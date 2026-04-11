Într-un interviu din 2022, Mircea Lucescu vorbea cu sinceritate despre felul în care sunt tratate personalitățile în România, spunând că acestea ajung adesea să fie onorate abia după dispariție.

Legendarul antrenor amintea și de un bust al său, lăsat în grija unui sculptor, sugerând ideea că adevărata recunoaștere vine uneori prea târziu.

Mircea Lucescu, decedat pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, are o statuie la Hunedoara. Lucrarea a fost realizată la inițiativa clubului Șahtior Donețk, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa excepțională la succesul echipei din Ucraina.

După dispariția sa din 7 aprilie 2026, povestea acestui monument capătă o încărcătură specială, mai ales în lumina unor declarații făcute chiar de „Il Luce” într-un interviu din 2022 acordat lui Dan Negru.

Atunci, antrenorul vorbea despre felul diferit în care sunt onorate marile personalități.

„Mi-a făcut cineva un bust, pe care l-am lăsat acolo, sculptorului respectiv, poate după ce nu voi mai fi să-l pună undeva la cimitir acolo”, spunea Lucescu.

În același interviu, regretatul tehnician remarca în contrast gestul făcut la Donețk.

O statuie realizată la inițiativa miliardarului Rinat Ahmetov și creată de sculptorul ucrainean Ihor Glukhenkiy a fost concepută inițial pentru a fi amplasată în apropierea Donbass Arena.

„În schimb, la Donețk, într-adevăr mi-au făcut o statuie impresionantă, pe o bancă, gânditor.

Ei au făcut-o cu gândul de a o pune lângă stadionul din Donețk, un stadion extraordinar, construit de Ahmetov. E o alee a stelelor, care acum nu știu în ce situație se află și voiau să pună această statuie, pe o bancă, totul din bronz, pentru suporteri. Să vină să se așeze pe bancă și să facă fotografie”.

🧡 Скульптура Мірчі Луческу їде з України до Містера в Румунію!#Shakhtar #Легенда pic.twitter.com/MatL4RePLd — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 28, 2025

Contextul războiului din Ucraina a amânat însă planurile, iar în 2025, când Lucescu a împlinit 80 de ani, Șahtior a decis să trimită statuia în România.

Astfel, monumentul a ajuns la Hunedoara, devenind un punct de atracție pentru suporteri și un simbol al legăturii speciale dintre antrenor și clubul pe care l-a dus la cel mai înalt nivel.

Sub conducerea sa, Șahtior Donețk a câștigat 21 de trofee, inclusiv Cupa UEFA în 2009.

Mircea Lucescu: „Ne lipsește această educație”

Întrebat în același interviu de ce astfel de inițiative apar mai rar în România înainte de dispariția marilor personalități, Lucescu oferea o explicație sinceră:

„Cred că nu avem cultura tradiției, cultura istoriei, respectul pentru cei care au fost înainte și care au făcut ceva pentru imaginea României. Ne lipsește această educație”.

Astăzi, statuia de la Hunedoara rămâne o mărturie a unei cariere impresionante și a aprecierii de care Mircea Lucescu s-a bucurat de-a lungul timpului, atât în România, cât și în străinătate.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport