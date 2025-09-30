Vine din spital în România! Internare prelungită a selecționerului Austriei: „E dur. Nu-l dobori” . Cu cine ne atacă la București

Ralf Rangnick se întoarce în ultimul moment la naționala Austriei, după ce a fost supus mai multor proceduri într-o clinică din Bavaria.

Selecționerul va fi în cantonament pentru meciurile cu San Marino și România (9 și 12 octombrie). Pe cine a convocat.

Austria a anunțat lotul de 24 de jucători pentru meciurile sale din octombrie, cu San Marino (9) și România (12).

Rangnick, două săptămâni internat. Operație și alte proceduri. De vină, o bacterie din spital

Nu a făcut-o selecționerul Ralf Rangnick, ci asistentul său Ralf Kornetka.

Internarea antrenorului principal s-a prelungit la clinica de traumatologie din orășelul german Murnau am Staffelsee (Bavaria).

A fost operat încă o dată la glezna dreaptă după ce tehnicianul s-a infectat cu o bacterie la precedenta intervenție chirurgicală, în iunie.

Rangnick, 67 de ani, a rămas în spital două săptămâni. „Nu doar pentru operație, ci și pentru alte proceduri”, a comentat Die Presse, în Austria.

Ralf e un tip dur, nu-l dobori atât de ușor. Nu-mi pot imagina că se va ascunde acum din cauza unor mici probleme. Îi place prea mult acest joc Lars Kornetka, asistentul selecționerului Rangnick

La ultima reunire a naționalei, pentru partidele contra Ciprului (1-0) și Bosniei (2-1), pe 6 și 9 septembrie, s-a deplasat cu mașinuța de golf și bicicleta electrică.

Rangnick, selecționerul Austriei din 24 mai 2022, ar trebui să se întoarcă duminică la Viena, iar luni este așteptat la startul cantonamentului.

Selecționerul Austriei, la Zenica, cu bicicleta după 2-1 cu Bosnia Foto: Imago

Alaba e în lot. La fel, Florucz, absent în iunie, la 2-1 pentru Austria

Nu lipsește din lotul adversarilor căpitanul David Alaba, 33 de ani, chiar dacă fundașul a evoluat doar 10 minute în primele luni ale sezonului la Real Madrid.

„Uneori avem băieți care nu joacă prea mult la cluburile lor, dar care oferă enorm și echipei, și țării. Toți suntem de acord asupra calităților lui David. Ireproșabil”, a declarat secundul Kornetka.

Când e în lot, Alaba ne transmite o energie extraordinară. Nu doar ca fotbalist, ci și ca persoană Lars Kornetka, asistentul selecționerului Rangnick

A fost convocat și Raul Florucz, vârful lui Union Saint-Gilloise născut în Austria cu părinți români.

Atacantul în vârstă de 24 de ani, care a ales să joace pentru naționala țării natale, a lipsit de la confruntarea din iunie, de la Viena (2-1 pentru roș-albi), din cauza unei accidentări musculare.

Raul Florucz, la debutul în naționala Austriei: 1-1 cu Serbia, în turul barajului Ligii Națiunilor Foto: Imago

Naționala Austriei pentru România

Portari: Patrick Pentz (Brondby IF/16 selecții), Nikolas Polster (WAC/0), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg/21)

Apărători: David Alaba (Real Madrid/109/15 goluri), Kevin Danso (Tottenham/27/0), Marco Friedl (Werder Bremen/6/0), Philipp Lienhart (SC Freiburg/35/3), Phillipp Mwene (FSV Mainz/25/0), Stefan Posch (Como/45/2), Alexander Prass (TSG Hoffenheim/14/0), Leopold Querfeld (Union Berlin/5/0)

Mijlocași: Christoph Baumgartner (RB Leipzig/53/19), Florian Grillitsch (SC Braga/55/1), Marco Grüll (Werder Bremen/7/0), Konrad Laimer (Bayern Munchen/51/6), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund/91/23), Romano Schmid (Werder Bremen/27/2), Alessandro Schöpf (WAC/32/6), Nicolas Seiwald (RB Leipzig/40/0), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg/26/1)

Atacanți: Marko Arnautovic (Steaua Roșie Belgrad/127/41), Raul Florucz (Union Saint-Gilloise/1/0), Michael Gregoritsch (Brondby IF/68/21), Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid/0)

