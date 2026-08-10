Robert Badea, descalificat Ghinion pentru România în prima zi de natație de la Europene
Robert Badea/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Înot

Robert Badea, descalificat Ghinion pentru România în prima zi de natație de la Europene

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 18:46
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 19:45
  • Robert Badea (18 ani) a fost descalificat în proba de 400 m mixt din cadrul Campionatelor Europene de la Paris.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Sportivul legitimat la CSA Steaua a oprit cronometrul la 4:16.49 și a obținut al 9-lea timp la general. Doar primii 8 înotători s-au calificat în finală, Badea fiind primul sub linie și ar fi urmat să ocupe poziția de rezervă.

„Îmi calcă foarte tare pe urme” Legenda atletismului, uimită de Ștefania Uță, campioană mondială U20 la 400m garduri: „Cea mai dificilă probă”
Citește și
„Îmi calcă foarte tare pe urme” Legenda atletismului, uimită de Ștefania Uță, campioană mondială U20 la 400m garduri: „Cea mai dificilă probă”
Citește mai mult
„Îmi calcă foarte tare pe urme” Legenda atletismului, uimită de Ștefania Uță, campioană mondială U20 la 400m garduri: „Cea mai dificilă probă”

Robert Badea, descalificat la Campionatele Europene de la Paris

Totuși, rezultatul său nu a mai contat, după ce organizatorii au decis să-l descalifice pe sportivul român pentru încălcarea regulamentului.

„Robert-Andrei Badea a fost descalificat pentru că a folosit o lovitură alternativă cu picioarele în loc de lovitura de «delfin», după ce a terminat pe locul patru cu un timp care i-ar fi asigurat calificarea în finală.

Românul – care împlinește 19 ani luna viitoare – a câștigat titlul la două campionate europene de juniori consecutive, în 2024/25”, notează swimmingworldmagazine.com.

Robert Badea va mai lua startul în probele de 200 m fluture (seriile sunt programate pe 14 august), respectiv 200 m liber (seriile sunt programate pe 15 august).

Matei State, doar locul 18

Matei State (18 ani), colegul lui Robert Badea de la CSA Steaua, a participat și el în ultima seriei a probei de 400 m mixt.

Înotătorul român a terminat cursa cu timpul de 4:23.44 și s-a clasat pe locul 18 la general. Matei mai este încris la alte 3 probe la Paris, la 200 m spate, 200 m bras și 200 m mixt.

Programul complet al sportivilor români și zilele în care concurează David Popovici

Marți, 11 august (David Popovici intră în concurs)

100 m liber

  • 11 august – serii, dimineața
  • 11 august – semifinale, seara
  • 12 august – FINALA, seara

200 m liber

  • 13 august – serii, dimineața
  • 13 august – semifinale, seara
  • 14 august – FINALA, seara

La Paris, România are 11 înotători români

  • David Popovici – 100 m și 200 m liber
  • Patrick Dinu – 50 m liber, 100 m liber și 50 m bras
  • Denis Popescu – 50 m și 100 m spate, 50 m și 100 m fluture
  • Vlad Mihalache – 50 m și 100 m fluture
  • Theodor Proca – 800 m și 1.500 m liber
  • Robert Badea – 200 m fluture, 200 m (a mai participat la 400 m mixt)
  • Darius Coman – 100 m și 200 m bras, 200 m mixt
  • Matei State – 200 m spate, 200 m bras, 200 m (a mai participat la 400 m mixt)
  • Eric Andrieș – 200 m și 400 m liber
  • Alexandru Constantinescu – 50 m, 100 m și 200 m spate
  • Tudor Iordache - 50 m, 100 m și 200 m spate

