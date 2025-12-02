- FC Argeș - Rapid 2-1. Robert Moldoveanu (26 de ani) a oferit primele reacții după succesul în fața liderului din Liga 1.
- Atacantul piteștenilor simțea nevoia revanșei în acest meci de Cupă, după două eșecuri bifate în fața giuleștenilor, în acest sezon de Liga 1.
FC Argeș a bifat două victorii din tot atâtea meciuri în acest sezon de Cupa României și are prim-planul pentru calificarea în sferturi.
FC Argeș - Rapid 2-1. Robert Moldoveanu: „Am arătat ca o echipă mare”
Autor al ambelor goluri pentru piteșteni, Moldoveanu se bucură că echipa și-a luat revanșa în fața Rapidului.
„A fost o seară frumoasă. Am întâlnit un adversar bun, dar am arătat ca o echipă mare! Toți jucătorii am luptat până în ultimul minut! Datorită colegilor am putut să înscriu două goluri.
Nu ne-am simțit bine după acele două înfrângeri din campionat. Trebuia să ne luăm revanșa!
Ne-am recuperat foarte bine în perioada asta, iar antrenamentele au fost la fel de intense. Este normal să fie puțină oboseală, dar nu cred că s-a văzut în această seară.
În prima ligă nu am mai marcat două goluri într-un meci, dar anul trecut am înscris împotriva celor de la Csikszereda și sper să o repet și sâmbătă, să fac același joc bun.
Cupa este un obiectiv pentru noi și este foarte importantă această victorie! Mergem cu un pas mai departe”, a declarat Moldoveanu, potrivit digisport.ro.
În ultimul meci de Cupă, FC Argeș va înfrunta Dumbrăvița, formație din liga secundă.