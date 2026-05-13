„Mi s-ar părea nedrept să mă plâng” Kylian Mbappe, detalii despre naționala Franței și despre participarea la CM 2026
Publicat: 13.05.2026, ora 16:53
Actualizat: 13.05.2026, ora 16:53
  • Kylian Mbappe (27 de ani), atacantul lui Real Madrid și al naționalei Franței, a acordat un interviu amplu în care a abordat diferite subiecte.

Atacantul a vorbit despre ce înseamnă să îmbrace tricoul naționalei, despre cum gestionează faima și despre desfășurarea Campionatului Mondial în SUA, una dintre cele trei țări gazdă, pe lângă Canada și Mexic.

Kylian Mbappe: „Nu există nimic mai frumos decât să îți reprezinți țara”

În cadrul unui interviu pentru Vanity Fair, Kylian Mbappe a explicat ce înseamnă pentru un jucător să reprezinte naționala Franței.

„Nu există nimic mai frumos decât să îți reprezinți țara. Ajungi să faci parte din elita fotbaliștilor internaționali.

Este dificil să fii într-o situație ca a noastră, în care toată lumea se așteaptă să facem miracole. Dar miracolele se întâmplă doar pe teren, nu poți să joci meciul înainte să înceapă”, a declarat Mbappe, citat de as.com.

96 de selecții
are Kylian Mbappe pentru naționala Franței. A marcat 56 de goluri și a oferit 40 de pase decisive

Kylian Mbappe este protagonistul celui mai nou număr al ediției spaniole Vanity Fair.

Vanity Fair este o revistă lunară americană dedicată culturii populare, modei și actualității, publicată de Condé Nast în Statele Unite. Prima ediție a revistei a apărut între anii 1913 și 1936, după care a fuzionat cu revista Vogue. Condé Nast a relansat titlul în 1983.

Cum gestionează Mbappe faima

„Încerc să privesc lucrurile cu optimism. Este greu, pentru că ai senzația că nu mai aparții doar ție însuți, ci tuturor. Dar, în același timp, este viața pe care am ales-o. Poate nu chiar la acest nivel, dar tot am ales-o.

Și e greu să te concentrezi pe partea negativă când milioane și milioane de oameni îți arată recunoștință, afecțiune și te apreciază. Mi s-ar părea nedrept să mă plâng. Nu am știut întotdeauna să gestionez bine această situație.

Am devenit celebru foarte tânăr. Nu aveam maturitatea, deschiderea sau empatia necesare pentru a mă pune în locul celorlalți și a înțelege că, uneori, oamenii mă vor vedea o singură dată în viață, iar apoi doar la televizor.

Acum încerc să fiu mai înțelegător, chiar dacă uneori unii oameni întrec măsura”, a mai declarat atacantul francez.

200 de milioane de euro
este cota de piață a lui Kylian Mbappe, conform Transfermarkt

Kylian Mbappe: „Dacă m-ai pune pe mine să organizez Campionatul Mondial...”

Mbappe a vorbit și despre organizarea CM 2026 și a spus ce s-ar întâmpla dacă s-ar ocupa el de un asemenea turneu.

„Nu știu cât de complicat este să organizezi o Cupă Mondială. Dacă m-ai pune pe mine să organizez una, probabil nu ar ieși prea bine.

Dacă FIFA a decis că turneul trebuie să aibă loc în Statele Unite, înseamnă că se consideră că totul poate fi gestionat și că este posibil să venim aici”.

Franța s-a calificat la Campionatul Mondial (11 iunie - 19 iulie) și se află în grupa I, alături de Norvegia, Senegal și Irak.

Cred că am avut o copilărie normală. Părinții mei au fost afectuoși și atenți. În realitate, nu am petrecut foarte mult timp cu ei. A fost ceva diferit, dar asta mi-am dorit Kylian Mbappe

În acest sezon pentru Real Madrid, Kylian Mbappe a marcat 41 de goluri și a oferit 6 pase decisive în 41 de meciuri jucate în toate competițiile.

