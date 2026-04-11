„Îmi pun bustul în cimitir după ce nu voi mai fi" Mărturisirea tristă a lui Mircea Lucescu despre modul în care sunt onorate personalitățile în România
„Îmi pun bustul în cimitir după ce nu voi mai fi" Mărturisirea tristă a lui Mircea Lucescu despre modul în care sunt onorate personalitățile în România

alt-text Publicat: 11.04.2026, ora 15:41
alt-text Actualizat: 11.04.2026, ora 16:15
  • Într-un interviu din 2022, Mircea Lucescu vorbea cu sinceritate despre felul în care sunt tratate personalitățile în România, spunând că acestea ajung adesea să fie onorate abia după dispariție.
  • Legendarul antrenor amintea și de un bust al său, lăsat în grija unui sculptor, sugerând ideea că adevărata recunoaștere vine uneori prea târziu.

Mircea Lucescu, decedat pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, are o statuie la Hunedoara. Lucrarea a fost realizată la inițiativa clubului Șahtior Donețk, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa excepțională la succesul echipei din Ucraina.

E furios pe Guvern Motivul pentru care colegul de generație al lui Mircea Lucescu nu a participat la funeraliile marelui antrenor: „N-am putut accepta”
Citește și
E furios pe Guvern Motivul pentru care colegul de generație al lui Mircea Lucescu nu a participat la funeraliile marelui antrenor: „N-am putut accepta”
Citește mai mult
E furios pe Guvern Motivul pentru care colegul de generație al lui Mircea Lucescu nu a participat la funeraliile marelui antrenor: „N-am putut accepta”

Mircea Lucescu are statuie la Hunedoara. E făcută de Șahtior Donețk

După dispariția sa din 7 aprilie 2026, povestea acestui monument capătă o încărcătură specială, mai ales în lumina unor declarații făcute chiar de „Il Luce” într-un interviu din 2022 acordat lui Dan Negru.

Atunci, antrenorul vorbea despre felul diferit în care sunt onorate marile personalități.

„Mi-a făcut cineva un bust, pe care l-am lăsat acolo, sculptorului respectiv, poate după ce nu voi mai fi să-l pună undeva la cimitir acolo”, spunea Lucescu.

Șahtior Donețk i-a făcut statuie lui Mircea Lucescu

În același interviu, regretatul tehnician remarca în contrast gestul făcut la Donețk.

O statuie realizată la inițiativa miliardarului Rinat Ahmetov și creată de sculptorul ucrainean Ihor Glukhenkiy a fost concepută inițial pentru a fi amplasată în apropierea Donbass Arena.

„În schimb, la Donețk, într-adevăr mi-au făcut o statuie impresionantă, pe o bancă, gânditor.

Ei au făcut-o cu gândul de a o pune lângă stadionul din Donețk, un stadion extraordinar, construit de Ahmetov. E o alee a stelelor, care acum nu știu în ce situație se află și voiau să pună această statuie, pe o bancă, totul din bronz, pentru suporteri. Să vină să se așeze pe bancă și să facă fotografie”.

Statuia lui Mircea Lucescu se află la Hunedoara

Contextul războiului din Ucraina a amânat însă planurile, iar în 2025, când Lucescu a împlinit 80 de ani, Șahtior a decis să trimită statuia în România.

Astfel, monumentul a ajuns la Hunedoara, devenind un punct de atracție pentru suporteri și un simbol al legăturii speciale dintre antrenor și clubul pe care l-a dus la cel mai înalt nivel.

Sub conducerea sa, Șahtior Donețk a câștigat 21 de trofee, inclusiv Cupa UEFA în 2009.

Mircea Lucescu: „Ne lipsește această educație”

Întrebat în același interviu de ce astfel de inițiative apar mai rar în România înainte de dispariția marilor personalități, Lucescu oferea o explicație sinceră:

„Cred că nu avem cultura tradiției, cultura istoriei, respectul pentru cei care au fost înainte și care au făcut ceva pentru imaginea României. Ne lipsește această educație”.

Astăzi, statuia de la Hunedoara rămâne o mărturie a unei cariere impresionante și a aprecierii de care Mircea Lucescu s-a bucurat de-a lungul timpului, atât în România, cât și în străinătate.

