„Eram împăcat că urma să mor” FOTO+VIDEO. Romain Grosjean a rememorat accidentul care i-a încheiat cariera +5 foto
Romain Grosjean FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro / FOTO: IMAGO
Formula 1

„Eram împăcat că urma să mor” FOTO+VIDEO. Romain Grosjean a rememorat accidentul care i-a încheiat cariera

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 21.11.2025, ora 22:00
alt-text Actualizat: 21.11.2025, ora 22:08
  • Romain Grosjean (39 de ani), fost pilot în echipa Haas, a rememorat accidentul de la Marele Premiu al Bahrainului din 2020.
  • Fostul sportiv a explicat cum a reușit să iasă din mașina aflată în flăcări.

Accidentul grav a însemnat finalul carierei lui Romain Grosjean în Formula 1.

Romain Grosjean: „Eram împăcat cu mine însumi și cu faptul că urma să mor

Mașina pilotului franco-elvețian s-a lovit de un parapet, în timpul Marelui Premiu al Bahrainului, în urmă cu cinci ani.

Monopostul a fost învăluit în flăcări și Romain Grosjean a scăpat miraculos după ce a fost captiv timp de 30 de secunde.

Pilotul care a participat în 179 de curse de Formula 1 a rememorat incidentul:

Am închis ochii și m-am încordat foarte tare. Apoi i-am deschis și totul era portocaliu. Nu este normal. Capacul rezervorului s-a rupt. Benzina s-a scurs și a explodat”, potrivit The Sun.

Franco-elvețianul a crezut că va muri captiv în mașină: „Corpul meu a început să se relaxeze, eram împăcat cu mine însumi și cu faptul că urma să mor”.

Romain Grosjean a explicat cum a reușit să iasă din mașină, scăpând numai cu arsuri la nivelul mâinilor.

„Am încercat să fiu metodic. Era mult foc. Creierul meu a pus deoparte acea informație ca să mă pot concentra pe ceea ce era important: să ies din mașină.

Purtam mănuși roșii. Au început să se înnegrească, să se murdărească. Știam că ardeau.

Mi-am împins o bucată de spumă peste cap care mi-a permis să ies prin acoperiș. Piciorul meu era blocat. Am coborât înapoi și am aterizat destul de tare. Mi-a ieșit piciorul din cizmă”, a spus Romain Grosjean, conform sursei menționate.

Romain Grosjean, salvat de sistemul Halo

Sistemul Halo este o structură de titan în trei puncte din cockpit-ul monopostului ce are rolul de a proteja capul piloților în cazul accidentelor.

Dacă nu ar fi fost asta (n.r. - funcția de siguranță halo), aș fi fost ghilotinat, exact ca un rege francez. Romain Grosjean, fost pilot Formula 1

Federația Internațională a Automobilismului a implementat, în 2018, sistemul Halo, în urma unei scrisori semnate de mai mulți piloți.

Sistemul Halo este format dintr-o bară de titan, în formă de furcă, care protejează capul pilotului în cazul unui impact. E proiectat să reziste la izbituri puternice.

Așa arată sistemul de protecție halo (foto: Imago) Așa arată sistemul de protecție halo (foto: Imago)
Așa arată sistemul de protecție halo (foto: Imago)

„Încercam să-mi aduc aminte cum am ajuns la acest sistem și mi-am dat seama că a pornit tot de la piloți.

În 2015, am primit o scrisoare semnată de Button, Vettel și Wurz, care ne solicitau să găsim o metodă prin care să protejăm capul piloților”, a spus Jean Todt, președintele FIA în 2018, despre implementarea sistemului halo.

Viețile a patru piloți din Formula 1 au fost salvate de sistemul halo: Max Verstappen, Romain Grosjean, Zhou Guanyu și Charles Leclerc.

Grosjean, revenit pentru teste în Formula 1: „Este cu adevărat special”

După accidentul suferit la Bahrain, Romain Grosjean s-a retras din cursele de Formula 1 și, un an mai târziu, s-a îndreptat spre IndyCar.

Atunci, Toto Wolff, șeful Mercedes, i-a promis franco-elvețianului că îi va oferi un test în Formula 1, însă această promisiune nu s-a concretizat.

Pilotul a revenit la teste grație echipei pentru care a evoluat în perioada 2016-2020, Haas.

Sunt incredibil de recunoscător lui Gene Haas și lui Ayao Komatsu pentru că m-au invitat să particip la testele de la Mugello.

A spune că sunt încântat să mă întorc la volanul unei mașini de Formula 1 ar fi, firește, prea puțin.

Chiar nu-mi vine să cred că au trecut aproape cinci ani, dar să mă întorc și să am această experiență cu vechea mea echipă este cu adevărat ceva special”, a spus Romain Grosjean, potrivit therace.com.

