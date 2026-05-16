„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul” +19 foto
16.05.2026, ora 14:07
alt-text Actualizat: 16.05.2026, ora 14:07
  • Nadia Comăneci (64 de ani) a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu (45 de ani), după ce tehnicianul a amintit de performanța acesteia de la Montreal 1976, la sărbătoarea lui Inter.

Chivu a reușit eventul în Italia, la primul sezon complet ca antrenor în Serie A, iar fosta mare gimnastă a României a avut doar cuvinte de laudă la adresa tehnicianului român.

Nadia Comăneci: „Sunt atât de mândră de Chivu”

După ce a cucerit Coppa Italia pe Olimpico, Chivu a fost întrebat ce notă le-ar da elevilor săi pentru acest parcurs, iar acesta a transmis: „Primul 10/10 din istoria gimnasticii a fost câștigat de Nadia Comaneci. Și era româncă... Le dau și eu tuturor 10/10.”

Într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, Nadia Comăneci a vorbit despre performanța reușită de antrenor cu Inter.

„Îi mulțumesc lui Cristian că și-a amintit de mine. A fost genial, este o sursă de mândrie pentru toată România. Este un antrenor de nota 10!

L-am întâlnit de câteva ori la niște evenimente sportive, a fost întotdeauna foarte popular în România. Am văzut despre noua Cupă pe Instagram. Este minunat să vezi cât de mult succes are, mai ales în primul său an ca antrenor principal.

Cred că momentele mari din sport pot inspira generații și că anumite numere pot deveni simboluri. Zecele perfect nu este doar un număr, ci un exemplu: reprezintă muncă asiduă, curaj și rezistență, de care chiar și o echipă mare de fotbal precum Inter are nevoie pentru a câștiga.

Cred că e minunat că Cristi Chivu s-a gândit la asta într-un moment de sărbătoare.

Sportivii noștri au o mândrie specială. Indiferent unde mergi, Italia sau America, rămâi mereu conectat cu locul de unde vii. Și asta îți construiește caracterul. Nu poți uita de unde vii, cine ești, iar Cristian știe bine asta”, a declarat Nadia Comăneci, pentru gazzetta.it.

Îl admir și sunt atât de mândră de el. De persoana minunată care este și de antrenorul incredibil care a devenit. Privesc dincolo de marile sale realizări, Chivu este cu adevărat un tip extraordinar. Nadia Comăneci, despre Cristi Chivu

