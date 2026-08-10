- Robert Badea (18 ani) a fost descalificat în proba de 400 m mixt din cadrul Campionatelor Europene de la Paris.
Sportivul legitimat la CSA Steaua a oprit cronometrul la 4:16.49 și a obținut al 9-lea timp la general. Doar primii 8 înotători s-au calificat în finală, Badea fiind primul sub linie și ar fi urmat să ocupe poziția de rezervă.
Robert Badea, descalificat la Campionatele Europene de la Paris
Totuși, rezultatul său nu a mai contat, după ce organizatorii au decis să-l descalifice pe sportivul român pentru încălcarea regulamentului.
„Robert-Andrei Badea a fost descalificat pentru că a folosit o lovitură alternativă cu picioarele în loc de lovitura de «delfin», după ce a terminat pe locul patru cu un timp care i-ar fi asigurat calificarea în finală.
Românul – care împlinește 19 ani luna viitoare – a câștigat titlul la două campionate europene de juniori consecutive, în 2024/25”, notează swimmingworldmagazine.com.
Robert Badea va mai lua startul în probele de 200 m fluture (seriile sunt programate pe 14 august), respectiv 200 m liber (seriile sunt programate pe 15 august).
Matei State, doar locul 18
Matei State (18 ani), colegul lui Robert Badea de la CSA Steaua, a participat și el în ultima seriei a probei de 400 m mixt.
Înotătorul român a terminat cursa cu timpul de 4:23.44 și s-a clasat pe locul 18 la general. Matei mai este încris la alte 3 probe la Paris, la 200 m spate, 200 m bras și 200 m mixt.
Programul complet al sportivilor români și zilele în care concurează David Popovici
Marți, 11 august (David Popovici intră în concurs)
100 m liber
- 11 august – serii, dimineața
- 11 august – semifinale, seara
- 12 august – FINALA, seara
200 m liber
- 13 august – serii, dimineața
- 13 august – semifinale, seara
- 14 august – FINALA, seara
La Paris, România are 11 înotători români
- David Popovici – 100 m și 200 m liber
- Patrick Dinu – 50 m liber, 100 m liber și 50 m bras
- Denis Popescu – 50 m și 100 m spate, 50 m și 100 m fluture
- Vlad Mihalache – 50 m și 100 m fluture
- Theodor Proca – 800 m și 1.500 m liber
- Robert Badea – 200 m fluture, 200 m (a mai participat la 400 m mixt)
- Darius Coman – 100 m și 200 m bras, 200 m mixt
- Matei State – 200 m spate, 200 m bras, 200 m (a mai participat la 400 m mixt)
- Eric Andrieș – 200 m și 400 m liber
- Alexandru Constantinescu – 50 m, 100 m și 200 m spate
- Tudor Iordache - 50 m, 100 m și 200 m spate