta) și Slimani, la încălzire la CFR. Foto: Imago

După o carieră în Anglia, la Chelsea, Stoke, Everton și West Ham, stoperul francez nu mai poate juca.

În patru luni la CFR, a apărut doar în patru meciuri, înaintea despărțirii din ianuarie.

197 de minute a jucat Kurt Zouma la CFR Cluj, 49,25 în medie pe meci

Baptista și Konoplianka, sub un sfert de oră în medie pe meci la CFR

Alți fotbaliști importanți au ajuns la CFR când se pregăteau de retragere.

Brazilianul Julio Baptista, odată la Real Madrid, Arsenal și AS Roma, a semnat la Cluj în august 2018, la 37 de ani, fără prezențe pe teren din 2016.

Julio Baptista, într-un meci contra lui Sepsi, în Liga 1. Foto: Imago

Nicio reușită până în martie 2019, când a părăsit clubul și a abandonat sportul de performanță.

14,3 a fost media minutelor pe meci jucate de Julio Baptista la CFR (43 în trei dueluri)

Ucraineanul Yevhen Konoplianka a evoluat cu foarte puțin mai mult față de Julio Baptista.

Extrema, 34 de ani între iulie 2023 și ianuarie 2024 (ex-Dnipro, Sevilla, Schalke, Shakhtar), a apărut în iarbă în patru partide.

14,5 minute pe meci a avut Konoplianka la Cluj (58 în total)

Și el s-a retras după scurta perioadă petrecută la Cluj.

Zouma, 50.000 de euro lunar la CFR. Puțin mai mult decât Bapista

Dintre cei patru, cel mai mare salariu l-a primit Zouma la CFR.

S-a spus că fundașul central francez ar fi fost plătit cu 50.000 de euro pe lună.

După el, Baptista. Brazilianul a câștigat 45.000 de euro la fiecare patru săptămâni.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport