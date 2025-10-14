Pregătiți-vă de plictiseală la Mondial Faza grupelor se anunță extrem de neatractivă. Cum arată azi urnele virtuale, de ce România ar fi retrogradată din oficiu

Mondialul din 2026 va fi în premieră cu 48 de echipe, cu 50% mai multe naționale decât ultimele turnee finale.

Configurația virtuală a celor 4 urne anticipează grupe extrem de diluate valoric, cu multe dueluri de genul Capul Verde - Uzbekistan sau Noua Zeelandă - Panama.

România, deși are un coeficient peste cel puțin 12 participante la Mondial, ar fi retrogradată în ultima urnă valorică. Cum ar arăta grupa infernală și cea accesibilă pentru tricolori.

Până în momentul de față se cunosc 45% dintre echipele care vor fi la Mondialul din vara lui 2026. Mai precis 22 din 48.

Preliminariile încă sunt în plină desfășurare, însă se poate construi deja un scenariu virtual despre cum va arăta tabloul complet al competiției.

Pregătiți-vă de plictiseală la Mondial. Faza grupelor se anunță extrem de neatractivă

Iar componența urnelor valorice, 4 de câte 12 formații, au o singură concluzie: în marea majoritate a fazei grupelor, meciurile vor fi extrem de neatractive pentru cei a căror națională nu e implicată în respectivul meci.

De ce?

Fiindcă volumul de naționale e mare și pentru că vor fi la turneul final reprezentative care nu spun nimic în fotbal.

Câteva exemple: Capul Verde, Noua Zeelandă, Panama, Iordania, Uzbekistan și ar mai putea fi Emiratele Arabe Unite, Benin, Surinam sau chiar Curacao.

5 săptămâni și jumătate va dura CM 2026: va debuta pe 11 iunie, pe Azteca, la Mexico City, se va încheia pe 19 iulie, la New York

Cu greu se pot construi două-trei grupe în care majoritatea partidelor să fie cu afiș spectaculos.

Italia și Turcia fiind în ultima urnă valorică sunt cam singurele naționale care vor ridica gradul de interes acolo unde vor fi, dacă se vor califica în urma barajelor din martie 2026.

Cum ar arăta cele mai tari două grupe de la CM 2026

Spania, Columbia, Coasta de Fildeș, Italia

Argentina, Maroc, Norvegia, Turcia

Acestea ar fi însă excepția. Regula ar fi că grupele vor foarte diluate ca valoare. Exemple de cum ar putea arăta diverse grupele la CM

Canada, Senegal, Arabia Saudită, Noua Zeelandă

SUA, Elveția, Uzbekistan, Capul Verde

Portugalia, Australia, Austria, Jamaica

Mexic, Ecuador, Tunisia, Iordania

Brazilia, Danemarca, Panama, Emiratele Arabe Unite

50% la fi surplusul de meciuri în faza grupelor la CM 2026 față de CM 2022: în vara viitoare vom avea 72 de partide, în Qatar au fost doar 48

Pe lângă faptul că multe grupe vor fi foarte slabe, sistemul de calificare va duce în faza eliminatorie două treimi dintre participante.

Toate naționalele care vor termina pe primele două locuri vor merge mai departe, cărora li se vor adăuga cele mai bune 8 formații de pe loculi 3, din cele 12 grupe.

În momentul de față, din prima urnă valorică virtuală fac parte, pe lângă cele 3 țări organizatoare (SUA, Mexic, Canada), toate marile forțe fotbalistice, da fapt, cele creditate cu cele mai mari șanse la câștigarea trofeului: Spania, Argentina, Franța, Anglia, Portugalia, Brazilia, Olanda, Belgia și Germania.

Singurul nume mare, cu titlul mondial în palmares, care nu e în prima urnă e Italia, națională care mai poate ajunge la turneul final doar prin intermediul barajului.

104 meciuri va avea Mondialul din 2026, cu 40 mai multe decât la precedentul turneu final, cel din Qatar

Unde ar fi România? Sută la sută am fi în ultima urnă valorică. În ciuda faptului că pe configurația actuală, România are 12 naționale sub ea ca punctaj, deci ar merita să fie în urna a 3-a, ea va fi, în caz de calificare, în ultima urnă, acolo unde vor fi amplasate toate echipele care vin de la baraje (4 europene și două de pe celelalte continente).

Tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor CM va avea loc pe 5 decembrie, la Washington, iar barajele finale vor la final de martie 2026.

DOUĂ VARIANTE DE GRUPĂ GREA PENTRU NOI

Spania, Columbia, Coasta de Fildeș, ROMÂNIA

Argentina, Maroc, Norvegia, ROMÂNIA

DOUĂ VARIANTE DE GRUPĂ ACCESIBILĂ PENTRU NOI

SUA, Senegal, Uzbekistan, ROMÂNIA

Canada, Australia, Algeria, ROMÂNIA

CUM ARATĂ URNELE VALORICE VIRTUALE, ÎNAINTEA MECIURILOR DE ASTĂZI, DIN PRELIMINARII

URNA 1

SUA, Mexic, Canada, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Portugalia, Brazilia, Olanda, Belgia, Germania

URNA 2

Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Senegal, Danemarca, Japonia, Iran, Coreea de Sud, Ecuador

URNA 3

Austria, Panama, Norvegia, Egipt, Algeria, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Costa Rica, Uzbekistan, Arabia Saudită, Africa de Sud

URNA 4

Emiratele Arabe Unite, Iordania, Capu Verde, Jamaica, Capul Verde, Jamaica, Ghana, Noua Zeelandă, 4 naționale din Europa, din play-off (favorite Italia, Turcia, Ucraina, Polonia), alte două naționale din barajele mondiale (favorite pe hârtie Bolivia, Benin/Camerun)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport