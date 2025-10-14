S-a rupt și Lewandowski! Barcelona are  opt jucători indisponibili înainte de derby-ul cu Real Madrid » Lista accidentaților
Robert Lewandowski. Foto: Imago

S-a rupt și Lewandowski! Barcelona are opt jucători indisponibili înainte de derby-ul cu Real Madrid » Lista accidentaților

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.10.2025, ora 17:01
alt-text Actualizat: 14.10.2025, ora 17:01
  • Robert Lewandowski (37 de ani), atacantul celor de la Barcelona, a revenit accidentat după meciurile echipei naționale a Poloniei.
  • Tehnicianul Hansi Flick (60 de ani) are opt jucători accidentați.

Atacantul s-a întors la Barcelona cu o ruptură la bicepsul femural al piciorului stâng și este de așteptat să fie indisponibil aproximativ patru săptămâni, conform as.com.

Scandal în gimnastica ritmică Finanțarea Federației, suspendată la două luni după ce România a reușit o performanță istorică » Explicația ANS
Citește și
Scandal în gimnastica ritmică Finanțarea Federației, suspendată la două luni după ce România a reușit o performanță istorică » Explicația ANS
Citește mai mult
Scandal în gimnastica ritmică Finanțarea Federației, suspendată la două luni după ce România a reușit o performanță istorică » Explicația ANS

Lewandowski s-a accidentat și va rata El Clasico

Polonezul a evoluat 90 de minute și a marcat un gol în victoria cu Lituania, scor 2-0, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

„Va fi indisponibil, iar durata recuperării va depinde de evoluția leziunii”, au notat catalanii, într-un comunicat.

Barcelona va fi nevoită să joace fără Robert Lewandowski în meciul cu Real Madrid, programat pe 26 octombrie.

Lewandowski a marcat 105 goluri pentru Barcelona în 156 de partide. Polonezul are 11 reușite cu Real Madrid, dintre care cinci au fost înscrise în perioada petrecută la Dortmund și unul în tricoul lui Bayern Munchen.

Catalanii au probleme serioase de lot, mai ales la mijlocul terenului. Jucătorii accidentați:

  • Marc-Andre ter Stegen (portar) - așteptat să revină în decembrie 2025
  • Joan Garcia (portar) - așteptat să revină în noiembrie 2025
  • Dani Olmo (mijlocaș) - așteptat să revină în noiembrie 2025
  • Gavi (mijlocaș) - așteptat să revină în februarie 2026
  • Fermin Lopez (mijlocaș) - așteptat să revină pe 19 octombrie 2025
  • Lamine Yamal (atacant) - așteptat să revină pe 20 octombrie 2025
  • Raphinha (atacant) - așteptat să revină pe 20 octombrie 2025

Ce urmează pentru Barcelona

Catalanii ocupă locul secund în La Liga, cu 19 puncte după opt etape disputate.

Echipa lui Hansi Flick va juca următorul meci de campionat pe 18 octombrie, cu Girona, iar pe 21 octombrie va întâlni Olympiacos în Liga Campionilor.

