FC Argeș - Rapid 2-1. Robert Moldoveanu (26 de ani) a oferit primele reacții după succesul în fața liderului din Liga 1.

Atacantul piteștenilor simțea nevoia revanșei în acest meci de Cupă, după două eșecuri bifate în fața giuleștenilor, în acest sezon de Liga 1.

FC Argeș a bifat două victorii din tot atâtea meciuri în acest sezon de Cupa României și are prim-planul pentru calificarea în sferturi.

FC Argeș - Rapid 2-1 . Robert Moldoveanu: „Am arătat ca o echipă mare”

Autor al ambelor goluri pentru piteșteni, Moldoveanu se bucură că echipa și-a luat revanșa în fața Rapidului.

„A fost o seară frumoasă. Am întâlnit un adversar bun, dar am arătat ca o echipă mare! Toți jucătorii am luptat până în ultimul minut! Datorită colegilor am putut să înscriu două goluri.

Nu ne-am simțit bine după acele două înfrângeri din campionat. Trebuia să ne luăm revanșa!

Ne-am recuperat foarte bine în perioada asta, iar antrenamentele au fost la fel de intense. Este normal să fie puțină oboseală, dar nu cred că s-a văzut în această seară.

În prima ligă nu am mai marcat două goluri într-un meci, dar anul trecut am înscris împotriva celor de la Csikszereda și sper să o repet și sâmbătă, să fac același joc bun.

Cupa este un obiectiv pentru noi și este foarte importantă această victorie! Mergem cu un pas mai departe”, a declarat Moldoveanu, potrivit digisport.ro.

În ultimul meci de Cupă, FC Argeș va înfrunta Dumbrăvița, formație din liga secundă.

