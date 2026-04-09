Rinat Akhmetov (59 de ani), patronul lui Șahtior Donețk , a ajuns în România pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu . Ucraineanul va merge la Arena Națională, unde românii își iau rămas bun de la marele antrenor.

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat și la începutul anului, dar și după meciul naționalei cu Turcia de la Istanbul.

Marele antrenor va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

Patronul lui Șahtior, omagiu pentru Mircea Lucescu: „Am venit să-mi iau rămas-bun de la prietenul meu”

Apariția lui Ahmetov este una rară în spațiul public, mai ales în contextul ultimilor ani marcați de războiul din Ucraina.

„Am venit să-mi iau rămas bun de la prietenul meu. E o tragedie. Am petrecut 12 ani împreună, am câștigat 22 de trofee, inclusiv Cupa UEFA. A fost prietenul meu și mă mândresc că mi-a fost prieten.

Ar trebui să fiți mândri că l-ați avut pe Mircea Lucescu, un mare antrenor și un mare om”, a declarat Rinat Akhmetov, conform digisport.ro.

În primăvara lui 2004, după despărțirea de Bernd Schuster, la doar 11 luni de la numirea acestuia, Rinat Ahmetov era în căutarea unui nou antrenor pentru Șahtior Donețk.

7 miliarde de euro este averea estimată a lui Ahmetov, considerat cel mai bogat om din Ucraina

Pentru scurt timp, funcția a fost asigurată interimar de ucraineanul Viktor Prokopenko, iar apoi alegerea s-a oprit asupra lui Mircea Lucescu, rămas liber de contract după plecarea de la Beșiktaș.

Pe 17 mai 2004, „Il Luce” a semnat cu Șahtior și a început una dintre cele mai importante colaborări din istoria clubului.

A rămas la Donețk timp de 12 ani, până pe 21 mai 2016, când a încheiat mandatul după câștigarea Cupei Ucrainei, al 22-lea trofeu cucerit alături de portocalii.

În toată această perioadă, Ahmetov i-a fost cel mai mare susținător, ca președinte și patron al clubului.

574 de meciuri a stat Mircea Lucescu pe banca tehnică a clubului Șahtior Donețk: 389 de victorii, 92 de egaluri, 93 de înfrângeri

Lucescu și președintele carierei, Rinat Ahmetov

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