Citește și

Mutare-șoc în Formula 1 Christian Horner , fostul director tehnic de la Red Bull, ar negocia cu Ferrari
Formula 1
16:44
Mutare-șoc în Formula 1 Christian Horner, fostul director tehnic de la Red Bull, ar negocia cu Ferrari
Citește mai mult
Mutare-șoc în Formula 1 Christian Horner , fostul director tehnic de la Red Bull, ar negocia cu Ferrari
Pregătiți-vă de plictiseală la Mondial Faza grupelor se anunță extrem de neatractivă. Cum arată azi urnele virtuale, de ce România ar fi retrogradată din oficiu
Campionate
16:39
Pregătiți-vă de plictiseală la Mondial Faza grupelor se anunță extrem de neatractivă. Cum arată azi urnele virtuale, de ce România ar fi retrogradată din oficiu
Citește mai mult
Pregătiți-vă de plictiseală la Mondial Faza grupelor se anunță extrem de neatractivă. Cum arată azi urnele virtuale, de ce România ar fi retrogradată din oficiu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Real Madrid fc barcelona robert lewandowski la liga hansi flick
Știrile zilei din sport
FCSB e iar anchetată de UEFA! Ce riscă roș-albaștrii după meciul cu Young Boys. Când e așteptată decizia
Europa League
11:09
FCSB e iar anchetată de UEFA! Ce riscă roș-albaștrii după meciul cu Young Boys. Când e așteptată decizia
Citește mai mult
FCSB e iar anchetată de UEFA! Ce riscă roș-albaștrii după meciul cu Young Boys. Când e așteptată decizia
„Există fotografii care îl contrazic” Un comandant de avion demontează teoriile conspirației lansate de un fotbalist celebru
Diverse
10:50
„Există fotografii care îl contrazic” Un comandant de avion demontează teoriile conspirației lansate de un fotbalist celebru
Citește mai mult
„Există fotografii care îl contrazic” Un comandant de avion demontează teoriile conspirației lansate de un fotbalist celebru
Chiricheș revine pe lista UEFA Veteranul care va face 36 de ani luna viitoare îl va înlocui pe Mihai Popescu pentru meciurile FCSB din Europa League
Europa League
12:41
Chiricheș revine pe lista UEFA Veteranul care va face 36 de ani luna viitoare îl va înlocui pe Mihai Popescu pentru meciurile FCSB din Europa League
Citește mai mult
Chiricheș revine pe lista UEFA Veteranul care va face 36 de ani luna viitoare îl va înlocui pe Mihai Popescu pentru meciurile FCSB din Europa League
Încă un record doborât de Messi Argentinianul a făcut din nou spectacol și l-a depășit pe Neymar în fruntea unui top important
Campionate
10:31
Încă un record doborât de Messi Argentinianul a făcut din nou spectacol și l-a depășit pe Neymar în fruntea unui top important
Citește mai mult
Încă un record doborât de Messi Argentinianul a făcut din nou spectacol și l-a depășit pe Neymar în fruntea unui top important
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:17
George Copos, investiție în Brașov Fostul finanțator de la Rapid va redeschide două atracții turistice importante
George Copos, investiție în Brașov Fostul finanțator de la Rapid va redeschide două atracții turistice importante
17:24
„A fost tentant” Rivalul lui David Popovici, despre invitația de a participa la competiția în care sportivii se pot dopa
„A fost tentant”  Rivalul lui David Popovici, despre invitația de a participa la competiția în care  sportivii se pot dopa
17:28
Lopetegui, luat la țintă FOTO . Antrenorul Qatarului a rămas întins pe teren în meciul în care i-a „furat” calificarea lui Olăroiu
Lopetegui, luat la țintă FOTO . Antrenorul Qatarului a rămas întins pe teren în meciul în care i-a „furat” calificarea lui Olăroiu
16:28
Cristian Geambașu Cazul Răzvan Marin
Cristian Geambașu Cazul Răzvan Marin
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Top stiri din sport
Ronaldo, încă un record Starul portughez a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Mondial
Campionatul Mondial
14.10
Ronaldo, încă un record Starul portughez a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Mondial
Citește mai mult
Ronaldo, încă un record Starul portughez a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Mondial
Olăroiu a ratat calificarea directă la CM 2026! EAU, înfrângere dramatică în fața Qatarului! Ce șanse mai are Oli să meargă la Mondial
Campionatul Mondial
14.10
Olăroiu a ratat calificarea directă la CM 2026! EAU, înfrângere dramatică în fața Qatarului! Ce șanse mai are Oli să meargă la Mondial
Citește mai mult
Olăroiu a ratat calificarea directă la CM 2026! EAU, înfrângere dramatică în fața Qatarului! Ce șanse mai are Oli să meargă la Mondial
Farsa făcută lui MM Stoica, pe radarul poliției Apelul făcut de forțele de ordine: „Opriți-vă , apar situații periculoase”
Diverse
14.10
Farsa făcută lui MM Stoica, pe radarul poliției Apelul făcut de forțele de ordine: „Opriți-vă, apar situații periculoase”
Citește mai mult
Farsa făcută lui MM Stoica, pe radarul poliției Apelul făcut de forțele de ordine: „Opriți-vă , apar situații periculoase”
Panică la Dinamo FOTO. Musi, schimbat la naționala U21 după o intrare inconștientă! Primele detalii despre starea jucătorului
Nationala
14.10
Panică la Dinamo FOTO. Musi, schimbat la naționala U21 după o intrare inconștientă! Primele detalii despre starea jucătorului
Citește mai mult
Panică la Dinamo FOTO. Musi, schimbat la naționala U21 după o intrare inconștientă! Primele detalii despre starea jucătorului

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 18 rapid 8 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
15.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share