Citește și

Ce vrea PSV de la Man GOLAZO.ro a aflat ce pretenții are antrenorul Bosz la al doilea sezon al „tricolorului” la Eindhoven
Stranieri
19:13
Ce vrea PSV de la Man GOLAZO.ro a aflat ce pretenții are antrenorul Bosz la al doilea sezon al „tricolorului” la Eindhoven
Citește mai mult
Ce vrea PSV de la Man GOLAZO.ro a aflat ce pretenții are antrenorul Bosz la al doilea sezon al „tricolorului” la Eindhoven
Bîrligea putea s-o îmbogățească pe FCSB Adrian Ilie dezvăluie ce oferte ar fi refuzat Becali: „A cerut foarte mulți bani și acum îl dă și pe 5 milioane”
Superliga
19:08
Bîrligea putea s-o îmbogățească pe FCSB Adrian Ilie dezvăluie ce oferte ar fi refuzat Becali: „A cerut foarte mulți bani și acum îl dă și pe 5 milioane”
Citește mai mult
Bîrligea putea s-o îmbogățească pe FCSB Adrian Ilie dezvăluie ce oferte ar fi refuzat Becali: „A cerut foarte mulți bani și acum îl dă și pe 5 milioane”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Insula Iubirii 2026. Cine sunt ispitele masculine din noul sezon. Revin nume cunoscute, inclusiv „Jaguarul”, în emisiunea de la Antena 1
Insula Iubirii 2026. Cine sunt ispitele masculine din noul sezon. Revin nume cunoscute, inclusiv „Jaguarul”, în emisiunea de la Antena 1
Insula Iubirii 2026. Cine sunt ispitele masculine din noul sezon. Revin nume cunoscute, inclusiv „Jaguarul”, în emisiunea de la Antena 1
paris inot robert badea campionatele europene de inot matei state
Știrile zilei din sport
„Ar fi o greșeală să las garda jos” David Popovici și-a numit principalul rival înaintea finalei, după recordul din semifinalele de la Paris
Înot
22:05
„Ar fi o greșeală să las garda jos” David Popovici și-a numit principalul rival înaintea finalei, după recordul din semifinalele de la Paris
Citește mai mult
„Ar fi o greșeală să las garda jos” David Popovici și-a numit principalul rival înaintea finalei, după recordul din semifinalele de la Paris
Dinamo - FCSB, la Cluj Conducătorii echipelor s-au pus de acord în direct: „Batem palma!” . Când va fi 100% clară locația + cum arată gazonul
Superliga
21:12
Dinamo - FCSB, la Cluj Conducătorii echipelor s-au pus de acord în direct: „Batem palma!”. Când va fi 100% clară locația + cum arată gazonul
Citește mai mult
Dinamo - FCSB, la Cluj Conducătorii echipelor s-au pus de acord în direct: „Batem palma!” . Când va fi 100% clară locația + cum arată gazonul
Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de  100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp
Înot
20:44
Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de 100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp
Citește mai mult
Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de  100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp
Încă o promisiune pentru Flamaropol Primarul Rareș Hopincă anunță o  arenă de 5.000 de locuri: „Am luat noi proiectul, ca să finalizăm lucrările”
Special
17:27
Încă o promisiune pentru Flamaropol Primarul Rareș Hopincă anunță o arenă de 5.000 de locuri: „Am luat noi proiectul, ca să finalizăm lucrările”
Citește mai mult
Încă o promisiune pentru Flamaropol Primarul Rareș Hopincă anunță o  arenă de 5.000 de locuri: „Am luat noi proiectul, ca să finalizăm lucrările”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:05
„Ar fi o greșeală să las garda jos” David Popovici și-a numit principalul rival înaintea finalei, după recordul din semifinalele de la Paris
„Ar fi o greșeală să las garda jos” David Popovici și-a numit principalul rival înaintea finalei, după recordul din semifinalele de la Paris
21:12
Dinamo - FCSB, la Cluj Conducătorii echipelor s-au pus de acord în direct: „Batem palma!”. Când va fi 100% clară locația + cum arată gazonul
Dinamo - FCSB, la Cluj Conducătorii echipelor s-au pus de acord în direct: „Batem palma!” . Când va fi 100% clară locația + cum arată gazonul
20:44
Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de 100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp
Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de  100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp
22:00
Șumudică a refuzat CFR Cluj Negocierile s-au încheiat » Motivul pentru care tehnicianul nu revine în Gruia
Șumudică a refuzat CFR Cluj Negocierile s-au încheiat » Motivul pentru care tehnicianul nu revine în Gruia  
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Top stiri
Dinamo a făcut transferul „Câinii” l-au prezentat pe  mult-așteptatul mijlocaș: „Mai mobil, mai dinamic decât Gnahore”. Ce număr va purta și pe cât a semnat
Superliga
18:13
Dinamo a făcut transferul „Câinii” l-au prezentat pe mult-așteptatul mijlocaș: „Mai mobil, mai dinamic decât Gnahore”. Ce număr va purta și pe cât a semnat
Citește mai mult
Dinamo a făcut transferul „Câinii” l-au prezentat pe  mult-așteptatul mijlocaș: „Mai mobil, mai dinamic decât Gnahore”. Ce număr va purta și pe cât a semnat
LPF explică de ce a refuzat FCSB Anul trecut, Liga a schimbat ordinea dublei FCSB - Csikszereda. Acum spune: „Dacă am fi acceptat, ne-am fi vulnerabilizat instituțional”
Superliga
16:06
LPF explică de ce a refuzat FCSB Anul trecut, Liga a schimbat ordinea dublei FCSB - Csikszereda. Acum spune: „Dacă am fi acceptat, ne-am fi vulnerabilizat instituțional”
Citește mai mult
LPF explică de ce a refuzat FCSB Anul trecut, Liga a schimbat ordinea dublei FCSB - Csikszereda. Acum spune: „Dacă am fi acceptat, ne-am fi vulnerabilizat instituțional”
Blocaj la noul stadion Dinamo Primarul Sectorului 2 reacționează. De ce întârzie startul lucrărilor + ce zice despre disputa dintre Lupescu și constructor
Superliga
17:05
Blocaj la noul stadion Dinamo Primarul Sectorului 2 reacționează. De ce întârzie startul lucrărilor + ce zice despre disputa dintre Lupescu și constructor
Citește mai mult
Blocaj la noul stadion Dinamo Primarul Sectorului 2 reacționează. De ce întârzie startul lucrărilor + ce zice despre disputa dintre Lupescu și constructor
FOTO | Măsura extremă luată de polițiști pe Autostrada A2, după dezastrul rutier de ieri de pe drumul de întoarcere la București de la mare. Reacțiile radicale ale șoferilor
B365
10.08
FOTO | Măsura extremă luată de polițiști pe Autostrada A2, după dezastrul rutier de ieri de pe drumul de întoarcere la București de la mare. Reacțiile radicale ale șoferilor
Citește mai mult
FOTO | Măsura extremă luată de polițiști pe Autostrada A2, după dezastrul rutier de ieri de pe drumul de întoarcere la București de la mare. Reacțiile radicale ale șoferilor

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 17 rapid 23 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share