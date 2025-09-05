Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier +22 foto
Mircea Lucescu la finalul meciului FOTO GOLAZO.ro
Nationala

Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier

Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu , Raed Krishan (foto)
Publicat: 05.09.2025, ora 23:32
Actualizat: 05.09.2025, ora 23:40
  • România - Canada 0-3. Victorie fără drept de apel a nord-americanilor pe Arena Națională.
  • Ce nu s-a văzut la TV în seara în care „tricolorii” au fost umiliți în fața a 30.000 de suporteri.

Meciul a fost ultimul test al „tricolorilor” înainte de partida din Cipru din preliminariile CM 2026. Cipru - România se joacă marți, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Imaginea lui Mircea Lucescu: un simbol al frustrării tactice

Mircea Lucescu, vizibil deranjat, a stat întregul meci nemișcat, cu mâinile în buzunar, în colțul stâng al careului tehnic. Doar la anumite greșeli a reacționat nervos, a gesticulat vizibil deranjat de ce fac elevii săi. Cumva expresia unui antrenor care nu înțelege prestația slabă a echipei și caută cu greu o soluție.

Imaginea pare să transmită un „blocaj” atât interior, mental și tactic și poate incapacitatea de a interveni eficient pe moment, lipsa soluțiilor fiind un motiv. Un cocktail de frustrare, neacceptare și responsabilitate pentru ceea ce urmează: meci oficial cu Cipru la Nicosia.

Atmosferă de amical

Deși Arena Națională a strâns aproximativ 30.000 de spectatori, atmosfera a fost surprinzător de calmă. Spre deosebire de alte meciuri ale echipei naționale, unde tensiunea din tribune poate urca rapid, de data asta publicul a părut să accepte că e doar un test de pregătire și nu o miză reală. Lipsa scandărilor xenofobe sau a mesajelor jignitoare este un câștig major.

România a avut în trecut probleme serioase cu sancțiuni UEFA din cauza fanilor, iar faptul că acest amical a decurs pașnic oferă puțin răgaz Federației.

Suporterii au urmărit jocul mai degrabă ca pe un spectacol neutru, nu ca pe o confruntare decisivă. Au existat aplauze la fazele bune, câteva murmure de nemulțumire după greșeli sau intrări mai dure ale canadienilor, dar nimic care să creeze presiune reală asupra jucătorilor. Oamenii din tribune au tratat partida exact cum era: un amical.

Conducerea Rapidului a venit să vadă căpitanul

Printre spectatorii importanți de la amical s-au numărat și Dan Șucu, finanțatorul Rapidului, alături de italianul Mauro Pederzoli și Daniel Sandu. Prezența lor nu a fost întâmplătoare, ci motivată de dorința de a-l urmări cu atenție pe Alexandru Dobre, actualul căpitan al giuleștenilor, titular cu Canada.

Dan Șucu a mers la România - Canada Dan Șucu a mers la România - Canada
Dan Șucu a mers la România - Canada

Dobre a arătat din nou că este un munte de voință, luptând pentru fiecare minge și încercând să transmită energia sa caracteristică. Totuși, la fel ca restul echipei, a avut puține realizări concrete în fața unei defensive canadiene foarte bine organizate.

Fluierături la final

În concluzie, amicalul cu Canada, pierdut drastic cu 0-3, a lăsat urme adânci nu doar pe tabela de marcaj, ci și în relația echipei cu publicul.

Dacă atmosfera fusese una calmă și civilizată în cea mai mare parte a serii, finalul a adus inevitabilul: fluierături din tribune, semn că fanii nu mai pot tolera lipsa de atitudine și rezultatele modeste.

România intră astfel sub o presiune destul de apăsătoare înaintea confruntării cu Cipru, un meci oficial în care orice alt rezultat în afara victoriei ar compromite definitiv șansele de calificare din grupă.

VIDEO. „Tricolorii” au mers în fața suporterilor după fluierul de final

echipa nationala a romaniei mircea lucescu cipru canada
