Sărbătoare la Sfântu Gheorghe VIDEO. Laszlo Dioszegi a intrat pe teren și a făcut spectacol, după ce Sepsi a promovat în Liga 1

- Sepsi - Chindia 1-1. S-a dat startul bucuriei la Sfântu Gheorghe, după ce echipa antrenată de Ovidiu Burcă (46 de ani) a promovat în Liga 1.
Sepsi a revenit în Liga 1, după remiza cu Chindia. FC Voluntari s-a impus cu Steaua, scor 4-2, iar cele două echipe au terminat la egalitate de puncte în play-off.
Principalul criteriu de departajare a fost poziția ocupată la finalul sezonului regular, unde covăsnenii s-au aflat pe locul 2, în timp ce ilfovenii au terminat pe 5.
Bucurie mare la Sfântu Gheorghe, după ce Sepsi a promovat în Liga 1
Odată cu fluierul final al partidei, jucătorii lui Sepsi au celebrat alături de antrenorul Ovidiu Burcă, pe care l-au îmbrățișat și l-au aruncat în aer de mai multe ori.
Și patronul echipei, Laszlo Dioszegi, a intrat pe teren pentru a sărbători alături de jucători și de ceilalți membri ai staff-ului lui Sepsi.
Acesta a cântat alături de galeria covăsnenilor și le-a mulțumit celor care au ales să fie prezenți sâmbătă pe stadion, într-o zi așa de importantă pentru club.
Astfel, Sepsi a revenit în Liga 1 după doar un sezon petrecut în eșalonul secund.
La barajul pentru promovarea în Liga 1 vor merge FC Voluntari și Chindia, care vor da peste ocupantele locurile 7 și 8 din play-out-ul primei divizii. FC Bihor și Steaua nu au drept de promovare.
Play-out-ul din Liga a 2-a s-a încheiat săptămâna trecută, iar patru echipe au retrogradat în Liga 3: Ceahlăul Piatra Neamț, Muscelul Câmpulung, Olimpia Satu Mare și CS Tunari.
Liga 2, clasament final play-off
|Loc/Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1. Corvinul
|10
|69
|2. Sepsi
|10
|64
|3. FC Voluntari
|10
|64
|4. FC Bihor
|10
|50
|5. Steaua
|10
|49
|6. Chindia
|10
|43