Cu noroc, traseul poate fi accesibil  Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere,  România ar avea baraje abordabile

România va fi în ultima urnă pentru tragerea primului baraj și va evolua în deplasare

Care e varianta ideală pentru cele două jocuri din play-off, în calculele de mai jos

Știm sigur că vom fi la baraj, că mergem acolo pe ruta Ligii Națiunilor și ca vom evolua în primul meci în deplasare, împotriva unei echipe din prima urnă valorică.

Cum arată acum prima urnă valorică?

Italia

Turcia

Ucraina

Polonia

Componența însă nu e definitivă. Doar Italia și Turcia sunt sigure de prezența în prima urnă.

Celelalte două ar putea fi înlocuite în cazul în care vor apărea niște surprize în ultimele zile ale preliminarilor. De exemplu:

Scoția o bate pe Danemarca

Slovacia va câștiga în Germania

Austria pierde pe teren propriu cu Bosnia

S-ar putea, într-o anumită conjunctură, ca prima urnă, din care s-ar alege adversarul tricolorilor, să arate așa:

Germania

Italia

Danemarca

Turcia

În cazul unor rezultate normale, cu Germania, Danemarca și Austria calificându-se direct, de pe primul loc, atunci primul nostru duel va fi cu una dintre Italia, Turcia, Ucraina și Polonia. În deplasare.

Dacă am trece de acest prim meci, al doilea baraj ar fi, cel puțin în teorie, mult mai accesibil.

Pentru că următorul adversar ar fi cu echipe care vor veni din urnele 2 și 3, cu dispute între acestea în semifinale. Exemple de posibile meciuri între acestea: Irlanda - Albania, Cehia - Bosnia, Slovacia - Macedonia.

Gazdele meciurilor din finale vor fi decise prin tragere la sorți.

În aceste condiții, cu maximum de noroc la tragere, atunci am putea avea următorul traseu:

Baraj 1: Ucraina - România

Baraj 2: România - Irlanda/Albania

Ucraina este singura echipă dintre cele care ar putea să fie în prima urnă care nu va evolua pe teren propriu meciul de baraj, din cauza războiului. Locul de desfășurare va fi cel mai probabil în Polonia.

În schimb, cel mai greu traseu ar fi:

Italia - România

Scoția/Kosovo - România

Tragerea la sorți va avea loc joi, la Zurich, la ora 14:00. Meciurile din baraj se vor disputa astfel: semifinalele pe 26 martie, finalele pe 31 martie 2026!

România, două baraje pierdute

Naționala noastră a jucat în două rânduri baraje de acces la Mondiale. Și de fiecare dată a fost eliminată. Prima dată a fost în 2001, cu Hagi selecționer. Adversară: Slovenia. 1-2 în deplasare, 1-1 în Ghencea.

Apoi, în 2013, cu Pițurcă antrenor, am dat peste Grecia. 1-3 în primul meci, 1-1 la București.

