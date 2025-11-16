Cristiano Ronaldo (40 de ani) a avut un impact imens asupra naționalei Portugaliei, de la debutul său din anul 2003.

De la primul său meci în naționala lusitană, Ronaldo a ajuns la toate turneele finale majore alături de Portugalia.

Cum a schimbat Cristiano Ronaldo soarta naționalei Portugaliei

De la debutul său în națională, Cristiano Ronaldo a schimbat complet soarta naționalei portugheze.

Unul dintre cei mai reputați statisticieni la nivel mondial, Alexis Martín-Tamayo, cunoscut sub numele de Mister Chip, a publicat o statistică interesantă referitoare la vedeta Portugaliei.

Înainte de debutul lui Ronaldo, în 82 de ani de existență, selecționata Portugaliei s-a calificat la doar trei campionate europene din 11 posibile.

În ceea ce privește Campionatul Mondial, situația era și mai gravă. Din 17 turnee finale, portughezii au obținut biletele la trei turnee finale. Portugalia nu reușise să câștige niciun trofeu la Euro sau Mondial.

144 de goluri a marcat Cristiano Ronaldo pentru naționala Portugaliei, în 226 de meciuri

Odată cu apariția lui Ronaldo în națională, totul s-a schimbat pentru Portugalia.

În această perioadă, lusitanii s-au calificat la toate turneele finale de Campionat European, șase la număr, și la toate Campionatele Mondiale, de asemenea, tot șase turnee, incluzându-l pe cel de vara viitoare.

În 2016, Portugalia a și câștigat turneul final continental, după ce a învins-o în finală pe Franța, gazda competiției.

Mai mult, Portugalia a câștigat de două ori Liga Națiunilor, competiție înființată de UEFA în anul 2018. Portugalia și-a adjudecat trofeul atât în prima ediție, cât și în cea din sezonul 2024/2025.

Alexis Martín-Tamayo a notat că Cristiano Ronaldo este singurul fotbalist din istorie care a avut un asemenea impact la prima reprezentativă:

„Nu există un singur jucător în istoria fotbalului, nici măcar unul, a cărui apariție să fi adus o schimbare atât de radicală în traiectoria unei echipe naționale”.

La historia de Portugal en los 82 años previos al debut de Cristiano:



Eurocopas: participó en 3 de 11 (27%)

Copas del Mundo: participó en 3 de 17 (18%)

Títulos: 0



La historia de Portugal desde que debutó Cristiano (144 goles en 226 partidos):



Eurocopas: ha participado en 6 de… pic.twitter.com/eUgL8SIuw1 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 16, 2025

Portugalia s-a calificat la Mondialul din 2026

Selecționata condusă de pe bancă de Roberto Martinez și-a asigurat prezența la turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada duminică, după ce a câștigat meciul cu Armenia, scor 9-1.

Lusitanii au câștigat o grupă din care au mai făcut parte Irlanda, Ungaria și Armenia.

