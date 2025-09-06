Gică Popescu, uluit Îi taxează dur pe „tricolori”, după România - Canada 0-3: „De foarte mult timp n-am văzut asta”

România - Canada 0-3. Gică Popescu (57 de ani) a criticat dur atitudinea „tricolorilor” din duelul amical de pe Arena Națională.

„Tricolorii” se pregătesc acum pentru meciul crucial cu Cipru, marți, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Golurile nord-americanilor au fost marcate de Jonathan David (minutul 11), Ali Ahmed (minutul 22) și Niko Sigur (minutul 77).

Gică Popescu îi taxează dur pe „tricolori”: „De mult n-am mai văzut România dominată de maniera asta”

La sfârșitul partidei de pe Arena Națională, Gică Popescu a criticat dur atitudinea afișată de „tricolori”. „Baciul” consideră că prestația din această seară poate fi un semnal de alarmă pentru meciul de marți cu Cipru.

„De foarte mult timp n-am mai văzut ca România să fie dominată de maniera asta. Victorie meritată a Canadei. Au surprins, au început în ofensivă, foarte dornici să atace. M-a surprins neplăcut modul în care am abordat acest meci.

Trebuia să fie aceeași abordare ca la meciul cu Cipru. Rezultatul nu era important, trebuia să folosim același plan ca pentru meciul cu Cipru. Dacă în amicale nu putem avea aceeași abordare, când nu contează rezultatul…

Sunt surprins de atitudinea asta. Indiferent de adversar, ne așezăm la mijlocul terenului și jucăm pe contraatac. Amicalele trebuie tratate diferit. Ne-am închipuit că vom merge peste canadieni, cum au făcut-o ei inclusiv la 2-0 și 3-0.

Sper că această evoluție să fie doar din cauza lipsei formei sportive. Mulți au jucat puțin și îmi place să cred că acesta e motivul pentru evoluția ștearsă”, a spus Gică Popescu, la Antena 1.

Nu cred că e o problemă între legătura Lucescu - jucători. El a antrenat vestiare cu jucători mari. Cu siguranță că Lucescu transmite fiecărui jucător această seriozitate care îl caracterizează. Gică Popescu

România, misiune complicată în preliminariile CM 2026

România mai are 4 meciuri de disputat din campania de calificare pentru Cupa Mondială din Mexic, Canada și SUA.

În prezent, „tricolorii” se află pe locul 3, cu 6 puncte, în spatele liderului Bosnia-Herțegovina, cu 9 puncte, și Austria cu 6 puncte.

Totuși, România are cele mai multe meciuri disputate din grupă: 4, în timp ce Austria a jucat doar două partide.

Programul României în preliminariile Campionatului Mondial din 2026:

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

