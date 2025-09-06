Trump merge la finala US Open Președintele SUA va urmări din tribună thriller-ul Sinner - Alcaraz » Reacția spaniolului

Președintele SUA, Donald Trump (79 de ani), va participa la finala ATP US Open din acest an.

Ultimul act dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz se va disputa duminică, de la ora 21:00, în direct pe Eurosport 1.

Finala de la US Open 2025 reprezintă a treia întâlnire dintre Sinner și Alcaraz în ultimul act al unui turneu de Grand Slam în acest an.

Donald Trump va participa la finala US Open

Ultima participare a lui Trump la finala turneului de Grand Slam din SUA a avut loc acum 10 ani, în 2015, înainte de primul său mandat de președinte.

Acum, Trump a informat, printr-un oficial al Casei Albe, că va lua partea la confruntarea dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, potrivit bbc.com.

La aflarea veștii că președintele se va afla în tribune, Alcaraz a răspuns:

„Este un privilegiu pentru turneu să aibă președintele prezent, să susțină competiția, să susțină jocul și meciul în sine.

Pentru mine, sincer să fiu, chiar dacă voi juca în fața sa, voi încerca să nu fiu concentrat la acest aspect și să nu mă gândesc la asta.

Nu vreau să fiu tensionat din cauza asta. Dar este minunat pentru tenis să-l aibă pe președinte în tribune la finală”, a declarat Alcaraz, conform essentiallysports.com.

