Robert Lewandoski (37 de ani), atacantul Barcelonei, ar fi dorit în MLS.

Atacantul polonez a fost transferat de Barcelona în 2022 de la Bayern Munchen pentru 45 de milioane de euro și, începând cu luna ianuarie, va intra în ultimele 6 luni de contract.

Robert Lewandowski, dorit de Chicago Fire

Robert Lewandowski, atacantul Barcelonei, s-ar afla în discuții cu Chicago Fire pentru un potențial transfer în SUA, anunță bbc.com.

Vârful polonez nu ar refuza o potențială mutare după experiența pe care a avut-o la Barcelona, chiar dacă există și posibilitatea ca acesta să-și prelungească contractul cu formația catalană.

Lewandowski se află pe „lista de descoperiri” a celor de la Chicago Fire, ceea ce înseamnă că niciun alt club din MLS nu-l poate transfera fără să achite o taxă către ei.

Chiar și Inter Miami, formație la care evoluează Lionel Messi, ar fi fost interesată de serviciile polonezului, dar nu poate interveni cât timp Chicago Fire se află pe urmele jucătorului.

Clubul american își dorește să obțină serviciile atacantului pentru cel puțin 6 luni, mișcarea fiind una strategică, având în vedere că Chicago are cea mai mare comunitate poloneză din SUA.

618 goluri a marcat Robert Lewandowski în întreaga sa carieră

De când a fost transferat de Barcelona în 2022, Robert Lewandowski s-a dovedit a fi un jucător important pentru clubul blaugrana, în ciuda vârstei pe care o are.

Cifrele lui Robert Lewandowski:

Bayern Munchen - 375 meciuri, 344 goluri

Borussia Dortmund - 187 meciuri, 103 goluri

Barcelona - 164 meciuri, 109 goluri

Lech Poznan - 82 meciuri, 41 goluri

Znick Pruszkow - 32 meciuri, 21 goluri

În MLS, Lista de Descoperiri (Discovery List) este un mecanism prin care un club poate revendica drepturile de a negocia cu un jucător care nu este sub contract cu altă echipă din ligă, permițându-i să aducă stele internaționale (sau nu) în ligă, cum ar fi cazul în care Inter Miami a avut pe Kevin De Bruyne pe lista lor.

Echipele pot avea până la șapte jucători pe această listă în orice moment, iar jucătorii pot fi adăugați/eliminați oricând, fiind o metodă pentru a pregăti sosirea unor talente viitoare.

9 milioane de euro este cota de piață a lui Robert Lewandowski

