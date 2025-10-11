Victorie înainte de derby-ul cu Dinamo Rapid a făcut scor de tenis în amicalul cu CS Tunari » Bolgado a reușit o „dublă”

Rapid a învins CS Tunari (L2), scor 6-3, într-o partidă desfășurată la baza de pregătire a giuleștenilor din Ștefănești.

A fost ultimul test al formației antrenate de Costel Gâlcă (53 de ani) înaintea derby-ului cu DInamo.

Dinamo - Rapid se joacă duminică, 19 octombrie, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 20:30.

Rapid a profitat de pauza internațională și a disputat un meci amical cu divizionara secundă CS Tunari.

RAPID - CS TUNARI 6-3 . Leo Bolgado a reușit o „dublă”

Transferat de la CFR Cluj în ultima zi de mercato, brazilianul Leo Bolgado (27 de ani) a prins doar 12 minute oficiale în tricoul giuleștenilor.

Acum, stoperul a fost titular și a reușit o „dublă” în minutele 2 și 61.

Pentru Rapid au mai marcat Timotej Jambor, Antoine Baroan, și el cu o „dublă”, respectiv Elvir Koljic.

De partea cealaltă, pentru CS Tunari au punctat Raul Stanciu, Ricardo Grigore și Dan Spătaru.

Primul „11” folosit de Constantin Gâlcă la amicalul cu CS Tunari:

Aioani - Onea, Bolgado, Kramer, Micovschi, Hromada, Grameni, Gojkovic, Jambor, Petrila, Baroan

Au mai intrat: Briciu, Pașcanu, Christensen, Koljic, A. Șucu, S. Banu, L. Stoica, E. Mănăilă

CS Tunari nu a comunicat echipa folosită în această partidă.

Dinamo a deschis inelul 2 pentru derby-ul cu Rapid

În cursul zilei de vineri, Dinamo a anunțat că a deschis și inelul 2 al tribunelor 1 și 2 de pe Arena Națională, pentru derby-ul etapei #13 din Liga 1.

Înaintea duelului direct, Rapid ocupă locul 2, cu 25 de puncte, la egalitate cu liderul FC Botoșani, în timp ce Dinamo e pe 4, cu 23 de puncte.

„Biletele pentru meciul cu Rapid de pe Arena Națională s-au vândut fulger, așa că am deschis și inelul 2 al tribunelor 1 și 2!

Ați arătat din nou cât de mare este dragostea pentru Dinamo, și ne așteptăm să faceți o atmosferă incredibilă, așa cum doar voi știți!”, a anunțat Dinamo pe pagina de Facebook.

În primele 24 de ore de la punerea în vânzare a tichetelor, Dinamo vânduse peste 4.000 de bilete.

Prețul biletelor la Dinamo - Rapid:

VIP Experience – Inel 1 – 500

Tribuna 0 Cat 1 – Inel 1 – 150

Tribuna 0 Cat 2 – Inel 1 – 100

Tribuna 1 – Inel 2 – 70

Tribuna 1 – Inel 3 – 50

Tribuna 2 – Inel 1 – 60

Tribuna 2 – Inel 2 – 50

Tribuna 2 – Inel 3 – 40

Peluza PCH – Inel 1 – 30

Peluza PCH – Inel 2 – 25

Peluza PCH – Inel 3 – 20

Peluza oaspete – Inel 1 – 30

Peluza oaspete – Inel 2 – 25

Peluza oaspete – Inel 3 – 20

Biletele se pot achiziționa atât online, cât și fizic, prin rețeaua bilete.ro sau la casele de bilete.

Dinamo nu a mai învins-o pe Rapid de 10 ani

Ultima victorie a „câinilor” în fața celor de la Rapid în campionat datează de pe 11 aprilie 2015.

Între 2015 și 2021, cele două rivale bucureștene nu s-au mai întâlnit în competiții oficiale, Rapid fiind în ligile inferioare la acel moment. Apoi, a retrogradat Dinamo și a absentat de pe prima scenă în sezonul 2022-2023.

De la revenirea „feroviarilor” în prima ligă, cele două s-au întâlnit de nouă ori, timp în care s-au înregistrat 5 remize și 4 victorii pentru Rapid.

