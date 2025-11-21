„Va fi un meci greu” Cătălin Vulturar, despre partida cu CFR Cluj + Ce spune despre șansele Rapidului la titlu

Cătălin Vulturar (21 de ani), mijlocașul celor de la Rapid, l-a comparat pe Daniel Pancu (48 de ani) cu actualul său antrenor Constantin Gâlcă (53 de ani).

CFR Cluj - Rapid se va disputa duminică, 23 noiembrie, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, de la ora 20:30, în etapa #17 din Liga 1, liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Fotbalistul giuleștenilor a dezvăluit intențiile „alb-vișiniilor” în lupta pentru titlu.

Vulturar, despre Pancu și Gâlcă: „Sunt diferiți”

Cătălin Vulturar este convins că partida împotriva celor de la CFR Cluj va fi dificilă, în ciuda parcursului slab din campionat al ardelenilor.

„De ceea ce sunt sigur este că va fi un meci greu, indiferent de locul pe care sunt clasați.

Întotdeauna meciurile împotriva CFR-ului au fost grele și trebuie să ne ridicăm la nivelul așteptărilor”, a spus Cătălin Vulturar, la conferința de presă premergătoare echipei.

Mijlocașul a lucrat alături de Daniel Pancu, la România U21, și a găsit un punct comun între fostul selecționer și Constantin Gâlcă.

„Am avut oportunitatea să lucrez atât cu domnul Pancu cât și cu Gâlcă, și cred că sunt doi antrenori diferiți, dar ambii pot spune că au aceeași pasiune pentru victorie ”, a spus fotbalistul celor de la Rapid.

Cătălin Vulturar: „Obiectivele sunt destul de clare”

Întrebat dacă giuleștenii se gândesc la titlul de campioană al Ligii 1, Cătălin Vulturar a spus:

„Da, obiectivele sunt destul de clare. Tot ce ne rămâne de făcut este să tragem cu toți în aceeași direcție. Da, ne gândim. Normal că ne gândim. Ne propunem să reușim cât mai multe în acest sezon.

Trebuie să muncim în continuare și să ne dăm viața la fiecare meci”.

Daniel Pancu, poziție ingrată în derby-ul CFR Cluj - Rapid

Daniel Pancu a sosit la CFR Cluj fără să dețină licența PRO de antrenor. Astfel, fostul selecționer U21 nu va putea coordona echipa din Gruia până când nu își va obține diploma.

Antrenorul mai trebuie să îndeplinească simple formalități pentru a deveni eligibil pentru Liga 1, întrucât a trecut toate examenele Școlii de Antrenori.

Mai am nevoie de două antrenamente și două meciuri amicale, pe care le voi bifa în cazul în care voi fi la CFR”, a explicat Pancu, cu doar câteva zile înainte să semneze contractul cu „feroviarii”, pentru GOLAZO.ro.

Antrenorul va primi licența PRO pe 8 decembrie. Astfel, nu va sta pe bancă în duelul contra fostei sale echipe, Rapid, și în alte trei meciuri:

29 noiembrie , Superliga, FC Argeș - CFR Cluj

, Superliga, FC Argeș - CFR Cluj 3 decembrie , Cupa României, Metaloglobus - CFR Cluj

, Cupa României, Metaloglobus - CFR Cluj 6 decembrie, Superliga, Universitatea Craiova - CFR Cluj

