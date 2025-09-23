„Lipsă de respect” Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK” +14 foto
Vinicius Junior. Foto: IMAGO
„Lipsă de respect” Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.09.2025, ora 16:00
alt-text Actualizat: 23.09.2025, ora 16:00
  • Jorge Valdano (69 de ani), fost jucător și antrenor la Real Madrid, a criticat comportamentul lui Vinicius Jr. (25 de ani) de la meciul cu Espanyol.

În partida de sâmbătă cu echipa din Barcelona, câștigată de Real Madrid cu scorul de 2-0, Vinicius a fost schimbat în minutul 77 cu Rodrygo și a avut o reacție nervoasă după decizia lui Xabi Alonso.

Jorge Valdano îl avertizează pe Vinicius: „Aceste atitudini afișate în public nu sunt OK”

Atacantul argentinian care a înscris 56 de goluri pentru Real Madrid l-a criticat pe Vinicius după ieșirea nervoasă din meciul cu Espanyol din etapa 5 din La Liga.

În pauza de hidratare a meciului, Vinicius a aruncat puternic o sticlă de apă din cauză că Xabi Alonso l-a schimbat.

Fostul jucător, antrenor și director sportiv al „galacticilor” i-a transmis lui Vinicius că lucrurile nu mai sunt ca pe vremea lui Carlo Ancelotti.

„Vinicius nu mai este același, iar antrenorul nu mai este același. Mai întâi va trebui să-și îmbunătățească nivelul și apoi să-l convingă pe antrenor.

Aceste atitudini afișate în public nu sunt OK. Nu sunt sănătoase în niciun caz. Vinicius este un om care a fost foarte susținut de Real Madrid. A luptat împotriva întregii lumi. Oamenii și chiar clubul, între lume și Vinicius, l-au preferat pe brazilian.

Dar aici începem să intrăm într-o altă problemă. Vinicius nu mai este supărat pe lume, este supărat pe propriul antrenor, iar oamenii de la Real Madrid au pus întotdeauna clubul înaintea jucătorului.

Așadar, ar trebui să fie puțin mai atent, deoarece acest tip de gesturi implică și o lipsă de respect față de jucătorul care va intra pe teren”, a declarat Jorge Valdano, potrivit sports.yahoo.com.

108 goluri
a marcat Vinicius în 328 de meciuri jucate pentru Real Madrid până acum

Brazilianul nu a fost integralist în niciun meci din acest sezon la Real Madrid, semn că și-a pierdut statutul pe care îl avea atunci când Carlo Ancelotti antrena la formația din capitala Spaniei.

Real Madrid a câștigat meciul cu Espanyol după golurile marcate de Militao (min. 22) și Mbappe (min. 47) și este lider în La Liga cu maximum de puncte după 5 etape.

Xabi Alonso, despre supărarea lui Vinicius: „L-am schimbat când juca bine, aș fi putut aștepta mai mult”

Antrenorul Xabi Alonso a comentat, după meciul de sâmbătă:

Singurul lucru care i-a lipsit astăzi lui Vini a fost un gol. L-am înlocuit când juca bine. Aș fi putut aștepta puțin mai mult, dar voiam forțe proaspete în flancuri. Vini voia să continue, dar aveam nevoie să preluăm controlul. Sunt mulțumit de prestația lui, dar sunt momente în care ai nevoie de forțe proaspete.

Și Franco Mastantuono a vrut să continue să joace. Mi-a spus: «Mă vei înlocui?» Și am spus: «Da». Ceva similar s-a întâmplat și cu Vini.

E normal. Și Franco a plecat puțin supărat. Până la urmă, li se întâmplă tuturor. Sunt mulțumit de performanța lui Vini și, de asemenea, de cea a lui Franco”, a declarat Xabi Alonso.

170 de milioane de euro
valorează Vinicius Junior, conform Transfermarkt

„Poarta Focșanilor”, punctul legendar care protejează Bucureștiul în cazul unui conflict. Ne putem apăra acolo într-un caz critic? „Ceva s-a schimbat în felul în care Putin cântărește riscurile și țintele” 
„Poarta Focșanilor”, punctul legendar care protejează Bucureștiul în cazul unui conflict. Ne putem apăra acolo într-un caz critic? „Ceva s-a schimbat în felul în care Putin cântărește riscurile și țintele” 
„Poarta Focșanilor”, punctul legendar care protejează Bucureștiul în cazul unui conflict. Ne putem apăra acolo într-un caz critic? „Ceva s-a schimbat în felul în care Putin cântărește riscurile și țintele” 
Real Madrid Xabi Alonso espanyol Jorge Valdano la liga vinicius junior
