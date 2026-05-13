- Robert Ilyeș (52 de ani) urmează să o părăsească pe Csikszereda la finalul sezonului, atunci când îi va expira contractul.
- Ciucanii i-au găsit deja înlocuitor.
Robert Ilyeș a fost instalat în primăvara anului 2023 la cârma celor de la Csikszereda, echipă cu care a reușit promovarea și menținerea în Liga 1.
Robert Ilyeș pleacă de la Csikszereda! Istvan Szabo îl va înlocui
După mai bine de 3 ani, tehnicianul a decis să părăsească echipa la finalul sezonulu.
În locul său, Csikszereda îl va numi pe Istvan Szabo (59 de ani), ultima dată antrenor la Nyiregyhaza Spartacus, notează jurnalistul Emanuel Roșu.
- De-a lungul carierei, antrenorul maghiar a pregătit doar echipa din Ungaria: Cegled, Tiszakecske, Dabas, Kecskemeti și Nyiregyhaza Spartacus.
În ceea ce îl privește pe Ilyeș, acesta își va încheia al doilea mandat pe banca ciucanilor.
Tehnicianul în vârstă de 52 de ani a ajuns la Csikszereda în vara lui 2012, pe vremea când încă era jucător activ.
A mai condus echipa între 2013 și 2017. Între 2019 și 2021 a fost secund în mandatele lui Leo Grozavu, Cristiano Bergodi și Csaba Laszlo la Sepsi.
- Ultimul meci al lui Ilyeș pe banca celor de la Csikszereda este programat sâmbătă, cu începere de la ora 18:30, contra celor de la FC Botoșani.