Înlocuitorul lui Lucescu? Cine e antrenorul tentat să preia echipa națională a României: „O provocare extraordinară”

Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fostul antrenor al lui U Cluj, țintește să devină selecționerul naționalei României.

Mircea Lucescu (80 de ani) va conduce România la barajul pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, după care ar putea părăsi naționala.

Rămas liber de contract după despărțirea de U Cluj, Ioan Ovidiu Sabău se gândește la un nou capitol în cariera sa.

Sabău, tentat să preia naționala României

Întrebat dacă ia în calcul varianta de a deveni noul selecționer al României, Ioan Ovidiu Sabău a răspuns categoric.

„Nu-mi pot permite să spun în momentul de față pentru că este domnul Lucescu și e prea important pentru mine ca antrenor și om și nu mi-aș permite să…

Da, mă gândesc, sigur, orice antrenor, care, așa cum am fost și ca jucător, mi-am dorit foarte mult să ajung la echipa națională.

Sigur că nu aș putea să spun că nu mi-aș dori să antrenez echipa națională, de ce nu? Ar fi un obiectiv și o provocare extraordinară pentru mine dacă s-ar întâmpla acest lucru”, a spus fostul antrenor al celor de la Universitatea Cluj, la emisiunea „Totul pentru Dinamo”, potrivit gsp.ro.

Ioan Ovidiu Sabău, sezon excepțional la U Cluj

Tehnicianul a reușit, în stagiunea precedentă, unul dintre cele mai bune sezoane din istoria celor de la Universitatea Cluj.

Ioan Ovidiu Sabău i-a condus pe „studenți” până pe prima poziție a Ligii 1, unde au rezistat 18 etape.

U Cluj s-a clasat pe locul 4 în play-off, reușind prima calificare în cupele europene după o pauză de 30 de ani.

1,47 puncte per meci este media celor 95 de partide jucate de U Cluj în timpul ultimului mandat al lui Ioan Ovidiu Sabău

România merge la barajul pentru CM 2026 cu Mircea Lucescu pe bancă

Mircea Lucescu a anunțat, indirect, că va continua pe banca „tricolorilor” și la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Semifinala se va disputa într-o singură manșă. România va întâlni Turcia, la Istanbul, pe 26 martie.

Istoria duelurilor România - Turcia e cu noi Mircea Lucescu, selecționer România

În cazul în care „tricolorii” înving selecționata „semilunii”, se vor califica în ultima rundă preliminară, unde vor da piept cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

