S-a rupt și Lewandowski! Barcelona are  opt jucători indisponibili înainte de derby-ul cu Real Madrid » Lista accidentaților

Robert Lewandowski (37 de ani), atacantul celor de la Barcelona, a revenit accidentat după meciurile echipei naționale a Poloniei.

Tehnicianul Hansi Flick (60 de ani) are opt jucători accidentați.

Atacantul s-a întors la Barcelona cu o ruptură la bicepsul femural al piciorului stâng și este de așteptat să fie indisponibil aproximativ patru săptămâni, conform as.com.

Lewandowski s-a accidentat și va rata El Clasico

Polonezul a evoluat 90 de minute și a marcat un gol în victoria cu Lituania, scor 2-0, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

„Va fi indisponibil, iar durata recuperării va depinde de evoluția leziunii”, au notat catalanii, într-un comunicat.

Barcelona va fi nevoită să joace fără Robert Lewandowski în meciul cu Real Madrid, programat pe 26 octombrie.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎



El jugador Robert Lewandowski tiene una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja, y el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión. pic.twitter.com/ffUADsnTzi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 14, 2025

Lewandowski a marcat 105 goluri pentru Barcelona în 156 de partide. Polonezul are 11 reușite cu Real Madrid, dintre care cinci au fost înscrise în perioada petrecută la Dortmund și unul în tricoul lui Bayern Munchen.

Catalanii au probleme serioase de lot, mai ales la mijlocul terenului. Jucătorii accidentați:

Marc-Andre ter Stegen (portar) - așteptat să revină în decembrie 2025

Joan Garcia (portar) - așteptat să revină în noiembrie 2025

Dani Olmo (mijlocaș) - așteptat să revină în noiembrie 2025

Gavi (mijlocaș) - așteptat să revină în februarie 2026

Fermin Lopez (mijlocaș) - așteptat să revină pe 19 octombrie 2025

Lamine Yamal (atacant) - așteptat să revină pe 20 octombrie 2025

Raphinha (atacant) - așteptat să revină pe 20 octombrie 2025

Ce urmează pentru Barcelona

Catalanii ocupă locul secund în La Liga, cu 19 puncte după opt etape disputate.

Echipa lui Hansi Flick va juca următorul meci de campionat pe 18 octombrie, cu Girona, iar pe 21 octombrie va întâlni Olympiacos în Liga Campionilor.

