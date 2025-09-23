Mitriță nu e primul Extrema este al 10-lea tricolor retras de la națională în ultimii 15 ani printr-o scrisoare

Retragerea lui Alexandru Mitriță din circuitul echipei naționale, anunțată luni, 22 septembrie, printr-un mesaj pe rețelele de socializare, continuă o tradiție începută de mai bine de un deceniu.

Mai mulți tricolori importanți au ales să-și facă publică despărțirea de prima reprezentativă prin scrisori oficiale trimise către FRF sau prin mesaje încărcate de emoție pe conturile lor personale de socializare.

2011 - Cristian Chivu: „Inima mea bate pentru țară și pentru familia mea și asta nu se va schimba niciodată”

Primul mare nume care a ales această cale a fost Cristian Chivu, în mai 2011, când a transmis Federației o scrisoare prin care își anunța retragerea imediată după 75 de meciuri sub tricolor.

Fostul căpitan s-a retras de la națională la 30 de ani din cauza accidentărilor repetate. Cea mai gravă suferită în 2010, o fractură de craniu, după care, așa cum a declarat într-un interviu pentru GOLAZO.ro,„mi-am văzut moartea cu ochii”.

„Decizia intră în vigoare imediat. Nu voi fi prezent la meciul cu Bosnia. După aproape 12 ani la echipa națională și 75 de meciuri, simt că a venit momentul să pun punct.

Inima mea bate pentru țară și pentru familia mea și asta nu se va schimba niciodată, indiferent de vârstă sau starea de sănătate”, a scris Chivu în scrisoarea de retragere de la națională.

2016 - Sfârșitul erei atacanților Adrian Mutu și Ciprian Marica

A urmat generația atacanților: Adrian Mutu (2016) și Ciprian Marica (2016), ambii alegând Facebook-ul pentru a-și exprima recunoștința față de suporteri și mândria de a fi reprezentat România.

În 2016, doi dintre atacanții de top ai României au spus adio „tricolorului”.

Adrian Mutu (mai 2016), pe Facebook: „Să joc pentru naționala țării mele a însemnat să simt mândria aceea pe care am avut-o doar atunci când mi s-au născut copiii. N-a existat o onoare mai mare ca asta”.

Golgheter all-time al naționalei, cu 35 de reușite, la egalitate cu Gheorge Hagi, a sperat până în ultima că Anghel Iordănescu îl va include și pe el în lotul pentru EURO 2016, dar „Briliantul” era departe de forma din vremurile lui bune.

Ciprian Marica (octombrie 2016), tot printr-un mesaj pe rețelele de socializare: „Atunci când pe piept scrie România, nu mai e muncă, e mândrie și datorie.

E imnul, e bucuria golului, e emoția din ochii voștri. Din păcate, starea mea fizică nu îmi mai permite să continui”. Atacantul se confrunta cu accidentări repetate.

2018 - Bogdan Stancu și Răzvan Raț au spus adio echipei naționale. Lobonț, retragere simbolică

Trei jucători importanți și-au încheiat cariera la echipa națională a României.

Bogdan Stancu (februarie 2018), într-o scrisoare trimisă la FRF: „Cu un profund sentiment de regret doresc să anunț retragerea mea de la echipa națională. A venit momentul să mă concentrez pe cariera de club și pe familie”.

„Motanul” avea 30 de ani, iar în cele 52 de selecții a marcat 14 goluri, două la EURO 2016, ambele din penalty cu Franța (1-2) și cu Elveția (1-1).

Răzvan Raț (iulie 2018), printr-un comunicat FRF: „Am trăit o mulțime de momente frumoase. Sunt fericit și mândru că am avut ocazia de a-mi reprezenta țara în peste 100 de meciuri”.

Fostul fundaș stânga a luat decizia la 37 de ani, după ce fostul selecționer Christoph Daum nu-l mai convoca.

Lobonț a renunțat la națională în 2013 din cauza lui Mircea Sandu

Bogdan Lobonț (iunie 2018), printr-o scrisoare emoționantă, după un meci amical cu Finlanda: „Dragii mei suporteri, astăzi trec într-o nouă etapă a poveștii mele. Cu mâna la inimă, ca de fiecare dată când am jucat pentru tricolor, vă mulțumesc!”.

