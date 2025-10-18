Seară grea pentru Avram Arbitrul de la Metaloglobus - FCSB, urmărit de șeful CCA: un penalty anulat și alte 2 acordate +18 foto
  • METALOGLOBUS - FCSB. Arbitrul Robert Avram (37 de ani) a acordat lovitură de la 11 metri pentru gazde, în minutul 19 al partidei.
  • Ulterior, „centralul” a revăzut faza pe monitorul VAR și s-a răzgândit!
  • Roș-albaștrii au primit și ei un penalty, transformat de Tănase.

La prima fază, Moses Abbey s-a prăbușit pe gazon, în urma unui contraatac promițător al gazdelor.

Mijlocașul ghanez al lui Metaloglobus a susținut că a fost călcat de Juri Cisotti, iar arbitrul Robert Avram nu a stat mult pe gânduri: a arătat instant punctul cu var.

Metaloglobus, penalty anulat de VAR în meciul cu FCSB

După câteva minute de așteptare, „centralul” partidei a fost chemat de Horia Mladinovici pentru a revedea faza pe monitorul VAR de la marginea terenului.

Avram a revenit asupra deciziei și a a anulat penalty-ul. Mai mult, i-a arătat și cartonașul galben pentru simulare lui Abbey.

Metaloglobus - FCSB penalty anulat pentru gazde dupa interventia VAR. Captura Prima Sport (4).jpg
Metaloglobus - FCSB penalty anulat pentru gazde dupa interventia VAR. Captura Prima Sport (4).jpg

Galerie foto (18 imagini)

Metaloglobus - FCSB penalty anulat pentru gazde dupa interventia VAR. Captura Prima Sport (1).jpg Metaloglobus - FCSB penalty anulat pentru gazde dupa interventia VAR. Captura Prima Sport (2).jpg Metaloglobus - FCSB penalty anulat pentru gazde dupa interventia VAR. Captura Prima Sport (3).jpg Metaloglobus - FCSB penalty anulat pentru gazde dupa interventia VAR. Captura Prima Sport (4).jpg Metaloglobus - FCSB penalty anulat pentru gazde dupa interventia VAR. Captura Prima Sport (5).jpg
+18 Foto
labels.photo-gallery

„Centralul” a acordat penalty și pentru FCSB

În minutul 32, Robert Avram a arătat din nou punctul cu var, de această dată pentru FCSB, după ce David Irimia l-a tras de tricou pe Daniel Bîrligea.

VAR-ul nu a mai intervenit, iar Florin Tănase a transformat fără emoții.

Metaloglobus - FCSB penalty pentru oaspeti. Capturi Prima Sport (3).jpg
Metaloglobus - FCSB penalty pentru oaspeti. Capturi Prima Sport (3).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Metaloglobus - FCSB penalty pentru oaspeti. Capturi Prima Sport (2).jpg Metaloglobus - FCSB penalty pentru oaspeti. Capturi Prima Sport (3).jpg Metaloglobus - FCSB penalty pentru oaspeti. Capturi Prima Sport (4).jpg Metaloglobus - FCSB penalty pentru oaspeti. Capturi Prima Sport (5).jpg Metaloglobus - FCSB penalty pentru oaspeti. Capturi Prima Sport (6).jpg
+11 Foto
labels.photo-gallery

În minutul 55, Avram a arătat din nou penalty, pentru Metaloglobus, după hențul lui Alhassan. Lovitura a fost transformată de Huiban, pentru 2-1.

Hențul lui Baba Alhassan Hențul lui Baba Alhassan
Hențul lui Baba Alhassan

În minutul 62, golul lui Octavian Popescu a fost anulat pentru un fault anterior al lui Olaru. Avram a fost din nou chemat la VAR și a anulat reușita.

Seară grea pentru Avram Arbitrul de la Metaloglobus - FCSB, urmărit de șeful CCA: un penalty anulat și alte 2 acordate Seară grea pentru Avram Arbitrul de la Metaloglobus - FCSB, urmărit de șeful CCA: un penalty anulat și alte 2 acordate

Arbitrul de la Metaloglobus - FCSB, urmărit de șeful CCA

Presiunea de pe umerii lui Robert Avram a fost una ridicată la acest meci.

Din informațiile GOLAZO.ro, Kyros Vassaras, șeful CCA, a mers special la Clinceni pentru a vedea prestația „centralului” piteștean.

Brigada de arbitri de la Metaloglobus - FCSB:

  • Arbitru: Robert Avram (Piteşti)
  • Asistenți: Mircea Orbuleț, Mihăiță Necula. Arbitru VAR: Horia Gabriel Mladinovici. Asistent VAR: Andrei Antonie Andrei (toți din Bucureşti)
Metaloglobus - FCSB FOTO GOLAZO (6).jpg
Metaloglobus - FCSB FOTO GOLAZO (6).jpg

Galerie foto (75 imagini)

Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
+75 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

