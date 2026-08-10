Robert Badea (18 ani) a fost descalificat în proba de 400 m mixt din cadrul Campionatelor Europene de la Paris.

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Sportivul legitimat la CSA Steaua a oprit cronometrul la 4:16.49 și a obținut al 9-lea timp la general. Doar primii 8 înotători s-au calificat în finală, Badea fiind primul sub linie și ar fi urmat să ocupe poziția de rezervă.

Robert Badea, descalificat la Campionatele Europene de la Paris

Totuși, rezultatul său nu a mai contat, după ce organizatorii au decis să-l descalifice pe sportivul român pentru încălcarea regulamentului.

„Robert-Andrei Badea a fost descalificat pentru că a folosit o lovitură alternativă cu picioarele în loc de lovitura de «delfin», după ce a terminat pe locul patru cu un timp care i-ar fi asigurat calificarea în finală.

Românul – care împlinește 19 ani luna viitoare – a câștigat titlul la două campionate europene de juniori consecutive, în 2024/25”, notează swimmingworldmagazine.com.

Robert Badea va mai lua startul în probele de 200 m fluture (seriile sunt programate pe 14 august), respectiv 200 m liber (seriile sunt programate pe 15 august).

Matei State, doar locul 18

Matei State (18 ani), colegul lui Robert Badea de la CSA Steaua, a participat și el în ultima seriei a probei de 400 m mixt.

Înotătorul român a terminat cursa cu timpul de 4:23.44 și s-a clasat pe locul 18 la general. Matei mai este încris la alte 3 probe la Paris, la 200 m spate, 200 m bras și 200 m mixt.

Programul complet al sportivilor români și zilele în care concurează David Popovici

Marți, 11 august (David Popovici intră în concurs)

100 m liber

11 august – serii, dimineața

11 august – semifinale, seara

12 august – FINALA, seara

200 m liber

13 august – serii, dimineața

13 august – semifinale, seara

14 august – FINALA, seara

La Paris, România are 11 înotători români

David Popovici – 100 m și 200 m liber

Patrick Dinu – 50 m liber, 100 m liber și 50 m bras

Denis Popescu – 50 m și 100 m spate, 50 m și 100 m fluture

Vlad Mihalache – 50 m și 100 m fluture

Theodor Proca – 800 m și 1.500 m liber

Robert Badea – 200 m fluture, 200 m (a mai participat la 400 m mixt)

Darius Coman – 100 m și 200 m bras, 200 m mixt

Matei State – 200 m spate, 200 m bras, 200 m (a mai participat la 400 m mixt)

Eric Andrieș – 200 m și 400 m liber

Alexandru Constantinescu – 50 m, 100 m și 200 m spate

Tudor Iordache - 50 m, 100 m și 200 m spate

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