„Sincer vă spun” Tehnicianul lui Sepsi, Ovidiu Burcă, după succesul cu U Cluj: „Chiar dacă pot părea arogant...”

Sepsi - U Cluj 1-0. Ovidiu Burcă (46 de ani) a tras concluziile după ce echipa sa a obținut prima victorie de la revenirea în Liga 1, în fața vicecampioanei României.

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Covăsnenii au făcut o partidă solidă în fața unui adversar mult mai bine cotat, însă tehnicianul atrage atenția asupra lucrurilor pe care jucătorii le mai au de pus la punct.

Ovidiu Burcă: „Sunt încă multe lucruri de aranjat”

„Am schimbat câte ceva la pauză și spre finalul de joc. Sunt jucători cu foarte multă calitate (n.r. - cei de la U Cluj), pe care, dacă îi lași, dacă le dai timp de gândire și dacă le dai spațiu, te pot pune în dificultate. Dar am rezistat până la urmă.

Au fost jucători, cum vă spuneam înainte de meci, care astăzi au apărut pentru prima dată în primul 11. Încă nu avem ritm, spre final am suferit puțin, dar cei care au intrat au adus energie, au adus spirit.

Trebuie să-i scot și pe ei în evidență, pentru că cei care au intrat de pe bancă au făcut-o foarte bine”, a declarat Ovidiu Burcă, la Digi Sport.

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Întrebat despre concluziile pe care le-a tras după două jocuri dificile în startul sezonului, 0-1 cu Rapid și 1-0 cu U Cluj, Burcă a transmis:

„Sincer vă spun, pentru noi nu e foarte important adversarul, chiar dacă pot părea un pic arogant. E foarte important întotdeauna ceea ce facem noi. Indiferent de adversarul pe care îl vom întâlni, vom încerca să ne impunem principiile de joc, atât defensive cât și ofensive.

Ținând cont că am jucat cu două echipe foarte bune, sunt lucruri bune după aceste două meciuri, dar sunt încă multe lucruri de aranjat.

Eu cred că trebuie să ne adaptăm cu toții la schimbări. Trebuie să ne dezobișnuim de a sta prea mult în afara timpului de joc. Știți foarte bine că România era una dintre țările codașe la timpul efectiv de joc.

Cred că asta va face să crească ritmul, să crească intensitatea și să crească focusul pentru joc și pentru planul tactic. Cred că sunt lucruri bune, trebuie să ne adaptăm”, a mai spus Burcă.

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