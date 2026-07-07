Dezastru în Venezuela  Căpitanul naționalei și familia sa, găsiți fără viață după  cutremurele devastatoare

Willner Rivas, căpitanul naționalei de volei a Venezuelei, și familia sa au fost găsiți fără viață sub dărâmăturile cauzate de cutremurele care au afectat țara sud-americană.

Trupurile neînsuflețite au fost găsite după aproape două săptămâni de căutări.

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Pe 24 iunie, Venezuela a fost zguduită de două cutremure uriașe, cu magnitudinile de 7,2, respectiv 7,5. Cel puțin 2.200 de oameni au murit și peste 11.000 au fost răniți.

Tragedie în volei! Willner Rivas a decedat după cutremurele din Venezuela

În momentul când au avut loc cele două cutremure, Willner Rivas se afla în vacanță în Venezuela, alături de soția sa, Mariangel, și fiul lor, Theo.

În urma tragediei, cei trei au fost dați dispăruți. După 12 zile de căutări, aceștia au fost găsiți fără viață sub ruinele clădirii Los Monjes, situată în Playa Grande.

Willner Rivas semnase recent cu CV Guaguas, campioana Spaniei la volei, unde urma să devină unul dintre liderii echipei. A decedat la doar 31 de ani.

La operațiunile de căutări au participat reprezentanți ai clubului spaniol, prieteni, membri ai familiei, dar și foști coechipieri de la naționala Venezuelei.

Federația Venezuelană de Volei (FVV) a emis și un comunicat emoționant după decesul căpitanului echipei.

„Astăzi nu plângem doar un mare sportiv. Îl comemorăm pe liderul, colegul și prietenul care, purtând numărul 19 pe piept și culorile Venezuelei în inimă, ne-a arătat adevăratul sens al dăruirii.

Willner, plecarea ta, alături de Mariangel și micul Theo, ne îndurerează profund, însă moștenirea ta este o amintire pe care nicio tragedie nu o va putea șterge

Îți mulțumim pentru fiecare săritură, pentru fiecare strigăt de victorie, pentru că ai apărat steagul țării noastre și pentru că ai inspirat o întreagă generație. Zboară sus, Willner.

Terenurile de volei din Venezuela păstrează astăzi tăcerea, însă cerul se pregătește să își primească căpitanul. Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familia și cei apropiați ție în aceste momente dificile.

Căpitane, moștenirea ta va rămâne pentru totdeauna în istoria voleiului venezuelean. Odihnește-te în pace”, a scris federația, citat de marca.com.

Willner Rivas, carieră impresionantă

Willner Rivas și-a început cariera la cluburi din țara natală. S-a evidențiat mai apoi la Campionatele Mondiale U21 și U23 organizate în 2013.

De atunci, Rivas a devenit unul dintre cei mai buni jucători ai naționalei de volei din Venezuela. A jucat la Liga Mondială și la Cupa Mondială, competiție în care a debutat în 2015.

Prima sa experiență din Europa a fost la Laussanne, alături de care a câștigat Supercupa Elveției, a fost vicecampion național și a debutat în CEV Cup, a doua cea mai importantă competiție intercluburi de pe continent.

De-a lungul carierei a mai jucat în campionatele din Turcia, Liban, Qatar, Argentina, Franța și Italia.

Recent, Willner Rivas semnase cu CV Guaguas, campioana Spaniei. Era văzut ca un înlocuitor pentru celebrul Osmany Juantorena.

Cutremurele din Venezuela au mai făcut și alte victime. Familia fotbalistului argentinian Lucas Trejo (38 de ani) a fost găsită fără viață după mai bine de 70 de ore de căutări printre ruinele complexului rezidențial Cumanagotto.

Soția jucătorului, Yanina Maranella, și cei doi copii ai lor, Aarón Trejo Maranella și Ainhoa Trejo Maranella, fuseseră dați dispăruți după seismele cu magnitudinea de 7,5 și 7,2 care au lovit mai multe regiuni din țară.

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