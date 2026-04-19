Cornel Dinu se îndoiește de Hagi  Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege": „Nu știu dacă are capacitatea"
Publicat: 19.04.2026, ora 16:35

Fostul mare internațional a declarat că are rezerve în privința capacității actuale a lui Hagi de a prelua prima reprezentativă, mai ales în contextul nivelului actual al lotului.

Cornel Dinu se îndoiește de Hagi: „Nu știu dacă are capacitatea de a fi selecționer”

„Nu ştiu dacă Gică are, actualmente, capacitatea de a fi selecţioner. El a fost antrenor câţiva ani la Viitorul, actualmente Farul…

Dar în continuare am nişte rezerve în ceea ce priveşte postura sa de selecţioner, mai ales că naţionala pleacă din postura de «outsider» (n.r. - echipă cotată cu șanse mici) în calificările pentru viitorul Campionat European şi Campionat Mondial.

Într-o ultimă discuţie pe care am avut-o cu Mircea Lucescu, mi-a spus că este decepţionat de calitatea jucătorilor români. La experienţa pe care a avut-o Mircea Lucescu era îndreptăţit să facă o asemenea apreciere.

Şi, practic, e greu de spus dacă va reuşi să schimbe cineva forţa echipei naţionale cu jucătorii de care dispun la ora actuală din ţară şi străinătate. Turcia ne-a depăşit la pas, deşi nu a prins o zi glorioasă”, a declarat Cornel Dinu, conform fanatik.ro

Cornel Dinu: „L-am rugat să nu schimbe echipa în vederea barajului cu Slovenia. Din păcate, lucrurile nu au stat așa”

Gică Hagi a mai fost selecționer al României, dar doar pentru o scurtă perioadă în 2001. A preluat naționala după plecarea lui Boloni, însă a pierdut barajul pentru Mondial cu Slovenia, 1-2 în deplasare și 1-1 în Ghencea, după care a demisionat.

„Am fost la meciul cu Ungaria, unde noi nu mai câştigasem de foarte mult timp. Atunci am câştigat cu 2-1, iar după meci, am avut o coincidenţă, câinele meu Nero era operat de cataractă şi pe atunci doar la Budapesta se făceau aceste intervenţii.

Eu am plecat cu echipa, cu avionul. La întoarcere, mi-am permis să îi spun lui Gică Hagi, pe care l-am avut ca jucător, l-am văzut la Real Madrid, am fost la el acasă, l-am rugat să nu mai schimbe echipa în vederea barajului cu Slovenia că echipa era deja formată.

Din păcate, lucrurile nu au stat aşa. Am fost şi eu la Ljubljana şi trei posturi au fost schimbate. Când schimbi trei jucători se creează o perioadă critică şi lucrurile ar putea să nu se încline în favoarea ta”, a mai spus Dinu.

