Lewandowski pleacă de la Barcelona! VIDEO. Anunțul făcut de atacant: „Mi-am îndeplinit misiunea! Catalonia e locul meu pe acest pământ”

Robert Lewandowski (37 de ani) a anunțat că se va despărți de Barcelona la finalul acestui sezon.

Anunțul atacantului polonez vine la câteva zile după ce Barcelona și-a adjudecat titlul cu numărul 29, câștigat chiar în fața marii rivale, Real Madrid.

În cadrul unei postări pe Instagram, Robert Lewandowski a anunțat că va pleca de la Barcelona la finalul acestui sezon, atunci când îi va expira și contractul.

Polonezul a transmis și un mesaj emoționant, însoțit de un videoclip cu cele mai frumoase momente petrecute în cele patru sezoane în tricoul catalanilor.

„După patru ani plini de provocări și muncă grea, a venit momentul să merg mai departe.

Plec cu sentimentul că mi-am îndeplinit misiunea: 4 sezoane, 3 titluri de campion. Nu voi uita niciodată dragostea pe care am primit-o din partea fanilor încă din primele mele zile aici.

Catalonia este locul meu pe acest pământ. Mulțumesc tuturor celor pe care i-am întâlnit pe parcursul acestor patru ani minunați.

Un mulțumesc special președintelui Joan Laporta pentru că mi-a oferit șansa de a trăi cel mai incredibil capitol al carierei mele.

Barça s-a întors acolo unde îi este locul”, a scris Lewandoski pe Instagram.

Robert Lewandowski a ajuns pe Camp Nou în vara anului 2022, când catalanii au plătit 45 de milioane de euro către Bayern Munchen.

În cei patru ani petrecuți la Barcelona, atacantul polonez a jucat în 191 de meciuri, a marcat 119 goluri și a oferit 24 de pase decisive.

44 de meciuri a jucat Robert Lewandowski în acest sezon. A marcat 18 goluri și a bifat și 4 assisturi

Trofeele câștigate de Lewandowski la Barcelona:

3X La Liga (2023, 2025, 2026)

1X Cupa Spaniei (2025)

3X Supercupa Spaniei (2023, 2025, 2026)

Cifrele înregistrate de Robert Lewandowski în întreaga sa carieră:

Echipă Meciuri jucate Goluri marcate Bayern Munchen 375 344 FC Barcelona 191 119 Borussia Dortmund 187 103 Lech Poznan 82 41 Znicz Pruszkow 32 21 Naționala Poloniei 165 89

Care va fi următoarea destinație pentru Lewandowski

În acest final de sezon, s-a vorbit despre o posibilă mutare a lui Robert Lewandowski la un alt club important din Europa.

Conform gazzetta.it, Lewandowski ar putea ajunge la AC Milan. Mai mult, conform sursei citate, și Juventus s-ar fi arătat interesată de atacantul Barcelonei.

O posibilă problemă ar putea fi reprezentată de salariul mare al polonezului, dar AC Milan ar putea să îi îndeplinească cerințele lui Lewa, ținând cont că nu ar trebui să achite bani pentru transferul acestuia.

