Candidat-supriză la United Antrenorul care a scris istorie la Manchester City e gata de revenirea în Premier League
Roberto Mancini/ Foto: IMAGO
Campionate

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.10.2025, ora 23:10
  • Conform presei internaționale, Roberto Mancini (60 de ani) le-ar fi spus apropiaților că ar putea deveni antrenorul lui Manchester United, dacă gruparea de pe Old Trafford îl va demite pe Ruben Amorim (40 de ani).

Managerul italian este liber de contract de aproape un an, după ce s-a despărțit de naționala Arabiei Saudite.

Roberto Mancini, candidat surpriză pentru postul lui Ruben Amorim

Manchester United își continue evoluția slabă sub comanda lui Ruben Amorim și în acest sezon.

„Diavolii roșii” se află pe locul 11, cu 10 puncte, după primele 7 etape din Premier League, iar fanii grupării de pe Old Trafford așteaptă pe zi ce trece ca antrenorul portughez să fie demis.

Potrivit presei din Anglia, unul din candidații la postul fostului tehnician al lui Sporting Lisabona ar fi Roberto Mancini.

„Roberto Mancini le-a spus prietenilor că ar putea fi candidatul surpriză pentru a-l înlocui pe Ruben Amorim dacă Man Utd decide să-l demită”, a scris The Sun.

Antrenorul italian nu este deloc străin de fotbalul din Premier League. Mancini a petrecut 3 ani și jumătate pe banca rivalei lui United, Manchester City.

Alături de „cetățeni”, tehnicianul în vârstă de 60 de ani a câștigat 3 trofee printre care și primul titlu în Premier League din istoria clubului, în anul 2012.

  • A fost demis de City pe 30 iunie 2013, după ce a condus 191 de meciuri. Pe parcursul șederii sale pe stadionul Etihad, a reușit 113 victorii și doar 40 de înfrângeri.
Roberto Mancini și trofeul câștigat cu City/ Foto: IMAGO Roberto Mancini și trofeul câștigat cu City/ Foto: IMAGO
Roberto Mancini și trofeul câștigat cu City/ Foto: IMAGO

Cu cine se luptă Mancini

Mancini nu este singurul candidat la postul lui Ruben Amorin.

Printre numele menționate se numără Gareth Southgate, fostul selecționer al Angliei, și antrenorul lui Crystal Palace, Oliver Glasner.

Înaintea pauzei internaționale, United a învins-o pe Sunderland, scor 2-0, însă duminică se va deplasa pe Anfield, pentru derby-ul cu Liverpool.

