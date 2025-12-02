Înlocuitorul lui Lucescu? Cine e antrenorul tentat să preia echipa națională a României: „O provocare extraordinară”

- Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fostul antrenor al lui U Cluj, țintește să devină selecționerul naționalei României.
- Mircea Lucescu (80 de ani) va conduce România la barajul pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, după care ar putea părăsi naționala.
Rămas liber de contract după despărțirea de U Cluj, Ioan Ovidiu Sabău se gândește la un nou capitol în cariera sa.
Sabău, tentat să preia naționala României
Întrebat dacă ia în calcul varianta de a deveni noul selecționer al României, Ioan Ovidiu Sabău a răspuns categoric.
„Nu-mi pot permite să spun în momentul de față pentru că este domnul Lucescu și e prea important pentru mine ca antrenor și om și nu mi-aș permite să…
Da, mă gândesc, sigur, orice antrenor, care, așa cum am fost și ca jucător, mi-am dorit foarte mult să ajung la echipa națională.
Sigur că nu aș putea să spun că nu mi-aș dori să antrenez echipa națională, de ce nu? Ar fi un obiectiv și o provocare extraordinară pentru mine dacă s-ar întâmpla acest lucru”, a spus fostul antrenor al celor de la Universitatea Cluj, la emisiunea „Totul pentru Dinamo”, potrivit gsp.ro.
Ioan Ovidiu Sabău, sezon excepțional la U Cluj
Tehnicianul a reușit, în stagiunea precedentă, unul dintre cele mai bune sezoane din istoria celor de la Universitatea Cluj.
Ioan Ovidiu Sabău i-a condus pe „studenți” până pe prima poziție a Ligii 1, unde au rezistat 18 etape.
U Cluj s-a clasat pe locul 4 în play-off, reușind prima calificare în cupele europene după o pauză de 30 de ani.
România merge la barajul pentru CM 2026 cu Mircea Lucescu pe bancă
Mircea Lucescu a anunțat, indirect, că va continua pe banca „tricolorilor” și la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
Semifinala se va disputa într-o singură manșă. România va întâlni Turcia, la Istanbul, pe 26 martie.
Istoria duelurilor România - Turcia e cu noi Mircea Lucescu, selecționer România
În cazul în care „tricolorii” înving selecționata „semilunii”, se vor califica în ultima rundă preliminară, unde vor da piept cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.