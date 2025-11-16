Ronaldo, influență uluitoare  Cum a schimbat soarta Portugaliei, după 82 de ani de secetă: „Nu există jucător ca el în toată istoria fotbalului”
Cristiano Ronaldo FOTO: IMAGO
Campionatul Mondial

Ronaldo, influență uluitoare Cum a schimbat soarta Portugaliei, după 82 de ani de secetă: „Nu există jucător ca el în toată istoria fotbalului”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 16.11.2025, ora 21:41
  • Cristiano Ronaldo (40 de ani) a avut un impact imens asupra naționalei Portugaliei, de la debutul său din anul 2003.

De la primul său meci în naționala lusitană, Ronaldo a ajuns la toate turneele finale majore alături de Portugalia.

Eroul Irlandei Jucătorul lui AZ își poate duce naționala la CM după 23 de ani,  cu 5 goluri în două meciuri: „E prima dată după ani de zile când plâng”
Citește și
Eroul Irlandei Jucătorul lui AZ își poate duce naționala la CM după 23 de ani, cu 5 goluri în două meciuri: „E prima dată după ani de zile când plâng”
Citește mai mult
Eroul Irlandei Jucătorul lui AZ își poate duce naționala la CM după 23 de ani,  cu 5 goluri în două meciuri: „E prima dată după ani de zile când plâng”

Cum a schimbat Cristiano Ronaldo soarta naționalei Portugaliei

De la debutul său în națională, Cristiano Ronaldo a schimbat complet soarta naționalei portugheze.

Unul dintre cei mai reputați statisticieni la nivel mondial, Alexis Martín-Tamayo, cunoscut sub numele de Mister Chip, a publicat o statistică interesantă referitoare la vedeta Portugaliei.

Înainte de debutul lui Ronaldo, în 82 de ani de existență, selecționata Portugaliei s-a calificat la doar trei campionate europene din 11 posibile.

În ceea ce privește Campionatul Mondial, situația era și mai gravă. Din 17 turnee finale, portughezii au obținut biletele la trei turnee finale. Portugalia nu reușise să câștige niciun trofeu la Euro sau Mondial.

144 de goluri
a marcat Cristiano Ronaldo pentru naționala Portugaliei, în 226 de meciuri

Odată cu apariția lui Ronaldo în națională, totul s-a schimbat pentru Portugalia.

În această perioadă, lusitanii s-au calificat la toate turneele finale de Campionat European, șase la număr, și la toate Campionatele Mondiale, de asemenea, tot șase turnee, incluzându-l pe cel de vara viitoare.

În 2016, Portugalia a și câștigat turneul final continental, după ce a învins-o în finală pe Franța, gazda competiției.

Mai mult, Portugalia a câștigat de două ori Liga Națiunilor, competiție înființată de UEFA în anul 2018. Portugalia și-a adjudecat trofeul atât în prima ediție, cât și în cea din sezonul 2024/2025.

Alexis Martín-Tamayo a notat că Cristiano Ronaldo este singurul fotbalist din istorie care a avut un asemenea impact la prima reprezentativă:

„Nu există un singur jucător în istoria fotbalului, nici măcar unul, a cărui apariție să fi adus o schimbare atât de radicală în traiectoria unei echipe naționale”.

Portugalia s-a calificat la Mondialul din 2026

Selecționata condusă de pe bancă de Roberto Martinez și-a asigurat prezența la turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada duminică, după ce a câștigat meciul cu Armenia, scor 9-1.

Lusitanii au câștigat o grupă din care au mai făcut parte Irlanda, Ungaria și Armenia.

