Charalambous atrage atenția Antrenorul a evidențiat minusurile de la FCSB: „O spun de la începutul sezonului”

Csikszereda - FCSB 1-1. Elias Charalambous (44 de ani) a tras primele concluzii după remiza echipei sale.

Tehnicianul cipriot nu-și poate explica de ce jocul echipei arată astfel, însă atrage atenția asupra unor lucruri nerezolvate până acum.

FCSB a ajuns la șapte partide consecutive fără succes în Liga 1, singura victorie din acest sezon fiind cea cu Petrolul, scor 1-0, în etapa #2.

Csikszereda - FCSB 1-1 . Charalambous: „Nu am fost suficient de buni”

„E adevărat, rezultatul nu e cel care să ne mulțumească, era o oportunitate bună pentru noi să începem să câștigăm puncte. Trebuia să fim mult mai buni, nu am avut ritmul pe care trebuia să-l avem.

Sunt lucruri pe care le spun încă de la începutul sezonului, plătim pentru minusurile noastre, când nu dai și golul doi, oricând adversarul poate să înscrie. Înseamnă că nu am fost suficient de buni încât să luăm cele trebuie puncte.

Poate că trebuie să fim mai concertați când avem astfel de oportunități, am reușit să ne creăm câteva ocazii, dar trebuie să fim mult mai buni în astfel de meciuri.

Cunosc echipa, știu că acești băieți pot să joace mult mai bine. Este un lucru cert că atunci când conduci cu un gol diferență, orice se poate întâmpla.

Simțeam că daca am înscris un gol, lucrurile vor evolua mai bine. Întotdeauna spun că fazele fixe sunt foarte importante la fotbal, asta apropo de golul primit.

Trebuie să vedem ce e de făcut și ce soluții găsim pe termen scurt. Nu e de ajuns să vorbim, trebuie să arătam pe teren. Să promitem mai puțin și să arătăm pe teren.

O luăm pas cu pas, meci cu meci, vedem la sfârșit unde putem ajunge, dar nu are rost să ne gândim prea departe, ne gândim la partida cu Botoșani, unde trebuie să câștigăm puncte ”, a declarat Charalambous, la Digi Sport.

Întrebat și despre ultimatumul suporterilor de la finalul partidei, Charalambous a răspuns:

„Fanii sunt mereu alături de noi, îmi pare rău pentru ei, nu e ușor nici pentru ei să călătorească, să plece de lângă familii, să vină să ne sprijine. Speram să-i facem fericiți”.

