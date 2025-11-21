Ce vor face gimnastele noastre? Decizia FRG, de a desființa lotul național de gimnastică feminină, aruncă în aer un sport care a dat semne de viață la JO Paris 2024
Ioan Suciu, președintele Federației Române de Gimnastică. Foto: Facebook
Gimnastica

Ce vor face gimnastele noastre? Decizia FRG, de a desființa lotul național de gimnastică feminină, aruncă în aer un sport care a dat semne de viață la JO Paris 2024

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 21.11.2025, ora 18:03
alt-text Actualizat: 21.11.2025, ora 18:28
  • Federația Română de Gimnastică a recurs la o decizie drastică ce le vizează pe sportivele din lotul național de gimnastică.
  • Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu, Mara Ceplinschi și Amalia Ghigoarță sunt aproape puse în imposibilitatea de a mai continua gimnastica.
  • Măsura FRG vine pe fondul scandalurilor din ultimele săptămâni legate de numele Cameliei Voinea, al cărei naș e Ioan Suciu, președintele instituției.

Decizie halucinantă în gimnastica feminină românească. În Comitetul Executiv al FRG, întrunit ieri, s-a decis ca lotul național să fie desființat! Ce efecte va avea această hotărâre, citiți în rândurile care urmează.

Ioan Suciu, președintele FRG și nașul Cameliei Voinea, antrenoarea aflată în centrul unui scandal mondial, se află sub presiunea gimnastelor care au semnat plângerea împotriva Sabrinei și a Cameliei Voinea.

Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu, Mara Ceplinschi și Amalia Ghigoarță au acuzat rele tratamente din partea tandemului mama-fiică.

GOLAZO.ro a fost singurul site de sport din România care a publicat imagini șocante cu Camelia Voinea jignind-o, abuzând-o verbal și psihic pe fiica ei, Sabrina.

Eu sper ca FRG să nu (n.r. pună „batista pe țambal”), pentru că altfel își vor face singuri rău. Adică e clar că e un climat care nu poate continua așa și trebuie să existe o măsură. Clipurile sunt revoltătoare Bogdan Matei, președintele ANS, pentru GOLAZO.ro

De asemenea, în lumea gimnasticii este de notorietate faptul că Corina Moroșan, antrenoarea Anei Maria Barbosu, și nu numai, nu este tolerată de Camelia Voinea, care consideră că fiica ei ar fi trebuit să ia medalia olimpică de bronz în finala de la sol a JO Paris 2024.

Astfel că decizia Comitetului Executiv al FRG reușește să împuște mai mulți iepuri dintr-un foc.

  • Gimnastele nu se vor mai întâlni, ele urmând să se antreneze doar la cluburi, deci Sabrina Voinea nu va mai da ochii cu Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu, Mara Ceplinschi și Amalia Ghigoarță.
  • FRG nu o mai poate suspenda pe Camelia Voinea, pentru că nu va mai fi antrenor la lotul național, urmând să se întoarcă la CSM Constanța, clubul care a dat deja un comunicat în favoarea acesteia.
  • Se pare că FRG și așa nu mai avea bani pentru a susține loturile naționale, pentru cantonamente și alte cheltuieli.

Soarta gimnastelor

În urma acestei decizii, doar gimnastele care lucrau cu Corina Moroșan au de suferit. Ele vor depune un memoriu la COSR și la ANS în care își exprimă dorința de a continua colaborarea cu antrenoarea lor.

Dar, dincolo de atașamentul față de Corina Moroșan, există probleme mari de logistică pe care le vor întâmpina gimnastele.

Există două forme, în ceea ce privește școlarizarea, cu care lucrează FRG, în conformitate cu prevederile OMEN nr, 3697/1998 şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Școlarizare pe perioadă nedeterminată, în baza aprobării MEC-ului, și transfer școlar. Astfel, se asigură continuitatea școlii, fără a fi transferați sportivii, pe o perioadă nedeterminată, aceștia rămânând oficial titulari la o singură școală.