Citește și

„Tu i-ai provocat”  Mihai Stoica, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic?”
Nationala
20:47
„Tu i-ai provocat” Mihai Stoica, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic?”
Citește mai mult
„Tu i-ai provocat”  Mihai Stoica, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic?”
„Trebuia să protestăm”   Raul Rusescu, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Dacă ieșeam de pe teren?”
Nationala
20:44
„Trebuia să protestăm” Raul Rusescu, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Dacă ieșeam de pe teren?”
Citește mai mult
„Trebuia să protestăm”   Raul Rusescu, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Dacă ieșeam de pe teren?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
portugalia Campionatul Mondial cristiano ronaldo
Știrile zilei din sport
Cu noroc, traseul poate fi accesibil  Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere,  România ar avea baraje abordabile
Nationala
16.11
Cu noroc, traseul poate fi accesibil Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere, România ar avea baraje abordabile
Citește mai mult
Cu noroc, traseul poate fi accesibil  Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere,  România ar avea baraje abordabile
„Tu i-ai provocat”  Mihai Stoica, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic?”
Nationala
16.11
„Tu i-ai provocat” Mihai Stoica, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic?”
Citește mai mult
„Tu i-ai provocat”  Mihai Stoica, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic?”
Ronaldo, influență uluitoare  Cum a schimbat soarta Portugaliei, după 82 de ani de secetă: „Nu există jucător ca el în toată istoria fotbalului”
Campionatul Mondial
16.11
Ronaldo, influență uluitoare Cum a schimbat soarta Portugaliei, după 82 de ani de secetă: „Nu există jucător ca el în toată istoria fotbalului”
Citește mai mult
Ronaldo, influență uluitoare  Cum a schimbat soarta Portugaliei, după 82 de ani de secetă: „Nu există jucător ca el în toată istoria fotbalului”
UNGARIA RATEAZĂ BARAJUL!  Meci incredibil la Budapesta: calificare pierdută în prelungiri + Portugalia merge direct la CM, după un meci cu 10 goluri
Campionatul Mondial
16.11
UNGARIA RATEAZĂ BARAJUL! Meci incredibil la Budapesta: calificare pierdută în prelungiri + Portugalia merge direct la CM, după un meci cu 10 goluri
Citește mai mult
UNGARIA RATEAZĂ BARAJUL!  Meci incredibil la Budapesta: calificare pierdută în prelungiri + Portugalia merge direct la CM, după un meci cu 10 goluri
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:27
„De gheață!” Ce se juca Bajraktarevic pe telefon, după golul cu România + ironia fanilor bosniaci: „Au fost distruși chiar de un jucător din Srebrenica”
„De gheață!”  Ce se juca Bajraktarevic pe telefon, după golul cu România +  ironia fanilor bosniaci : „Au fost distruși chiar de un jucător din Srebrenica”
22:00
Cu noroc, traseul poate fi accesibil Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere, România ar avea baraje abordabile
Cu noroc, traseul poate fi accesibil  Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere,  România ar avea baraje abordabile
23:42
„Te cunosc, nu pleci nicăieri” Ladislau Boloni, dezvăluiri despre dependența de droguri a unui mare jucător: „Doctorul îmi făcea semn că era pozitiv”
„Te cunosc, nu pleci nicăieri” Ladislau Boloni, dezvăluiri despre  dependența de droguri a unui mare jucător: „Doctorul îmi făcea semn că era pozitiv”
22:53
Nadia, pe „Bernabeu” VIDEO Marea gimnastă a fost invitată la primul meci din NFL disputat la Madrid: imagini fabuloase
Nadia, pe „Bernabeu”  VIDEO Marea gimnastă a fost invitată la  primul meci din NFL disputat la Madrid: imagini fabuloase
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Top stiri din sport
FRF face reclamație la FIFA  Măsurile luate de Federație, după scandările de la meciul cu Bosnia și condițiile de la Zenica
Nationala
16.11
FRF face reclamație la FIFA Măsurile luate de Federație, după scandările de la meciul cu Bosnia și condițiile de la Zenica
Citește mai mult
FRF face reclamație la FIFA  Măsurile luate de Federație, după scandările de la meciul cu Bosnia și condițiile de la Zenica
Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „În tribună până îi cresc rădăcini”
Superliga
16.11
Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „În tribună până îi cresc rădăcini”
Citește mai mult
Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „În tribună până îi cresc rădăcini”
Problemele lui Drăguș Șumudică a dat detalii despre situația explozivă de la Eyupspor + l-a „urecheat” pe atacant 
Stranieri
16.11
Problemele lui Drăguș Șumudică a dat detalii despre situația explozivă de la Eyupspor + l-a „urecheat” pe atacant
Citește mai mult
Problemele lui Drăguș Șumudică a dat detalii despre situația explozivă de la Eyupspor + l-a „urecheat” pe atacant 
Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj
Nationala
16.11
Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj
Citește mai mult
Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 7 rapid 9 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share