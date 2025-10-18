Fică a semnat contractul  Unde va evolua până în 2028 jucătorul dorit de Rapid

Alin Fică (24 de ani) și-a prelungit contractul cu CFR Cluj, după ce a fost aproape de Rapid în această vară.

Transferul lui Alin Fică la echipa antrenată de Costel Gâlcă a picat chiar în finalul perioadei de mercato.

Rapidiștii au vrut să-i transfere în vară pe Leo Bolgado și Alin Fică, dar, în cele din urmă, doar transferul fundașului brazilian s-a concretizat.

Alin Fică și-a prelungit contractul cu CFR Cluj

Contractul tânărului mijlocaș urma să expire în vara anului viitor, dar echipa din Gruia a decis să prelungească înțelegerea cu Alin Fică.

„Alin Fică rămâne în GRUIA!

Suntem bucuroși să vă anunțăm că mijlocașul nostru, Alin Fică, și-a prelungit contractul cu CFR Cluj până în 2028!

Crescut în propria noastră academie, Alin a devenit de-a lungul anilor un jucător de bază al echipei, iar pe teren, dar și în afara acestuia, a arătat mereu un adevărat spirit CFR-ist.

Îți dorim mult succes și cât mai multe reușite împreună, Alin!”, a transmis CFR Cluj pe Facebook.

Alin Fică a evoluat pentru Rapid în perioada 21 august -31 decembrie 2020, sub formă de împrumut de la CFR Cluj. A strâns 8 partide, dar fără vreo contribuție notabilă.

Fică a ajuns la CFR în anul 2019, pe vremea când avea doar 18 ani. Timp de câteva luni a evoluat pentru formația U19 a ardelenilor, iar în 2020 era promovat la echipa mare.

În acest sezon, Alin Fică a jucat în 10 partide pentru CFR și a reușit o pasă decisivă, în meciul cu U Craiova din etapa 4, scor 2-3.

1,4 milioane de euro valorează Alin Fică, conform Transfermarkt

