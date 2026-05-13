Robert Ilyeș (52 de ani) urmează să o părăsească pe Csikszereda la finalul sezonului, atunci când îi va expira contractul.

Robert Ilyeș a fost instalat în primăvara anului 2023 la cârma celor de la Csikszereda, echipă cu care a reușit promovarea și menținerea în Liga 1.

După mai bine de 3 ani, tehnicianul a decis să părăsească echipa la finalul sezonulu.

În locul său, Csikszereda îl va numi pe Istvan Szabo (59 de ani), ultima dată antrenor la Nyiregyhaza Spartacus, notează jurnalistul Emanuel Roșu.

Istvan Szabo/ Foto: captura ecran Youtube

De-a lungul carierei, antrenorul maghiar a pregătit doar echipa din Ungaria: Cegled, Tiszakecske, Dabas, Kecskemeti și Nyiregyhaza Spartacus.

În ceea ce îl privește pe Ilyeș, acesta își va încheia al doilea mandat pe banca ciucanilor.

Tehnicianul în vârstă de 52 de ani a ajuns la Csikszereda în vara lui 2012, pe vremea când încă era jucător activ.

A mai condus echipa între 2013 și 2017. Între 2019 și 2021 a fost secund în mandatele lui Leo Grozavu, Cristiano Bergodi și Csaba Laszlo la Sepsi.

Ultimul meci al lui Ilyeș pe banca celor de la Csikszereda este programat sâmbătă, cu începere de la ora 18:30, contra celor de la FC Botoșani.