„Burleanu e un măscărici” Cornel Dinu critică dur conducerea FRF: „Nici dacă mi-ar da  100.000 de euro pe lună, nu aș lucra cu el” + Atac la Generația de Aur
Superliga
14:39
„Burleanu e un măscărici” Cornel Dinu critică dur conducerea FRF: „Nici dacă mi-ar da 100.000 de euro pe lună, nu aș lucra cu el” + Atac la Generația de Aur
Citește mai mult
„Burleanu e un măscărici” Cornel Dinu critică dur conducerea FRF: „Nici dacă mi-ar da  100.000 de euro pe lună, nu aș lucra cu el” + Atac la Generația de Aur
Cătălin Tolontan Un om important în succesul lui LUCESCU
Opinii
10:43
Cătălin Tolontan Un om important în succesul lui LUCESCU
Citește mai mult
Cătălin Tolontan Un om important în succesul lui LUCESCU

LIVE Alegeri cruciale în Ungaria: Prezența bate record după record / Cozi la secțiile din străinătate, val de voturi prin corespondență / Oamenii lui Orban susțin că votul masiv e în avantajul lor
LIVE Alegeri cruciale în Ungaria: Prezența bate record după record / Cozi la secțiile din străinătate, val de voturi prin corespondență / Oamenii lui Orban susțin că votul masiv e în avantajul lor
LIVE Alegeri cruciale în Ungaria: Prezența bate record după record / Cozi la secțiile din străinătate, val de voturi prin corespondență / Oamenii lui Orban susțin că votul masiv e în avantajul lor
Becali intervine peste Rădoi  Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
Superliga
09:55
Becali intervine peste Rădoi Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
Citește mai mult
Becali intervine peste Rădoi  Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
Adrian Ilie, probleme cu legea  Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Diverse
10:12
Adrian Ilie, probleme cu legea Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Citește mai mult
Adrian Ilie, probleme cu legea  Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Nicolescu, funcție nouă Schimbări în conducerea lui Dinamo: „Mult mai flexibilă” » Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație
Superliga
09:29
Nicolescu, funcție nouă Schimbări în conducerea lui Dinamo: „Mult mai flexibilă” » Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație
Citește mai mult
Nicolescu, funcție nouă Schimbări în conducerea lui Dinamo: „Mult mai flexibilă” » Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație
Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea  VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și  s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
Superliga
11.04
Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
Citește mai mult
Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea  VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și  s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:09
Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport VIDEO. Copleșit din nou de emoții: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”
Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport VIDEO. Copleșit din nou de emoții: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”
18:59
Sorana Cîrstea, campioană la Linz Triumf în Austria după un parcurs perfect alături de Shuai Zhang
Sorana Cîrstea, campioană la Linz Triumf în Austria după un parcurs perfect alături de Shuai Zhang 
18:20
„Nu te gândești Cât de slabi sunt?” Panduru intervine după ce Becali l-a făcut praf pe Chiricheș: „Da, e normal!”
„Nu te gândești Cât de slabi sunt?” Panduru intervine după ce Becali l-a făcut praf pe Chiricheș: „Da, e normal!”
19:30
Dezastru pentru Drăgușin Tottenham pierde din nou și e pe loc de retrogradare! Decizia lui De Zerbi în privința românului
Dezastru pentru Drăgușin Tottenham pierde din nou și e pe loc de retrogradare! Decizia lui De Zerbi în privința românului
Mai multe știri de ultimă oră

Stadionul de 270 mil. € arată fabulos Una dintre cele mai mari structuri de oțel din lume! Naționala îl va inaugura cu Italia
Campionate
11.04
Stadionul de 270 mil. € arată fabulos Una dintre cele mai mari structuri de oțel din lume! Naționala îl va inaugura cu Italia
Citește mai mult
Stadionul de 270 mil. € arată fabulos Una dintre cele mai mari structuri de oțel din lume! Naționala îl va inaugura cu Italia
„La zile de naștere ești invitat, la înmormântări mergi singur” Rinat Ahmetov, declarații după deplasarea la București, pentru a-și lua adio de la Lucescu
Campionate
11.04
„La zile de naștere ești invitat, la înmormântări mergi singur” Rinat Ahmetov, declarații după deplasarea la București, pentru a-și lua adio de la Lucescu
Citește mai mult
„La zile de naștere ești invitat, la înmormântări mergi singur” Rinat Ahmetov, declarații după deplasarea la București, pentru a-și lua adio de la Lucescu
Sud Steaua, scandări abjecte Ultrașii celor de la CSA l-au implicat pe Mircea Lucescu în războiul lor cu FCSB
Liga 2
11.04
Sud Steaua, scandări abjecte Ultrașii celor de la CSA l-au implicat pe Mircea Lucescu în războiul lor cu FCSB
Citește mai mult
Sud Steaua, scandări abjecte Ultrașii celor de la CSA l-au implicat pe Mircea Lucescu în războiul lor cu FCSB
VIDEO | Moment de infarct, cu un pieton care sare efectiv în fața unei mașini care merge cam tare prin traficul din București. Un reflex salvator și-un dublu noroc
B365
09.04
VIDEO | Moment de infarct, cu un pieton care sare efectiv în fața unei mașini care merge cam tare prin traficul din București. Un reflex salvator și-un dublu noroc
Citește mai mult
VIDEO | Moment de infarct, cu un pieton care sare efectiv în fața unei mașini care merge cam tare prin traficul din București. Un reflex salvator și-un dublu noroc

