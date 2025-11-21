SUA pregătesc buzunarele Specialiștii financiari estimează că Statele Unite vor realiza un profit record din organizarea Cupei Mondiale anul viitor
Pe lângă promovarea intensă, SUA speră să obțină și un profit semnificativ de pe urma Cupei Mondiale
Campionatul Mondial

alt-text Publicat: 21.11.2025, ora 17:39
  • Cei 1,3 milioane de turiști veniți doar pentru fotbal ar urma să cheltuiască cel puțin 6,5 miliarde de dolari

Cu trei țări gazdă, SUA, Canada și Mexic, 48 de echipe participante, 104 meciuri și un apetit pentru fotbal cum nu s-a mai văzut în America de Nord, Cupa Mondială 2026 promite să se transforme într-un motor economic uriaș.

Citește și
Dintre cele 16 orașe gazdă, 11 sunt situate pe teritoriul SUA, transformând Statele Unite în principalul beneficiar al afluxului masiv de fani.

Într-un an în care intrările de turiști internaționali în SUA au scăzut vizibil, Mondialul vine ca o veritabilă injecție de energie: atât economic, cât și mediatic.

Se așteaptă 1,3 milioane de turiști străini

Estimările arată cam așa: Cupa Mondială va aduce 1,3 milioane de turiști internaționali doar în SUA. Iar 60% dintre ei sunt atrași doar de eveniment, adică oameni care nu ar fi pus piciorul în America în acel an dacă nu exista turneul final.

Mondialul deschide așadar porțile țării pentru sute de mii de vizitatori nou-nouți, încălziți, entuziasmați și gata să cheltuie: cazare, mese în oraș, shopping, transport, meciuri, experiențe.

Media de zile petrecute de fanii internaționali este estimată la 12. Iar cheltuiala zilnică se va ridica la o medie de 416 dolari de persoană. Înseamnă dintr-un foc în jur de 6,5 miliarde de dolari care vor intra în buzunarele americanilor.

Hotelurile din orașele gazdă se așteaptă să încaseze în jur de 900 milioane USD. Iar în zilele de meci, tarifele de cazare pot crește chiar cu 25%.

Vor să restarteze turismul internațional

Cazările alternative, de închiriere pe termen scurt, tip Airbnb, devin și ele un actor major, fiind estimate să genereze 2,7 milioane de nopți rezervate și 1,2 miliarde USD cheltuieli directe.

Seattle, de exemplu, estimează un impact de 929 milioane USD doar pentru cele 6 meciuri găzduite. Fiecare oraș are propriile calcule: Miami, Los Angeles, Dallas, New York, Atlanta, toate mizează pe sute de milioane.

Pentru SUA, Cupa Mondială nu este doar un eveniment sportiv. Este, în primul rând, un restart al turismului internațional, care a scârțâit după pandemie și nu și-a revenit complet nici în 2025.

Turneul va aduce vizibilitate, fluxuri de bani, investiții și un val de turiști care, după experiența Mondialului, este posibil să revină.

1,4 milioane
de turiști, record absolut, au fost aduși în Qatar de organizarea Cupei Mondiale din 2022. Aceștia au cheltuit în jur de 5 miliarde de dolari