Amalia Ghigoarță

Când a trecut de la Deva la București, Amalia a avut un transfer școlar. Ea e titulară pe școala din București. Se poate întoarce la Deva tot cu un transfer școlar, dacă Ministerul Educației și Cercetării va fi de acord. Ceea ce nu e deloc ușor.

Ella Oprea

A dat examen la școala din Deva, în clasa a 9-a, deci titulară la acel liceu. Dar Ella e legitimată la clubul Dinamo din București. Asta ar însemna că trebuie să se antreneze la acest club. Iar de la Deva i s-ar putea spune că nu mai e primită în sală pentru că nu e sportiva acelui club! Dizolvarea lotului înseamnă că FRG nu îi mai oferă bani pentru cazare, alimentație, pregătire. Părinții sau clubul ar trebui să facă acest lucru, în locul FRG.

Mara Ceplinschi

Gimnasta e studentă la zi în București, dar ea ar trebui, în urma deciziei FRG, de dizolvare a lotului, să se întoarcă acolo unde e legitimată, la Farul Constanța. O altă variantă ar fi ca Farul să îi plătească masă și cazare în București. Mara ar trebui să se antreneze în sala de la Constanța, deși ea e legitimată la Farul, iar Camelia Voinea la CSM din localitate, cu aceasta din urmă.

Imaginile denotă o tehnică securistă de înregistrare pe ascuns, trunchiere și utilizare a materialului în funcție de interesele deținătorului, în cazul de față, după zece ani. Comunicat CSM Constanța

Denisa Golgotă

Sportiva care a depus plângerea la FRG, denunțând abuzurile Sabrinei Voinea, ar trebui să se antreneze la Steaua, acolo unde e legitimată, dar unde nu s-a pregătit niciodată. Acolo i-ar fi antrenoare Angela Cacoveanu.

Anamaria Mihăescu

O situație complicată o are și Anamaria. Ea e legitimată tot la Steaua, dar are un conflict vechi cu antrenoarea Angela Cacoveanu. Gimnasta nu a fost foarte mulțumită de colaborarea cu aceasta și a plecat pentru a lucra cu Corina Moroșan la „Lia Manoliu”. Reunirea celor două nu ar fi de bun augur pentru niciuna dintre ele, antrenoare și sportivă.

Șocul e imens când vezi ca părinte aşa ceva într-un proces de pregătire. Ştim prea bine că este vorba de o relație mamă-fiică acolo. Ştim prea bine că în orice familie există şi bune şi rele. Peste toate astea vorbim şi despre un proces de pregătire. Lucrurile poate o iau într-o anumită direcţie... Nu pot spune că o acuz sau că sunt de acord sau nu. Ioan Suciu, președintele FRG, pentru as.ro

Ce se întâmplă dacă pauza e lungă

Lipsa unui cantonament de refacere după Campionatul Mondial din Jakarta, lucru pe care l-au avut toate loturile după marile competiții.

Lipsa unui cantonament în decembrie/ianuarie, perioadă de pregătire, de acumulare specifică în zona montană. Acesta e, practic, baza pentru anul 2026.

Pauza lungă survenită în urma scandalurilor provocate de Camelia Voinea, pauză care reprezintă o pierdere importantă în fața sportivelor din alte țări împotriva cărora România va concura.

Dacă gimnastele au două luni de pauză, spun specialiștii, e ca și când se apucă din nou de antrenamente de la zero.

Mobilitatea, elasticitatea, execuția elementelor trebuie puse la punct înainte de a se intra la stabilirea gradului de dificultate al exercițiilor.

În ciuda repetatelor încercări ale GOLAZO.ro de a obține un punct de vedere al președintelui Ioan Suciu, acesta nu a dorit să răspundă solicitărilor noastre.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, analizat punct cu punct de istoricul Armand Goșu: „Art. 14 e o bijuterie, cel mai trumpist”
Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, analizat punct cu punct de istoricul Armand Goșu: „Art. 14 e o bijuterie, cel mai trumpist”
Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, analizat punct cu punct de istoricul Armand Goșu: „Art. 14 e o bijuterie, cel mai trumpist”
gimnastica Ioan Suciu denisa golgota camelia voinea sabrina voinea Corina Moroșan
