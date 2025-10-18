Federația Română de Tenis (FRT) a anunțat componența echipei naționale care va reprezenta România în play-off-ul pentru calificarea la turneul final al Cupei Billie Jean King 2026.

Play-off-ul va avea loc între 14 și 16 noiembrie, la Gorzow Wielkopolski, în Polonia.

Lotul României pentru play-off -ul Billie Jean King Cup

Din lotul „tricolor” fac parte Gabriela Ruse (27 de ani, #73 WTA), Mara Gae (20 de ani, #645 WTA), Monica Niculescu (38 de ani, #91 WTA), alături de debutantele Gabriela Lee (30 de ani, #293 WTA) și Ruxandra Bertea (19 ani, #310 WTA).

Fetele vor fi coordonate de antrenoarele Alexandra Dulgheru și Alina Tecșor, aceasta fiind prima apariție oficială a Alexandrei Dulgheru în calitate de căpitan al echipei naționale.

În sezonul precedent, sub comanda căpitanului Horia Tecău, România a reușit să se califice la turneul final al competiției de la Malaga, unde au fost eliminate atunci în optimile de finală de Japonia, cu scorul de 1-2.

Partidele se vor disputa în sală, pe suprafață hard, în cadrul Grupei B, unde România va întâlni Polonia și Noua Zeelandă.

Din lot lipsesc Jaqueline Cristian (27 de ani, #47 WTA), cel mai bine clasată româncă la acest moment, dar și Anca Todoni (21 de ani, #118 WTA), aflată în proces de refacere.

Ana Bogdan (32 de ani, #321 WTA) traversează, de asemenea, o perioadă de pauză competițională.

Echipele participante pot efectua până la trei modificări în lot, cel târziu cu o zi înainte de startul turneului fiecărei grupe.

România, duel de foc cu Polonia

Adversarele României se bazează pe nume importante din tenisul mondial.

Polonia, condusă Dawid Celt, le are în lot pe Iga Swiatek (#2 WTA), Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova și Martyna Kubka.

Pentru Noua Zeelandă, antrenorul Matthew Hair le-a convocat pe Lulu Sun, Vivian Yang, Elyse Tse, Erin Routliffe și Jade Otway.

Câștigătoarele grupelor vor obține calificarea în turul de calificări din 2026 , în timp ce celelalte echipe vor continua în Grupa valorică I, unde vor juca pentru a-și câștiga dreptul de a reveni în play-off la edițiile viitoare.

