Roger Federer, ce gest! FOTO. Fostul număr 1 ATP a oferit imaginea anului la Wimbledon. Cum a fost surprins +5 foto
Foto: Imago
Tenis

Roger Federer, ce gest! FOTO. Fostul număr 1 ATP a oferit imaginea anului la Wimbledon. Cum a fost surprins

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.07.2026, ora 15:31
alt-text Actualizat: 07.07.2026, ora 15:32
  • Legenda tenisului Roger Federer (44 de ani) a oferit imaginea anului la Wimbledon.
  • Elvețianul a fost surprins în timp ce stătea complet singur în Loja Regală, în timpul ultimul meci dintre Alexander Zverev (29 de ani, #3 ATP) și Jiri Lehecka (24 de ani, #14 ATP).
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Roger Federer a ajuns luni dimineață la All England Club și a urmărit toate meciurile zilei din Loja Regală. Elvețianul își continuă tradiția de a sta în tribune la acest turneu după retragerea din tenis, în 2022.

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FOTO. Roger Federer, singur în Loja Regală în timpul meciului dintre Zverev și Lehecka

Britanicul Arthur Fery, venit din calificări, s-a impus în fața lui Grigor Dimitrov cu scorul de 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 7-6, după aproape 4 ore de joc. Meciul de luni s-a încheiat după 22:00, ora României.

Apoi, a urmat confruntarea dintre Alexander Zverev și Jiri Lehecka, care a început mult mai târziu decât se așteptau organizatorii.

A fost ultimul duel al zilei, iar Roger Federer a atras atenția tuturor prin respectul pe care l-a arătat celor doi jucători. Elvețianul a fost surprins stând singur în Loja Regală de pe Terenul Central.

Roger Federer, singur în Loja Regală de la Wimbledon. Foto: captură X/@BastienFachan
Roger Federer, singur în Loja Regală de la Wimbledon. Foto: captură X/@BastienFachan

Galerie foto (5 imagini)

Roger Federer, singur în Loja Regală de la Wimbledon. Foto: captură X/@BastienFachan Roger Federer, singur în Loja Regală de la Wimbledon. Foto: captură X/@BastienFachan Roger Federer, singur în Loja Regală de la Wimbledon. Foto: captură X/@BastienFachan Roger Federer, singur în Loja Regală de la Wimbledon. Foto: captură X/@BastienFachan Roger Federer, singur în Loja Regală de la Wimbledon. Foto: captură X/@BastienFachan
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Federer, câștigător a 8 titluri la Wimbledon, a rămas în lojă până la oprirea partidei, la ora 01:00, ora României, în condițiile în care celelalte celebrități aflate în zona respectivă au părăsit pe parcurs Loja Regală.

Partida dintre Zverev și Lehecka s-a oprit la scorul de 6-4, 7-5, 3-3 în favoarea germanului. Conform regulamentului, meciurile sunt suspendate la ora locală 23:00, urmând să continue în ziua următoare.

Marți, personalități precum Billie Jean King, pilotul de Formula 1 Kimi Antonelli și fotbalista engleză Alessia Russo sunt prezente în Loja Regală.

După victoria cu Dimitrov, Arthur Fery a explicat cum s-a simțit atunci când a aflat că Roger Federer se va afla în Loja Regală la meciul său.

„Când am deschis televizorul în vestiar pentru primul meci de pe Terenul Central, un meci feminin, am văzut că Roger era în Loja Regală.

Nu știam că urma să vină. Le-am trimis imediat un mesaj celor din echipa mea: «Roger este în lojă, iar eu am foarte multe emoții».

Este incredibil să te afli într-o situație în care unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile se uită la tine. Cu atât mai mult să mă urmărească pe mine jucând un meci de cinci seturi împotriva lui Dimitrov pe Terenul Central de la Wimbledon”, a spus Fery, conform dailymail.com.

Roger Federer deține recordul pentru cele mai multe titluri cucerite la Wimbledon (8). În total, elvețianul a cucerit 20 de titluri de Grand Slam în cariera sa.

Elvețianul deține și un record în Era Open, pe care îl împarte cu Bjorn Borg: cinci titluri consecutive obținute între 2003 și 2007.

Fostul număr 1 mondial a participat ultima dată la Wimbledon în 2021, când a ajuns până în sferturile de finală, fiind învins de Hubert Hurkacz.

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