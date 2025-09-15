Csikszereda - FCSB 1-1. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul formației din Miercurea Ciuc a vorbit despre rezultatul de egalitate obținut cu campioana României.

Tehnicianul consideră că jocul defensiv al echipei sale nu i-a permis campioanei României să impună ritmul în meciul etapei #9 din Superliga.

Csikszereda - FCSB 1-1 . Robert Ilyeș: „Am fost incomozi. Ne-am apărat bine, i-am blocat, am fost agresivi”

„Per total, pot să spun că rezultatul este echitabil. Au avut și ei momente bune, ocazii foarte mari, dar am avut și noi câteva ocazii. La cald, suntem fericiți cu acest rezultat.

Eu cred că am făcut un joc foarte bun, mai ales pe fază defensivă, am fost o echipă agresivă. I-am forțat să joace pe mingi lungi, pe care apoi le-am recuperat.

Din păcate, nu avem viteza necesară la jucătorii de bandă. Sunt jucători cu calități 1 contra 1, poate de aceea nu am reușit pe tranziție să creăm situații de gol.

Dar și așa, puteam să câștigăm la ultima fază, a lui Dusinszki, dacă marcajul era fantastic” , a declarat antrenorul cleor de la Csikszereda la Prima Sport.

Poate în seara asta nu au reușit să-și impună jocul, pentru că și noi am fost destul de agresivi. Am făcut presiune în careul lor, nu i-am lăsat să joace, nu le-am dat spații. Nici ei nu au atacanți care să atace spațiile libere, poate Olaru, Tănase, Cisotti. Ei sunt jucători care chiar pleacă în spații libere, dar jucând compact nu le-am dat spațiu. Am fost o echipă incomodă pentru ei. Robert Ilyeș

Tehnicianul consideră că FCSB a fost ajutată de arbitri. Acesta a primit un cartonaș galben în minutul 85 și a vorbit despre faza care l-a lăsat confuz.

„Eu mă uitam la meci, niciun gest, nici nu am depășit linia. Asta am întrebat, pentru ce? Că nu știam pentru ce am luat galben. În rest, arbitrajul nu vreau să-l comentez.

Oricum se simte, echipele mari sunt și puțin ajutate, 5-10 la sută. Trebuie să acceptăm, că așa e în fotbalul mondial peste tot, și la Inter, la Juventus, la Barcelona” , a mai spus antrenorul.

Brigada de arbitri: Arbitru: Iulian Călin. Asistenți: George Neacșu, Cosmin Vatamanu. VAR: Iulian Dima. AVAR: Marian Barbu

Deși a terminat la egalitate cu FCSB, echipa rămâne fără victorie după nouă etape disputate. Ciucanii au înregistrat trei remize și șase înfrângeri, iar Ilyeș a găsit o explicație:

„Să nu uităm că au venit foarte mulți jucători noi, mulți străini. Este foarte greu, într-o perioadă atât de scurtă, să joace ceea ce vrem noi.

Nu sunt mulțumit pentru că încă nu strângem puncte”.

VIDEO. Golurile marcate în Csikszereda - FCSB 1-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport