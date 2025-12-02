FC Argeș - Rapid 2-1. Costel Gâlcă (53 de ani) a făcut o scurtă analiză după eșecul din Cupa României.

Tehnicianul giuleștenilor pune eșecul pe seama multiplelor greșeli ale jucătorilor, mai ales în linia defensivă.

După eșecul din etapa #2 a Cupei, Rapid va juca meciul decisiv pentru calificare în deplasare, cu CFR Cluj.

FC Argeș - Rapid 2-1 . Costel Gâlcă: „Au câștigat pentru că au fost mai buni

„Am jucat puțin mai slab când au intrat cei de pe bancă, dar știam că FC Argeș este o echipă bună, că are agresivitate și astăzi au câștigat pentru că au fost mai buni.

Nu mi-a plăcut atitudinea pe care am avut-o în anumite momente, cum am tratat jocul. Pentru că de greșit, poți să greșești tot timpul. Dar știam că e un meci important pentru noi, care putea să ne aducă liniște, să facem șase puncte.

Am avut și 1-0, dar n-am știut să gestionăm anumite momente. Pentru că, așa cum spuneam înainte de meci, e o echipă care verticalizează, pun presiune pe adversar”, a declarat Costel Gâlcă, la Prima Sport.

Întrebat despre evoluția fundașilor centrali, Kramer și Bolgado, cel din urmă fiind și eliminat, Gâlcă a răspuns:

„Da, au avut un meci slab. După aceea, Lars și-a mai revenit pe final, dar foarte, foarte slab la acest capitol. N-am avut acel echilibru. Duelurile și plasamentul... Prea multe greșeli”.

Cristi Manea: „Dacă rămâneam 11 la 11, puteam câștiga”

Fundașul lateral a vorbit și el despre jocul pierdut și e de părere că puteau obține un rezultat pozitiv, dacă Bolgado nu era eliminat.

„Din păcate am pierdut meciul acesta. Păcat, că puteam să egalăm pe final. Eu cred că dacă rămâneam 11 la 11 și aveam atitudinea asta, puteam câștiga meciul. Dar, din păcate, l-am pierdut și trebuie să ne revenim repede pentru că ne așteaptă un meci foarte greu în campionat pe care trebuie să-l câștigăm.

Dacă nu reușești să marchezi golul 2 și să faci o diferență mai mare pe tabelă, așa se întâmplă. Au prins curaj. Din păcate, acolo la Petrila a fost ofsaid. Mie nu mi s-a părut. Dar, dacă domnul arbitru a dat așa, înseamnă că a fost. Dacă marcam noi golul doi, altul era meciul”, a spus Manea.