De fapt, fostul mare portar s-a retras oficial de la națională încă din 2013, după ce a primit trei goluri în meciul cu Grecia, 1-3 la Atena, în manșa tur a barajului pentru CM 2014.

Lobonț a fost deranjat de declaraţiile fostului preşedinte al FRF, Mircea Sandu.

Eu apreciez valoarea lui Piţurcă, dar trebuie să accepte că la meciul tur cu Grecia a greşit. Lobonţ, care ne-a ajutat de foarte multe ori, nu trebuia să joace la Atena. E clar! Ce deranjează atât de mult? Au venit mulţi suporteri, au venit mulţi oameni importanţi, domnul Dragnea, domnul Zgonea, domnul Niculae, toţi au rămas uimiţi când l-au văzut pe Lobonţ titular Mircea Sandu, ex-președinte FRF

2019 - Cristian Săpunaru a lăsat locul tinerilor

Fostul căpitan al naționalei s-a retras printr-o scrisoare publică (septembrie 2019), după ce România a ratat calificarea la EURO 2020.

„A fost cea mai mare mândrie să îmi reprezint țara și să port banderola. A venit timpul să las locul celor tineri și dornici de performanță”, a precizat Cristian Săpunaru, care și-a încheiat cariera la națională la 35 de ani.

2020 - Silviu Lung Jr. și Ciprian Tătărușanu

În toamna lui 2020, naționala României a pierdut doi portari importanți.

Ciprian Tătărușanu (noiembrie 2020), prin scrisoare publicată de FRF: „Pur și simplu cred că este timpul ca alți portari români să vină din urmă, să apere poarta echipei naționale, iar eu să fac un pas în spate.

Să fiu căpitanul României a fost cel mai frumos lucru din carieră”. Fostul portar al FCSB avea 34 de ani când și-a anunțat retragerea de la națională.

Silviu Lung Jr. (28 septembrie 2020), printr-un mesaj amplu și emoționant: „Am petrecut 11 ani minunați la echipa națională, am avut colegi de excepție și selecționeri care m-au prețuit, bucurându-mă de afecțiunea suporterilor noștri minunați.

Voi rămâne totdeauna cu inima aproape de cea mai frumoasă echipă din lume: România!”.

2022 - Alin Toșca: „Retragerea mea nu a fost nici cauzată, nici încurajată de Edward Iordănescu”

În aprilie 2022, fundașul stânga și-a încheiat aventura la echipa națională printr-un mesaj clar, după ce s-a speculat că ar fi avut un conflict cu selecționerul Edi Iordănescu.

„Pentru a evita orice speculaţii, vă asigur că retragerea mea nu a fost nici cauzată, nici încurajată de Edward Iordănescu.

Am avut o relaţie fără urmă de conflict cu toţi selecţionerii cu care am lucrat, staff-urile lor tehnice şi staff-urile suport de la echipa naţională. Cu toţi coechipierii mei, cărora le mulţumesc.

Am fost, sunt şi voi rămâne mereu suporterul necondiţionat al echipei naţionale. Hai România!”.

2025 - Alexandru Mitriță: „Este o decizie luată cu sufletul strâns, dar în care cred că este cea mai bună alegere”

Ultimul pe listă este Alexandru Mitriță (septembrie 2025), care și-a motivat retragerea prin distanța mare dintre China și România și dorința de a se dedica familiei.

„După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și peste 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul unei decizii dificile, dar necesare: mă retrag de la echipa națională a României.

La 30 de ani, trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, distanțele sunt mari, iar timpul scurt face dificilă prezența constantă la echipa națională.

Mai am doar câțiva ani la nivel înalt și vreau să îmi concentrez energia pe viitorul meu și al familiei.

Este o decizie luată cu sufletul strâns, dar în care cred că este cea mai bună alegere. Vă rog să o respectați fără speculații, pentru că echipa națională are nevoie de liniște și susținere totală”, a anunțat Alexandru Mitriță (30 de ani).

