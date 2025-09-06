Gică Popescu, uluit  Îi taxează dur pe „tricolori”, după România - Canada 0-3: „De foarte mult timp n-am văzut asta” +22 foto
Gică Popescu FOTO: SportPictures
Gică Popescu, uluit Îi taxează dur pe „tricolori”, după România - Canada 0-3: „De foarte mult timp n-am văzut asta”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 06.09.2025, ora 00:01
alt-text Actualizat: 06.09.2025, ora 00:01
  • România - Canada 0-3. Gică Popescu (57 de ani) a criticat dur atitudinea „tricolorilor” din duelul amical de pe Arena Națională.
  • „Tricolorii” se pregătesc acum pentru meciul crucial cu Cipru, marți, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Golurile nord-americanilor au fost marcate de Jonathan David (minutul 11), Ali Ahmed (minutul 22) și Niko Sigur (minutul 77).

România - Canada 0-3 „Tricolorii", umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
România - Canada 0-3 „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
România - Canada 0-3 „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru

Gică Popescu îi taxează dur pe „tricolori”: „De mult n-am mai văzut România dominată de maniera asta”

La sfârșitul partidei de pe Arena Națională, Gică Popescu a criticat dur atitudinea afișată de „tricolori”. „Baciul” consideră că prestația din această seară poate fi un semnal de alarmă pentru meciul de marți cu Cipru.

„De foarte mult timp n-am mai văzut ca România să fie dominată de maniera asta. Victorie meritată a Canadei. Au surprins, au început în ofensivă, foarte dornici să atace. M-a surprins neplăcut modul în care am abordat acest meci.

Trebuia să fie aceeași abordare ca la meciul cu Cipru. Rezultatul nu era important, trebuia să folosim același plan ca pentru meciul cu Cipru. Dacă în amicale nu putem avea aceeași abordare, când nu contează rezultatul…

Sunt surprins de atitudinea asta. Indiferent de adversar, ne așezăm la mijlocul terenului și jucăm pe contraatac. Amicalele trebuie tratate diferit. Ne-am închipuit că vom merge peste canadieni, cum au făcut-o ei inclusiv la 2-0 și 3-0.

Sper că această evoluție să fie doar din cauza lipsei formei sportive. Mulți au jucat puțin și îmi place să cred că acesta e motivul pentru evoluția ștearsă”, a spus Gică Popescu, la Antena 1.

România - Canada, meci
România - Canada, meci

Galerie foto (22 imagini)

România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci
+22 Foto
Nu cred că e o problemă între legătura Lucescu - jucători. El a antrenat vestiare cu jucători mari. Cu siguranță că Lucescu transmite fiecărui jucător această seriozitate care îl caracterizează. Gică Popescu

România, misiune complicată în preliminariile CM 2026

România mai are 4 meciuri de disputat din campania de calificare pentru Cupa Mondială din Mexic, Canada și SUA.

În prezent, „tricolorii” se află pe locul 3, cu 6 puncte, în spatele liderului Bosnia-Herțegovina, cu 9 puncte, și Austria cu 6 puncte.

Totuși, România are cele mai multe meciuri disputate din grupă: 4, în timp ce Austria a jucat doar două partide.

Programul României în preliminariile Campionatului Mondial din 2026:

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Lucescu, reacție neașteptată Selecționerul nu e îngrijorat după eșecul umilitor în fața Canadei: „Rezultatul e înșelător”
Nationala
23:48
Lucescu, reacție neașteptată Selecționerul nu e îngrijorat după eșecul umilitor în fața Canadei: „Rezultatul e înșelător”
Lucescu, reacție neașteptată Selecționerul nu e îngrijorat după eșecul umilitor în fața Canadei: „Rezultatul e înșelător”
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Nationala
23:32
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

echipa nationala a romaniei Gica Popescu romania canada
Opinii
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
