METALOGLOBUS - FCSB. Arbitrul Robert Avram (37 de ani) a acordat lovitură de la 11 metri pentru gazde, în minutul 19 al partidei.

Ulterior, „centralul” a revăzut faza pe monitorul VAR și s-a răzgândit!

Roș-albaștrii au primit și ei un penalty, transformat de Tănase.

La prima fază, Moses Abbey s-a prăbușit pe gazon, în urma unui contraatac promițător al gazdelor.

Mijlocașul ghanez al lui Metaloglobus a susținut că a fost călcat de Juri Cisotti, iar arbitrul Robert Avram nu a stat mult pe gânduri: a arătat instant punctul cu var.

Metaloglobus, penalty anulat de VAR în meciul cu FCSB

După câteva minute de așteptare, „centralul” partidei a fost chemat de Horia Mladinovici pentru a revedea faza pe monitorul VAR de la marginea terenului.

Avram a revenit asupra deciziei și a a anulat penalty-ul. Mai mult, i-a arătat și cartonașul galben pentru simulare lui Abbey.

„Centralul” a acordat penalty și pentru FCSB

În minutul 32, Robert Avram a arătat din nou punctul cu var, de această dată pentru FCSB, după ce David Irimia l-a tras de tricou pe Daniel Bîrligea.

VAR-ul nu a mai intervenit, iar Florin Tănase a transformat fără emoții.

În minutul 55, Avram a arătat din nou penalty, pentru Metaloglobus, după hențul lui Alhassan. Lovitura a fost transformată de Huiban, pentru 2-1.

Hențul lui Baba Alhassan

În minutul 62, golul lui Octavian Popescu a fost anulat pentru un fault anterior al lui Olaru. Avram a fost din nou chemat la VAR și a anulat reușita.

Arbitrul de la Metaloglobus - FCSB, urmărit de șeful CCA

Presiunea de pe umerii lui Robert Avram a fost una ridicată la acest meci.

Din informațiile GOLAZO.ro, Kyros Vassaras, șeful CCA, a mers special la Clinceni pentru a vedea prestația „centralului” piteștean.

Brigada de arbitri de la Metaloglobus - FCSB:

Arbitru: Robert Avram (Piteşti)

Robert Avram (Piteşti) Asistenți: Mircea Orbuleț, Mihăiță Necula. Arbitru VAR: Horia Gabriel Mladinovici. Asistent VAR: Andrei Antonie Andrei (toți din Bucureşti)

